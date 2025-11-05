　
國際

逾5萬韓菲混血兒被棄養！　公益組織揭棄子亂象

自2000年代起，韓菲混血兒數量快速增加，估計現已超過5萬人。（示意圖／達志／美聯社，下同）

▲自2000年代起，韓菲混血兒數量快速增加，估計現已超過5萬人。（示意圖／達志／美聯社，下同）

圖文／CTWANT

南韓公益組織「解決扶養費的人們」（前稱「壞爸爸們」）近日公開多名韓國籍父親與其在菲律賓所生子女的照片，以促成父親與子女聯繫。該組織創辦人具本昌（구본창）表示，自媒體報導啟動後，過去多年聯絡被屏蔽的韓國父親開始主動接觸子女與母親，這些所謂「Kopino」、韓國男性與菲律賓女性所生的混血兒，估計在菲律賓已有約 5 萬人。

許多Kopino孩童自出生便被韓籍父親棄養，由菲律賓單親母親獨自撫養，生活條件艱困。

▲許多Kopino孩童自出生便被韓籍父親棄養，由菲律賓單親母親獨自撫養，生活條件艱困。

根據《韓國經濟日報》報導，由前「壞爸爸」團體（現稱「處理扶養費的人們」）活動人士具本昌（구본창）表示，從今年10月下旬起，隨著媒體報導曝光多起「尋父行動」，他在社群平台陸續張貼Kopino孩童與其韓籍父親的合照與個人影像資訊，以此希望能迫使這些逃避扶養責任的父親現身。他強調：「有些父親刻意隱藏手機號碼與護照號碼，公開臉孔是我們的最後手段。」

南韓公益團體發起人具本昌透過社群媒體公開韓籍父親與菲律賓混血兒的照片，盼促成父子重聚與扶養責任。

▲南韓公益團體發起人具本昌透過社群媒體公開韓籍父親與菲律賓混血兒的照片，盼促成父子重聚與扶養責任。

組織之所以選擇公開父親與孩子的照片，具本昌說明：「如果要找到這些爸爸，需要護照號碼或韓國手機號碼，但他們在同居期間便透過隱匿資訊逃避追查，因此公開照片是我們的最後手段。」他並指出，有位韓國男子曾在菲律賓語言研修期間，與當地女子育有子女後逃逸，甚至謊報住所為北韓平壤。

另據《東亞日報》先前報導，韓菲混血兒的父親曾於2000年代初大量赴菲律賓語言研修與旅遊，部分與當地女性同居並生子後返回韓國，從此失聯。具本昌表示：「在菲律賓單親媽媽們為找孩子的爸爸奔走多年後，媒體報導後，那些多年來遮蔽不聯絡的爸爸們竟開始主動聯繫。」據稱，一名七年前離開的韓國爸爸，在其臉部曝光後向孩子的母親發出了聯絡。

目前估計，居住在菲律賓的Kopino孩童已超過5萬人，多數因父親失聯而無法獲得法律扶養。在揭露過程中，具本昌坦言，曾收到部分來自當事人的警告訊息，指控他侵犯個資或涉及名譽毀損，但他也已諮詢律師意見，並表示相關爭議將交由法院裁定。

具本昌早在2018年即開始推動「壞爸爸實名制」，揭露拖欠扶養費父母身分，引發韓國社會廣泛關注。他曾因此被控違反資訊通信網法，2024年被法院判決緩刑，罰金100萬韓元（約新台幣2.5萬元），但社會輿論普遍對其行動持肯定態度。

南韓公益團體發起人具本昌透過社群媒體公開韓籍父親與菲律賓混血兒的照片，盼促成父子重聚與扶養責任。（圖／翻攝自Ｘ，@yangdeogba4740）

▲南韓公益團體發起人具本昌透過社群媒體公開韓籍父親與菲律賓混血兒的照片，盼促成父子重聚與扶養責任。（圖／翻攝自Ｘ，@yangdeogba4740）

