花蓮全民運動館估明年下半年啟用　導入智慧揚麈防制系統

▲斥資2.5億元的「花蓮縣全民運動館興建工程」為地下一層，地上四層運動館。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚4日在社會處長陳加富的陪同下，視察花蓮縣全民運動館興建工程，關心工程進度與施作規劃，目前營運標正在審查作業，工程部分預計明年五月完工，下半年啟用。在完善公共設施的同時，不僅提升居民生活品質，為花蓮縣推廣健康運動再添一座重要據點。

▲花蓮縣長徐榛蔚視察花蓮縣全民運動館興建工程並聽取工程單位簡報。

徐榛蔚首先聽取工程單位簡報，總經費將近2.5億元的「花蓮縣全民運動館興建工程」為地下一層，地上四層運動館，工程於113年3月29日開工，目前進度約34.4%。除維持原有提供身心障礙者游泳服務之復健池功能，擴增樓層增設多元運動設施設備與空間，提供縣民友善運動環境，達到推廣運動休閒活動、提高場館營運效益、優化運動場館等目標。

值得一提的是，花蓮縣全民運動館興建工程中，縣府積極導入「AI自動揚塵防制系統」，結合物聯網與人工智慧技術，打造科技化、即時化的防塵管理機制。在規劃設計上，縣府也納入身心障礙者與高齡者的使用需求，導入無障礙設計與友善空間理念，提供縣民安全舒適的運動休閒場域，展現地方政府在環保治理上的創新作為。

花蓮縣全民運動館前身為「身心障礙福利服務中心游泳池」，因建築與設施設備老舊、損壞嚴重，經評估修繕及後續營運維護成本過高，縣府決定採原地拆除重建方式，規劃嶄新的全民運動館。未來將透過促參ROT模式引進專業經營團隊，提升場館營運效能與服務品質，進一步推動全民運動普及化，實現健康促進與社會共融的政策目標。