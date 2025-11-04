　
政治

明年APEC中國稱遵守一中原則免擔心　外交部抗議：絕不接受矮化台灣

▲▼外交部空景。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

明年APEC將在中國舉辦，我國代表能否順利與會引發高度關注。外交部昨表示，經我方與多個理念相近國家共同要求，中方去年已提出「書面保證」，確保所有經濟體成員的安全與平等參與。然而，中國外交部卻向外媒表示，台灣參與的關鍵在於遵守「一中原則」。對此，我國外交部今（4日）強烈抗議並嚴正回應，強調台灣是APEC正式會員，享有平等參與權利，中方說法已嚴重違反APEC規範，我方絕不接受任何政治操作，並將堅決反制任何矮化企圖。

2025年APEC經濟領袖會議落幕，外界高度關注明（2026）年APEC將在中國舉辦，台灣領袖代表是否可順利前往，或是成員安全是否有疑慮。外交部國際組織司司長孫儉元3日表示，很多理念相近經濟體都有同樣的疑慮，並表達強烈的關切，最後在各方共同努力下，中方提出了「書面保證」。

不過，中國外交部在一份給《路透》的書面聲明中表示，無須擔憂。聲明寫道，「作為2026年APEC的主辦方，中國將依據APEC規則與慣例，履行其主辦國義務，各方順利參與將不成問題。」

聲明中進一步指出，「我們想強調的是，中華台北參與APEC活動的關鍵，在於遵守『一中原則』與相關的APEC諒解備忘錄，而非任何安全問題。」

對此，外交部今日透過新聞稿回應，我國是「亞太經濟合作」（APEC）的正式會員，與其他會員經濟體同享平等參與的權利。中方以遵守所謂「一中原則」作為台灣參與APEC活動的前提要件，已嚴重違反APEC規範及實踐，外交部對此表達強烈抗議及不滿。

外交部指出，在我國與理念相近國家的共同要求下，中國於去（2024）年以書面明確保證，將確保各經濟體與會人員人身安全，並確保順利進出中國參與會議；去年及今（2025）年的雙部長會議聯合聲明，更明白納入「所有經濟體均應平等參與包括領袖會議在內的各項APEC會議」的文字。

外交部強調，我國嚴正要求中方必須信守承諾，確實依據APEC規則與實踐，確保台灣平等、尊嚴且安全地參與明年在中國舉行的所有APEC會議與活動，並保障我國與會人員的人身安全。任何企圖矮化或排除台灣參與的政治操作，我方絕不接受，也將與理念相近夥伴堅決反制。

 
更多新聞
正妹網紅疑「收過黃明志邀約」　5手法嚇壞她：直覺救了我
快訊／玉山金、三商壽重大訊息：明日暫停交易
外國人手斷了「籌6萬醫藥費」全台狂騙　移民署逮人驅逐出境
黃明志上月出庭應訊內幕首度曝光！
普發1萬倒數！全台17家銀行加碼活動一次看　最高11萬元抱回

川習會落幕　外交部：美方透過高層一致立場延續對台穩定支持

川習會落幕　外交部：美方透過高層一致立場延續對台穩定支持

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平10月30日在韓國釜山金海機場會晤。立法院外委會明（5日）邀請外交部等部會進行專題報告。外交部在最新報告中指出，川習會並未觸及台灣議題，美方透過高層一致立場與公開言論，展現對台支持的穩定延續。藉由台美持續深化經濟與產業合作，台灣的角色絕不是所謂的「談判籌碼」，而是美國重要的「經貿夥伴」。

「既生龍何生燮」和吳釗燮有心結？　林佳龍：我們合作相當密切

「既生龍何生燮」和吳釗燮有心結？　林佳龍：我們合作相當密切

中國砸錢補貼　改用本土晶片電費減半

中國砸錢補貼　改用本土晶片電費減半

愛沙尼亞設駐處卡關　外交部揭與波羅的海三國交往策略

愛沙尼亞設駐處卡關　外交部揭與波羅的海三國交往策略

星巴克中國易主！ 陸資產管理公司合資進駐最多佔60％

星巴克中國易主！ 陸資產管理公司合資進駐最多佔60％

