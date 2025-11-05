吳怡農爭選北市長！被問有無信心連任？　蔣萬安細數北士科政績

▲蔣萬安市政報告。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

壯闊台灣聯盟理事長吳怡農表達參選台北市長意願，但民進黨是否會徵召他仍未定。對此，吳怡農今（5日）表示，身為一個正式提出參選意願，並且積極爭取提名的人，工作只有一個，就是建立民意基礎，相信民進黨選對會會納入優先考量。台北市長蔣萬安上午出席議會專案報告被議員問到是否有信心連任時，並未正面回應，僅表態會專注市政建設，並提出輝達北士科產業布局、河岸整治、捷運建設等政績。

民眾黨議員陳宥丞指出，目前民進黨已有吳怡農表態挑戰，詢問蔣萬安是否有信心能連任，有沒有具體政績可以現在說出來？蔣萬安回應，這些年大力招商引資，爭取輝達落腳北士科，接下來T3、T4、T12也會做整體產業戰略布局，淡水河岸以投入18億改善，捷運六線齊發2.0也在進行中。陳追問，對連任有信心嗎？蔣僅表示，「會持續專注在市政建設上」。

陳宥丞又說，市政持續推動，但北市缺工問題非常嚴重，北市府公務員缺了8000多人，其中法務局消保官滿編6人，但目前缺額1人，先前好不容易找到人，但後來卻選擇留在原單位，他認為，最大原因就是北市壓力大，每一年平均有2592件協調會要處理，平均一個人要處理600件，非常嚴重。

陳宥丞表示，專案報告中除提到專業加給、職等提升、組織調整、彈性上班、友善育兒等，但他認為更重要包含退休回聘、人機運用減輕公務員負擔，讓這些有意繼續服務專業人士及運用科技，做能力可及的事情。蔣萬安並當場允諾會請相關局處討論研議。