王子二度認錯　陳沂質疑賣慘：最不懂為何要跟粿粿道歉

記者黃翊婷／綜合報導

藝人王子（邱勝翊）被范姜彥豐指控跟粿粿發生婚外情，他4日晚間二度發出聲明道歉，強調錯就是錯，沒有任何藉口。對此，網紅陳沂表示，「王子第二波道歉聲明，大概就是賣慘」，但王子在演藝圈發展多年，怎麼會連600萬元都拿不出來，卻還可以一直去日本滑雪、去美國旅遊，而且最讓她無法理解的是，「他聲明為什麼要跟粿粿道歉啊？」

▲▼粿粿住王子家被拍到鐵證。（圖／翻攝自臉書）

▲粿粿被控婚內出軌王子。（圖／翻攝自臉書）

王子在最新的道歉聲明中向范姜彥豐及粿粿道歉，表示自己在粿粿婚姻狀態尚存續的情況下做出不好的行為，他從一開始到現在都是真心面對錯誤，也有親自向范姜彥豐鞠躬道歉、商討賠償，並未逃避，只是他過去為父親償還債務，如今面臨的賠償金額實在超出負荷，雖然他願意分期付款，可惜雙方在這方面未能達成共識。

▲▼王子聲明稿。（圖／翻攝自Instagram／prince_pstar）

▲王子4日發出的律師聲明函。（圖／翻攝自Instagram／prince_pstar）

不過，陳沂4日深夜在臉書發文直言，「王子第二波道歉聲明，大概就是賣慘」，若按照粿粿的說法，最後要求的賠償金額是1200萬元，王子和粿粿一人一半，也就是600萬元，王子出道多年，並持續在演藝圈發展，拍戲、出唱片、出席各種活動、經營副業，甚至去中國開演唱會，就連房子都是昆凌免費借出的，不用負擔房租，怎麼會連600萬元都拿不出來，「這合理嗎？」

陳沂表示，可是王子卻能頻繁去日本滑雪、去美國旅遊，生活似乎沒有那麼拮据，「如果說幫父親還債，他是跟弟弟毛弟一起負擔，這麼多年一直還不完，爸爸到底是欠下什麼天價債務啊？」

此外，陳沂提到，她最不能理解的是，為何王子要在聲明中向粿粿道歉，難道說對不起就不用負擔賠償責任了？最後王子還同步公布一份律師聲明函，目的可能就是在警告網路酸民。

王子第二波道歉聲明，大概就是賣慘。 強調自己在協商過程中每次都是誠心誠意，毫無保留全力配合溝通。 但對方要求的賠償金額超乎他的負荷，他還要幫爸爸還債拿不出這麼多。 如果照粿粿的說法，最後要求的是1200萬。 要是粿粿跟王子一人一半，也不...

陳沂發佈於 2025年11月4日 星期二
王子二度認錯　陳沂質疑賣慘：最不懂為何要跟粿粿道歉

王子二度認錯　陳沂質疑賣慘：最不懂為何要跟粿粿道歉

