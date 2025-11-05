北市唯一交參選意願表　吳怡農認沒派系奧援：不像很多人能幕後運作

▲吳怡農。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前壓線遞交台北市長參選意願表，希望爭取民進黨內支持。其餘黨內被點名者包含鄭麗君、吳思瑤、王世堅、林右昌、高嘉瑜等人。對此，吳怡農今（5日）接受《POP撞新聞》專訪時表示，他沒有派系後援，「不像很多人能透過幕後運作、上媒體、當代言人，慢慢被討論，最後透過派系協商，在選對會被提名」，他能做的就是積極、坦然告訴大家想法，爭取社會大眾支持，在黨內提名過程也才有機會。

對於被質疑政治歷練不足，吳怡農表示，蔡英文選上總統前，一場選舉都沒贏過，柯文哲選上市長前，沒有從事過任何政治工作，蔣萬安在當選市長前，也只當過立委，不管支持蔡英文、柯文哲、蔣萬安，都會認同支持的是他的主張、有沒有工作能力、信不信任他。

吳怡農坦言，自己年紀也不小了，最大的優勢就是，自己曾經在政治圈以外有實際工作跟歷練，在市府要解決的就是現實生活問題，要跟民間合作、跟公民團體接洽，如果沒有這樣的經驗會缺乏一個很重要的視角，自己過去在國際金融、跨國企業工作，或是回台這幾年成立非營利組織，跟各大團體合作，這些都是相當寶貴的經驗。

吳怡農也坦言，老實說他沒有派系後援，「不像很多人能透過幕後運作、上媒體、當代言人，慢慢被討論，最後透過派系協商，在選對會被提名」這些都不是他的方式，他能做的就是積極、坦然告訴大家，這就是他的想法、積極爭取社會大眾支持，有了民意基礎，在黨內提名過程也才有機會。

至於過去2次選戰失利後，還是對政治熱情滿滿嗎？吳怡農表示，這兩次選舉都是在艱困選區創紀錄，第一次參選面對選求連任立委的蔣萬安，當時的名嘴、媒體都覺得自己會是砲灰，打一個姓蔣的連任立委，但選戰最後民調一度扯平，選戰還沒開始，都不必急著下定論。

民進黨在台北市絕對不是沒有機會，民進黨支持的候選人曾經贏過，就是柯文哲，提名的候選人也曾經贏過，當然時空背景不同，這也是為什麼新政治的態度重要，必須喚醒中間選民對於政治的信任，過去幾年，民眾難免對政治失望，覺得去忙其他事情就好。

吳怡農強調，選舉有沒有看頭不一定是好事，立法院打成那樣有沒有看頭？對收視率當然好，但對民主好嗎？有火花、有衝突不一定是好事，希望帶給大家正向的選舉，「這也是我選舉一直以來的原則，也證明給大家看這是對的、在台北有競爭力的方式」。

