埔里鎮也擬興建全民運動館　許淑華會勘埔里殘福大樓周邊用地

▲南投縣長許淑華會勘埔里殘福大樓周邊用地，規劃興建全民運動館。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府在南投市及草屯鎮已著手規劃興建全民運動館，因民眾反應熱烈，希望也能在埔里鎮設置全民運動館；縣長許淑華表示，因埔里鎮人口數多，運動休閒的需求也非常需要，縣府積極在地方選址，初步選定設置在綜合性身心障礙福利復健服務中心周邊公有土地。

許淑華19日前往埔里鎮的綜合性身心障礙福利復健服務中心，會勘了解興建全民運動館的選址地點及親子共融公園、寵物公園設置的可行性，由縣府計劃處先行進行初步選址地點的土地使用分區規劃說明；包括立法委員馬文君，縣議員吳國昌、戴世詮、蘇昱誠、黃世芳、陳宜君、林芳伃，以及埔里鎮長廖志城等多位地方民代也都到場關心，表達意見，並前往周邊用地進行實地勘查。





許淑華指出，該地點周邊還有鎮立游泳池、綜合球場及網球場等運動設施，更有埔里藝文中心及圖書館等文教設施，不但是在地民眾運動休憩及享受藝文書香的好去處，且皆為體育場及公園等公有土地，非常適合規劃為休閒運動園區；縣府未來會針對運動館所需土地，與鎮公所合作推動，廖志城也表示樂觀其成，一定會全力配合。

南投市及草屯鎮全民運動館目前都已進入可行性評估與先期規劃階段，許淑華說，埔里全民運動館各個場館的分配位置，縣府會再做通盤的考量後作規畫，今年已編列400萬元預算將進行可行性評估，後續進入先期規劃階段後，會再召開公聽會說明，廣納各方意見。



縣府說明，埔里全民運動館的位置初步規劃，將自現有的網球場延伸到八德路的兒童遊戲區以及中廣電台使用土地，沿著西安路一段一側興建，會將現有的戶外網球場納入運動館內，現有的游泳池及籃球場則將保留，並將靠近民權路的部分用地提供作為游泳池增加腹地改善之用；另親子共融公園、寵物公園等設施也將會一併納入規劃，並充分聽取議員和地方意見需求，增設停車位、作整體的考量規劃。