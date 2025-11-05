　
國際 國際焦點 北美要聞

墜機多角度影片曝光！　美UPS貨機墜毀炸成大火球

記者張靖榕／綜合報導

美國肯塔基州路易斯維爾（Louisville）4日發生貨機墜毀事故，美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）指出，一架隸屬於美國聯合包裹服務公司（UPS）的貨機於4日下午5時15分自路易斯維爾穆罕默德阿里國際機場（Louisville Muhammad Ali International Airport）起飛後不久墜毀，機型為麥道MD-11，原定飛往夏威夷的檀香山國際機場（Daniel K. Inouye International Airport）。警方初步確認已有傷者，具體傷亡仍有待進一步調查。

事故發生地點位於機場南側的Fern Valley Road與Grade Lane交叉口一帶，現場傳出火勢與濃煙，警方證實已有受傷者。路易斯維爾都市緊急服務部門（Louisville Metro Emergency Services）已對機場周邊5英里（約8公里）範圍發布「就地避難」（shelter-in-place）命令，要求民眾遠離事故現場，並避免前往該區域以免影響救援行動。

▲美國UPS貨機墜毀 。（圖／翻攝X，下同）

▲美國UPS貨機墜毀 。（圖／翻攝X，下同）

FAA在聲明中表示，UPS航班2976於起飛不久後發生意外，墜毀原因尚待調查。美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board，NTSB）已派遣專責人員趕往現場，並將與UPS及當地消防單位共同進行事故鑑識。
路易斯維爾警察局透過社群媒體發布消息，初步確認「有人受傷」，但未公布具體人數與傷勢狀況。多段現場影片顯示，墜機區域燃起烈火並伴隨爆炸聲，消防人員正在全力控制火勢。

▲▼美國UPS貨機墜毀。（圖／翻攝X）

▲▼美國UPS貨機墜毀。（圖／翻攝X）

▲▼UPS貨機墜毀。（圖／翻攝X）

UPS發言人表示，公司正與當地當局密切合作，協助救援並提供必要支援，「我們的首要任務是確保機組人員與社區的安全」。目前，路易斯維爾穆罕默德・阿里國際機場已暫時關閉部分跑道，進出航班均受到影響。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

