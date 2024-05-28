南投市全民運動館和三和游泳池OT案　縣府赴台中開招商說明會

▲南投縣政府召開南投市全民運動館暨三和游泳池OT案招商說明會，廣邀專業營運團隊參與。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府致力於興建全民運動館，並針對已完成先期規劃的南投市全民運動館進行OT（營運移轉）招商，希望引入民間力量共同打造嶄新優質運動據點，提高運動人口及永續經營。

「南投運動館暨三和游泳池OT案招商說明會」27日在台中市舉辦，副縣長王瑞德率領教育處長王淑玲、參議陸正威等縣府團隊出席，吸引多家專業營運廠商參與並廣泛交流意見。

王瑞德指出，縣府規劃在南投市、草屯鎮、以及埔里鎮興建運動館，目前南投及草屯運動館已完成先期規劃：基地在縣議會舊址，鄰近重要機關如縣政大樓、文化局圖書館、地方法院，南投高中、南投國小等，交通便利；歷經1年多的政策需求評估、民意調查、公聽會及投資意願調查，並回應在地民眾需求，推估最適規模及設施規劃的工程量體為地下1層、地上3層建物，空間量體約7503平方公尺，預估興建工程經費約5億元（中央補助1億和地方自籌4億），初步規劃設置羽球、籃球綜合球場、桌球室、體適能中心、多功能運動空間等設施，對縣內運動發展具有指標性意義。

王瑞德補充，為整合南投市地區公有運動資源，並提升公共建設運動設施之服務品質，以強化運動設施服務的整體性及專業性，縣府也規劃將運動館納入三和游泳池併同經營，透過促參協力方式，委由專業廠商營運管理，也擴大經營規模與效益，提供友善、平價、安全、舒適、全齡化、專業化的運動空間，同時培育在地運動人才、創造就業機會。

縣府教育處表示，期盼透過委外營運，甄審出最優廠商，參與場館建設的細部規劃設計，讓場館空間能夠更貼近民眾需求；南投館將會再辦兩場說明會，接著將辦理招商公告、甄審、議約及簽約等程序，預計年底前完成招商議約及簽約，並接續將於114年辦理興建工程相關作業，預計在116年年初完工並於年中開館營運。