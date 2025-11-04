粿粿養家卻被要1600萬！她喊「獅子大開口」　網不挺：邏輯何在

▲范姜彥豐控訴，粿粿偷吃王子。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

范姜彥豐上月29日控訴妻子粿粿出軌，粿粿1日則透過影片自曝婚姻內情，提及房產由她付了八成頭期款，房貸也有六成以上是她負擔。就有網友發文表示，她對兩人經濟狀況的部分特別有感，雖然粿粿出軌，但過去都是她在養家，范姜彥豐是獅子大開口嗎？不過貼文曝光後，大票網友都直搖頭。

粿粿1日透過影片表示，「這三年來，我們婚姻裡真正走不下去的到底是什麼原因？從來不是任何的外力介入，也沒有任何的第三者。」接著透露家用部分，是由她負擔六至八成，至於房子，頭期款由她付了八成，平常六成以上的房貸也有她支付，所以才會登記在她名下。

有網友在Dcard上，以「一個人扛起整個家是什麼感覺」為標題發文，提到粿粿的影片中，讓她最有感的就是經濟那段，尤其是范姜彥豐明明沒有參與部分工作，結果卻還是要抽成。她認為，這就是經濟不對等，一個人賺錢養家，另個人在家休息卻要分錢。

接著，原PO又說，兩人在談離婚時，范姜彥豐先開口要1600萬元，後來改成1200萬元，但就算粿粿出軌，過去也都是她在養家，現在范姜彥豐獅子大開口，是把粿粿當盤子嗎？

貼文曝光後，大票網友直呼，「這不是亞洲男性普遍的現象嗎？男生負擔八成以上的經濟，然後如果外遇導致離婚要分一半以上的財產甚至淨身出戶，怎麼性別對調就不可以了」、「同樣問題，如果反過來是男生扛全部，所以男生可以出軌嗎」、「改成老婆沒有工作在家，先生就可以外遇？只要有賺錢養家就可以」、「所以養家就可以出軌？邏輯何在，笑死人了。性別互換你還會發一篇一樣的文嗎」。