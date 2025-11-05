普發1萬開放登記民眾憂詐騙　民進黨全國公職設服務站助民眾領取

▲民進黨秘書長徐國勇。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

普發1萬開跑了！身分證、居留證尾數「0、1」的民眾在今（5日）能搶先登記，務必認明網址為「10000.gov.tw」並輸入相關資料即可。但因詐騙猖獗，也有不少民眾對上網登記仍有疑慮。民進黨祕書長徐國勇表示，己也要求所有黨公職人員在服務處掛出布條，行政院普發現金一萬元便民服務站，如果看到這個布條，可以進去請他們幫忙領那一萬塊。就不會碰到詐騙集團。

徐國勇說明，政府一萬塊如何領？誰可以領？中華民國國民當然可以領，我領了會捐出去給慈善機關。另外，取得居留許可的無戶籍國民、取得永久居留的外國人。再來，大陸、港澳地區，為我國國民的配偶並取得居留許可、政府機關因為因公派駐國外的人員具有我國國籍，就是駐外人員。以及4月30日前出生的新生兒。11月5日起上網登記、17日起ATM領現金、24日起郵局領現金。

徐國勇表示，行政院要普發一萬，自己也要求所有黨公職人員在服務處掛出布條，行政院普發現金一萬元便民服務站，如果看到這個布條，就代表是民進黨公職人員的服務站。可以進去請他們幫忙領那一萬塊。就不會碰到詐騙集團。自己隨便上網，萬一跑錯了網站、被錯誤的網站引導，可能會被詐騙。

徐國勇指出，詐騙集團當然很猖獗，但是有人說「我們台灣詐騙這麼多」，全世界詐騙都很多，台灣不是唯一一個國家，美國也有很多詐騙集團、日本也有很多詐騙集團，詐騙是全世界一種犯罪的現象。在聯合國的網站裡面，台灣的犯罪率是比日本低。我們常常對日本的印象「喔，日本治安很好」，但台灣治安比日本還好。

