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花蓮全民運動館動土！預計2026年完工　委託民間經營管理

▲▼花蓮縣全民運動館舉行動土典禮，縣長徐榛蔚出席主持儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣全民運動館舉行動土典禮，縣長徐榛蔚出席主持儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為提供縣民友善運動環境，打造花蓮縣首座兼顧身心障礙者、失能者及銀髮族需求之運動空間，30日舉行「花蓮縣全民運動館興建計畫」動土典禮，花蓮縣長徐榛蔚出席儀式，期待完工後的全民運動館，成為花蓮縣民健康生活的據點，讓年輕人、年長者或是身心障礙者，都能在這裡找到合適的運動方式，打造全民運動最佳的環境場域。

徐榛蔚表示，花蓮是全民的健身房、台灣的運動場，近年來透過辦理全民運及全中運，將全縣多處賽事場館全面翻修並符合國際標準，今日的全民運動館除維持原有提供身心障礙者游泳服務的功能外，還將設立健身/體適能中心、韻律教室、瑜珈教室、多功能教室等多元運動設施設備與空間，考量大眾需求，也關注身心障礙者特殊需求及銀髮族，不僅是一個運動場館，更是促進本縣各年齡層社會共融、健康生活的重要設施。

▲▼花蓮縣全民運動館舉行動土典禮，縣長徐榛蔚出席主持儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府社會處表示，花蓮縣全民運動館為地下1層地上4層樓建物，1樓水域空間，除仍維持原有提供身心障礙族群游泳服務之功能，另增設SPA區、烤箱及蒸氣室；2樓為營運廠商辦公空間；3樓規劃設置健身/體適能中心（含銀髮/身障者體適能區）；4樓為可進行TRX、舞蹈課程、有氧課程、兒童律動、肌力訓練之教室空間，工期約730日曆天，預計115年上半年完工。場館後續營運將依據促進民間參與公共建設法規定，採OT（營運轉移）方式辦理委託民間經營管理，提高場館營運效益，俾利永續經營。

▲▼花蓮縣全民運動館舉行動土典禮，縣長徐榛蔚出席主持儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚期待完工後是縣民健康生活的據點，也成為全民運動最佳的環境場域。

花蓮縣全民運動館興建基地前身為身心障礙福利服務中心復健游泳池，因建築及設施設備老舊損壞且不符現行無障礙設施規定，於是花蓮縣政府110年積極向教育部體育署爭取「前瞻基礎建設-充實全民運動環境計畫」，獲核定補助新臺幣1億元整，加上縣府自籌2億元，總計畫經費3億元，改建為全民運動館，期待本場館促進身心障礙及社會共融、青銀共享之特色與亮點，作為國內運動場館之典範。

花蓮縣政府近年來積極爭取辦理各項全國性及國際性的賽事，透過賽事帶動花蓮觀光及服務產業，讓花蓮沒有觀光淡季，從109年全民運、111年全中運，再到今年的全國地政盃，以及115年世界龍舟錦標賽與爭取中的國際少年運動會，不僅吸引來自各地的朋友來到花蓮切磋交流，同時增進花蓮觀光與旅遊人潮，行銷花蓮好山好水，讓大家認識花蓮、感受花蓮熱情樸實的人情味。

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