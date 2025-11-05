停車格怪怪的「畫到路中央」？　斗六市長親解：未來設行人道

▲停車格怪怪的「畫到路中央」？斗六人熱烈討論。（圖／翻攝「斗六人社交圈」臉書社團）



記者許力方／綜合報導

畫這樣會覺得怪怪的嗎？有民眾日前行經斗六鎮南路時，發現車道旁畫設了新的停車格，看起來就像畫錯在路中間，右方還留了空間，引起討論，不少當地人驚呼「經過嚇到」。市長林聖爵特地出面回應，說明該處規劃成為標線型人行道，未來禁止停車。

有民眾近日型經斗六鎮南路，發現路邊停車格被重畫成靠近車道處，並在右方留出空間成行人通道，紛紛陸續發文到斗六社團詢問「畫這樣，會覺得怪怪的嗎」、「停車格感覺畫在路中間，這樣會不會危險？」甚至有車輛臨停在原先的路邊臨停，引起當地熱烈討論。

▲該路段將畫設標線型行人道。（圖／翻攝「斗六人(讚)出來」臉書社團）



不少網友看了直呼「我朋友問我斗六有什麼好玩的，我都會說可以來看我們有各種不同形式的人行道」、「車道越畫越窄，車流越來越塞」、「真的不建議，汽機車在同一車道會更阻塞，一般行人大多是走寶雅那邊」、「住在這附近的居民怎麼回得了家」、「明明路就那麼寬，一定要胡搞瞎搞，搞到汽機車爭道，真的是胡搞瞎搞。」

對此，市長林聖爵親上火線回應，該路段規劃為「標線型人行道」，市公所已經督促廠商盡速畫設。另外，由於發文照片中預設人行道有車輛停放車輛，轄區派出所也表示，經詢問市公所確認該處規劃為行人步道，呼籲行經車輛車速放慢並注意左右來車。

▼斗六市長說明鎮南路標線。（圖／翻攝林聖爵臉書）

