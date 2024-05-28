　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

南投市全民運動館和三和游泳池OT案　縣府赴台中開招商說明會

▲南投縣政府召開南投市全民運動館暨三和游泳池OT案招商說明會，廣邀專業營運團隊參與。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣政府召開南投市全民運動館暨三和游泳池OT案招商說明會，廣邀專業營運團隊參與。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府致力於興建全民運動館，並針對已完成先期規劃的南投市全民運動館進行OT（營運移轉）招商，希望引入民間力量共同打造嶄新優質運動據點，提高運動人口及永續經營。

「南投運動館暨三和游泳池OT案招商說明會」27日在台中市舉辦，副縣長王瑞德率領教育處長王淑玲、參議陸正威等縣府團隊出席，吸引多家專業營運廠商參與並廣泛交流意見。

▲南投縣政府召開南投市全民運動館暨三和游泳池OT案招商說明會，廣邀專業營運團隊參與。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府召開南投市全民運動館暨三和游泳池OT案招商說明會，廣邀專業營運團隊參與。（圖／南投縣政府提供）

王瑞德指出，縣府規劃在南投市、草屯鎮、以及埔里鎮興建運動館，目前南投及草屯運動館已完成先期規劃：基地在縣議會舊址，鄰近重要機關如縣政大樓、文化局圖書館、地方法院，南投高中、南投國小等，交通便利；歷經1年多的政策需求評估、民意調查、公聽會及投資意願調查，並回應在地民眾需求，推估最適規模及設施規劃的工程量體為地下1層、地上3層建物，空間量體約7503平方公尺，預估興建工程經費約5億元（中央補助1億和地方自籌4億），初步規劃設置羽球、籃球綜合球場、桌球室、體適能中心、多功能運動空間等設施，對縣內運動發展具有指標性意義。

▲南投縣政府召開南投市全民運動館暨三和游泳池OT案招商說明會，廣邀專業營運團隊參與。（圖／南投縣政府提供）

王瑞德補充，為整合南投市地區公有運動資源，並提升公共建設運動設施之服務品質，以強化運動設施服務的整體性及專業性，縣府也規劃將運動館納入三和游泳池併同經營，透過促參協力方式，委由專業廠商營運管理，也擴大經營規模與效益，提供友善、平價、安全、舒適、全齡化、專業化的運動空間，同時培育在地運動人才、創造就業機會。

縣府教育處表示，期盼透過委外營運，甄審出最優廠商，參與場館建設的細部規劃設計，讓場館空間能夠更貼近民眾需求；南投館將會再辦兩場說明會，接著將辦理招商公告、甄審、議約及簽約等程序，預計年底前完成招商議約及簽約，並接續將於114年辦理興建工程相關作業，預計在116年年初完工並於年中開館營運。

ET快訊
罕見！議員連2屆被判當選無效
「iPhone16、Pro實機照」爆料曝光
王世堅指白「除1人」都靈肉分離　嗆白狼挺白藍：over my
國會改革法案三讀！民團宣布「下一步行動」
立院職權行使法修法三讀　柯建銘封「國恥日」：韓國瑜絕對是歷史
獨／晴空匯百戶豪宅變「毒氣室」！梯間如瀑布...竹科爸見慘況
快訊／綠委狂丟「藍垃圾」！　韓國瑜怒吼：請安靜
「學運妹最好上」苦主現身　PO床照反擊！全場讚：心理素質好強

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

內政部非都市土地開發許可評鑑　臺東縣關山親水公園獲貢獻獎

表揚參與石虎保育農民和團體　南投縣府6年發放2500萬獎勵金

卑南鄉假日擴大篩檢活動　鄉民請把握機會

裝設油水分離設施維護生態　台東縣府鼓勵綠島餐飲業者

南投市全民運動館和三和游泳池OT案　縣府赴台中開招商說明會

興安國小新建非營利幼兒園動土　115學年度招生8班156名幼生

潛入太平洋的Parik！花蓮美崙山步道共學坊　講師領路深入走讀

「全國縣市施政滿意度調查」 嘉市10金3銀　含金量非六都第一

屏東楓港漁港釣客跌落消波塊　枋山消防分隊快速救援

緊急疏散救治傷患　阿里山林鐵預防性長隧道災害演練逼真

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

鼓鼓戴婚戒「等不及去公證」　給足大元幸福+性福：最漂亮的樣子

濃煙+黏著性焦油奪2命　分隊長：沒遇過這麼嚴重

新竹豪宅165人待援　吊車大王派車急搶救

賀軍翔案可疑？葛斯齊爆黑衣人找他　還原「關鍵5分鐘」：女荷官主動敬酒

郭書瑤「不繳管理費＋包裹堆滿大廳」　怒撕點名公告...親道歉：會嚴以律已！

淫聲太銷魂！23歲工程爽戰「澳洲美豔櫃姐」　真相曝光嚇到吃手手

楊繡惠表態「丟系愛台灣」：要有志氣　被酸大陸沒市場...曝自己「主動放棄」！

慢飛兒苦花9年學步　爸媽淡定→難掩興奮

帥！朋友領獎蟑螂爬上衣領　他徒手抓丟掉：其實我也怕

內政部非都市土地開發許可評鑑　臺東縣關山親水公園獲貢獻獎

表揚參與石虎保育農民和團體　南投縣府6年發放2500萬獎勵金

卑南鄉假日擴大篩檢活動　鄉民請把握機會

裝設油水分離設施維護生態　台東縣府鼓勵綠島餐飲業者

南投市全民運動館和三和游泳池OT案　縣府赴台中開招商說明會

興安國小新建非營利幼兒園動土　115學年度招生8班156名幼生

潛入太平洋的Parik！花蓮美崙山步道共學坊　講師領路深入走讀

「全國縣市施政滿意度調查」 嘉市10金3銀　含金量非六都第一

屏東楓港漁港釣客跌落消波塊　枋山消防分隊快速救援

緊急疏散救治傷患　阿里山林鐵預防性長隧道災害演練逼真

快訊／「窮盡一切努力！」　柯建銘預告提釋憲時間點

內政部非都市土地開發許可評鑑　臺東縣關山親水公園獲貢獻獎

手機對著不適部位！大媽自稱「神婆」…直播吹「仙氣」為粉絲治病

我國海運管理列東京備忘錄白名單第14名　七連霸且排名大躍升

助富商翁茂鍾爽服2196小時勞務　前台南市警局長陳子敬遭判休職

泰國民宿入夜成亂葬崗！浴缸「滿滿屍體」現場曝　網揭恐怖後果

味全龍使用PitchCom近一個月　吉力吉撈談成效：保護投捕隱私

表揚參與石虎保育農民和團體　南投縣府6年發放2500萬獎勵金

卑南鄉假日擴大篩檢活動　鄉民請把握機會

罕見！彰化施嘉華連2屆被判當選無效　縣議員職務由蕭文雄遞補

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

地方熱門新聞

誤騎鐵馬道連收罰單　余信憲促改善罰單程序　

台東民眾撿到鳳頭蒼鷹幼鳥　疑鳥巢摔落重傷

張善政：中央補助4.9億打造桃園珍珠海岸

許淑華躍《遠見》民調4.5星縣長

男子聽信工作輕鬆日薪2000話術淪車手詐2000萬遭逮

大溪塞車成日常　市議員提解套方案

多人闖關送法辦　蘇花早中晚放行公路局籲配合

網傳台南西港廟會鬥毆快打警力逮捕涉案6人到案

台灣設計展第5度落腳台南

響應自行車日　鯉魚潭主場市集推縱谷單車遊程

國民黨嘉義縣市議會黨團表態支持國會改革法案

高樓火警危機　陳其邁允支持消防設備升級

竹北工地坍塌　鄰近路面整片不見

民進黨台南市黨部選舉郭國文當選市黨部新任主委

更多熱門

相關新聞

台鐵公司化首個促參案！鳳山站大樓引進商場　拚明年下半年營運

台鐵公司化首個促參案！鳳山站大樓引進商場　拚明年下半年營運

台鐵鳳山車站大樓預計今年完工，台鐵舉辦「高雄市鳳山車站開發大樓整建營運移轉案」促參ROT說明會公開招商，預計最快8月下旬可公告得標最優廠商，希望引進百貨、商場、美食街、影城、文創等休閒遊憩及娛樂機能，該案為台鐵今年公司化後首個促參ROT案，最快明年8月下旬後營運。

房價「鎮比市還貴」　草屯大樓價3年漲38%

房價「鎮比市還貴」　草屯大樓價3年漲38%

「路過N年看了N年」　南投知名75棟透天起死回生

「路過N年看了N年」　南投知名75棟透天起死回生

南投、草屯全民運動館分獲中央匡列補助

南投、草屯全民運動館分獲中央匡列補助

草屯全民運動館　首場OT案招商說明會登場

草屯全民運動館　首場OT案招商說明會登場

關鍵字：

南投市全民運動館三和游泳池OT案招商

讀者迴響

熱門新聞

快訊／「中捷長髮哥」近況曝光！臉留兩條長疤　網爆心疼

肝不好　醫曝「4特徵」一看就知

25歲代理所長為家中獨子…2線1星警父接噩耗急北上！

快訊／颮線來了！14縣市大雨特報

龍舟女鼓手「拉下拉鍊」比基尼看光　IG找到了

獨／晴空匯最新現況曝！走廊、天花板「黑麻麻」

新北市「檢舉有錢領」！最高可拿萬元獎金

劉雨柔錄影發飆「拒同台楊皓如」秒離場！

即／新竹「25歲代理所長」宿舍舉槍自轟亡！

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

《全明星》186cm男神結婚了！

韓國「1甜點」紅到台灣！一票搖頭：根本邪教

身體出現「10種警訊」恐是罹癌了

「青鳥行動」冒雨聚集立院外！怒吼：我們是國民黨、民眾黨動員的

啦啦女神霖霖遭劈腿「1月前PO截圖公審」！

更多

最夯影音

更多

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

鼓鼓戴婚戒「等不及去公證」　給足大元幸福+性福：最漂亮的樣子

濃煙+黏著性焦油奪2命　分隊長：沒遇過這麼嚴重

新竹豪宅165人待援　吊車大王派車急搶救

賀軍翔案可疑？葛斯齊爆黑衣人找他　還原「關鍵5分鐘」：女荷官主動敬酒

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面