國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍又開轟！炸毀「運毒船」2死　18秒畫面曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲美軍4日又發動針對運毒船發動攻擊。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

美軍4日在東太平洋國際海域執行打擊行動，成功摧毀一艘涉嫌毒品走私的船隻，造成船上2名男性死亡。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）透過社群平台X證實這起行動，並公布18秒畫面。

路透報導，在赫格塞斯公布的18秒影片之中，可見一艘船隻遇襲並爆炸。赫格塞斯稱，這次的行動是在總統川普的指示下進行，美國對一艘由指定恐怖組織（DTO）運作的船隻進行致命軍事打擊。

「情報顯示，這艘船參與非法毒品走私活動」，赫格塞斯說，船隻沿著已知的毒品運輸路線航行，且有載運毒品，攻擊過程中無美軍人員受傷，船上2名男性毒販當場死亡。

赫格塞斯還說，「我們將找到並終結每一艘意圖向美國走私毒品、毒害我們公民的船隻。保護國土安全是我們的首要任務，任何販毒集團恐怖分子都無法與美軍抗衡」。

11/03 全台詐欺最新數據

美國34歲紐約州眾議員曼達尼（Zohran Mamdani）4日正式當選紐約市長，擊敗前州長古莫（Andrew Cuomo）和共和黨候選人斯里瓦（Curtis Sliwa），成為紐約市史上首位穆斯林裔及南亞裔市長、百年來最年輕的市長。

