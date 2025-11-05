　
地方 地方焦點

花蓮全民運動館估明年下半年啟用　導入智慧揚麈防制系統

▲▼斥資2.5億元的「花蓮縣全民運動館興建工程」為地下一層，地上四層運動館。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

斥資2.5億元的「花蓮縣全民運動館興建工程」為地下一層，地上四層運動館。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚4日在社會處長陳加富的陪同下，視察花蓮縣全民運動館興建工程，關心工程進度與施作規劃，目前營運標正在審查作業，工程部分預計明年五月完工，下半年啟用。在完善公共設施的同時，不僅提升居民生活品質，為花蓮縣推廣健康運動再添一座重要據點。

▲▼斥資2.5億元的「花蓮縣全民運動館興建工程」為地下一層，地上四層運動館。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚視察花蓮縣全民運動館興建工程並聽取工程單位簡報。

徐榛蔚首先聽取工程單位簡報，總經費將近2.5億元的「花蓮縣全民運動館興建工程」為地下一層，地上四層運動館，工程於113年3月29日開工，目前進度約34.4%。除維持原有提供身心障礙者游泳服務之復健池功能，擴增樓層增設多元運動設施設備與空間，提供縣民友善運動環境，達到推廣運動休閒活動、提高場館營運效益、優化運動場館等目標。

值得一提的是，花蓮縣全民運動館興建工程中，縣府積極導入「AI自動揚塵防制系統」，結合物聯網與人工智慧技術，打造科技化、即時化的防塵管理機制。在規劃設計上，縣府也納入身心障礙者與高齡者的使用需求，導入無障礙設計與友善空間理念，提供縣民安全舒適的運動休閒場域，展現地方政府在環保治理上的創新作為。

花蓮縣全民運動館前身為「身心障礙福利服務中心游泳池」，因建築與設施設備老舊、損壞嚴重，經評估修繕及後續營運維護成本過高，縣府決定採原地拆除重建方式，規劃嶄新的全民運動館。未來將透過促參ROT模式引進專業經營團隊，提升場館營運效能與服務品質，進一步推動全民運動普及化，實現健康促進與社會共融的政策目標。

花蓮全民運動館估明年下半年啟用　導入智慧揚麈防制系統

花蓮全民運動館估明年下半年啟用　導入智慧揚麈防制系統

嘉義水上全民運動館　11/5前免費試營運

嘉義水上全民運動館　11/5前免費試營運

嘉義縣水上鄉全民運動館30日開幕啟用，即日起至11月5日試營運期間，全館各項設施免費開放使用，縣長翁章梁、運動部政務次長鄭世忠及各級民代今出席開幕式，歡欣鼓舞迎接縣內第一座全民運動館開張，同時體驗館內的健身器材。

花蓮全民運動館動土　估2年後完工

花蓮全民運動館動土　估2年後完工

南投市全民運動館feat.三和游泳池OT案進行招商

南投市全民運動館feat.三和游泳池OT案進行招商

南投、草屯全民運動館分獲中央匡列補助

南投、草屯全民運動館分獲中央匡列補助

埔里鎮殘福大樓周邊用地　擬建全民運動館

埔里鎮殘福大樓周邊用地　擬建全民運動館

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

