墜機多角度影片曝光！　美UPS貨機墜毀炸成大火球

New footage about UPS cargo plane crash near Louisville, Kentucky airport showing the fire during take-off. pic.twitter.com/p93xAw6qa4 — aircraftmaintenancengineer (@airmainengineer) November 4, 2025

記者張靖榕／綜合報導

美國肯塔基州路易斯維爾（Louisville）4日發生貨機墜毀事故，美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）指出，一架隸屬於美國聯合包裹服務公司（UPS）的貨機於4日下午5時15分自路易斯維爾穆罕默德阿里國際機場（Louisville Muhammad Ali International Airport）起飛後不久墜毀，機型為麥道MD-11，原定飛往夏威夷的檀香山國際機場（Daniel K. Inouye International Airport）。警方初步確認已有傷者，具體傷亡仍有待進一步調查。

A cargo aircraft of UPS Airlines operating as flight UPS2976 (a McDonnell Douglas MD‑11F) crashed shortly after take‑off from Louisville Muhammad Ali International Airport (Kentucky, USA). pic.twitter.com/0uV0KMR56R — NOELREPORTS (@NOELreports) November 4, 2025

Post-impact footage of UPS Flight 2976's crash after taking off from Louisville International Airport. pic.twitter.com/L6yYKq5SNi — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 4, 2025

事故發生地點位於機場南側的Fern Valley Road與Grade Lane交叉口一帶，現場傳出火勢與濃煙，警方證實已有受傷者。路易斯維爾都市緊急服務部門（Louisville Metro Emergency Services）已對機場周邊5英里（約8公里）範圍發布「就地避難」（shelter-in-place）命令，要求民眾遠離事故現場，並避免前往該區域以免影響救援行動。

▲美國UPS貨機墜毀 。（圖／翻攝X，下同）



FAA在聲明中表示，UPS航班2976於起飛不久後發生意外，墜毀原因尚待調查。美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board，NTSB）已派遣專責人員趕往現場，並將與UPS及當地消防單位共同進行事故鑑識。

路易斯維爾警察局透過社群媒體發布消息，初步確認「有人受傷」，但未公布具體人數與傷勢狀況。多段現場影片顯示，墜機區域燃起烈火並伴隨爆炸聲，消防人員正在全力控制火勢。

UPS發言人表示，公司正與當地當局密切合作，協助救援並提供必要支援，「我們的首要任務是確保機組人員與社區的安全」。目前，路易斯維爾穆罕默德・阿里國際機場已暫時關閉部分跑道，進出航班均受到影響。