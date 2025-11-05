　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

停車格怪怪的「畫到路中央」？　斗六市長親解：未來設行人道

▲▼停車格怪怪的「畫到路中央」？斗六市長親解：未來設行人道。（圖／翻攝斗六人社交圈臉書社團）

▲停車格怪怪的「畫到路中央」？斗六人熱烈討論。（圖／翻攝「斗六人社交圈」臉書社團）

記者許力方／綜合報導

畫這樣會覺得怪怪的嗎？有民眾日前行經斗六鎮南路時，發現車道旁畫設了新的停車格，看起來就像畫錯在路中間，右方還留了空間，引起討論，不少當地人驚呼「經過嚇到」。市長林聖爵特地出面回應，說明該處規劃成為標線型人行道，未來禁止停車。

有民眾近日型經斗六鎮南路，發現路邊停車格被重畫成靠近車道處，並在右方留出空間成行人通道，紛紛陸續發文到斗六社團詢問「畫這樣，會覺得怪怪的嗎」、「停車格感覺畫在路中間，這樣會不會危險？」甚至有車輛臨停在原先的路邊臨停，引起當地熱烈討論。

▲▼停車格怪怪的「畫到路中央」？斗六市長親解：未來設行人道。（圖／翻攝斗六人(讚)出來臉書社團）

▲該路段將畫設標線型行人道。（圖／翻攝「斗六人(讚)出來」臉書社團）

不少網友看了直呼「我朋友問我斗六有什麼好玩的，我都會說可以來看我們有各種不同形式的人行道」、「車道越畫越窄，車流越來越塞」、「真的不建議，汽機車在同一車道會更阻塞，一般行人大多是走寶雅那邊」、「住在這附近的居民怎麼回得了家」、「明明路就那麼寬，一定要胡搞瞎搞，搞到汽機車爭道，真的是胡搞瞎搞。」

對此，市長林聖爵親上火線回應，該路段規劃為「標線型人行道」，市公所已經督促廠商盡速畫設。另外，由於發文照片中預設人行道有車輛停放車輛，轄區派出所也表示，經詢問市公所確認該處規劃為行人步道，呼籲行經車輛車速放慢並注意左右來車。

▼斗六市長說明鎮南路標線。（圖／翻攝林聖爵臉書）

▲▼停車格怪怪的「畫到路中央」？斗六市長親解：未來設行人道。（圖／翻攝林聖爵臉書）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 1 0479 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王子「會與粿粿共同面對」！認找范姜彥豐協商「分期付款」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

停車格怪怪的「畫到路中央」？　斗六市長親解：未來設行人道

桃園RCA場址解編時程攸關地方發展　市議員黃家齊關切

投縣10萬長輩健保費全額補助　最快明年3至4月實施

台中下坡路段車禍驚險！男子疲勞駕駛撞女車尾　居民：今年好幾次

新北表揚80處金質績優公廁　打造乾淨舒適如廁環境

新北表揚中高齡友善職場　6企業榮獲金質認證

新北浪貓「魷魚哥」康復迎新生　動保處揭貓口炎照護秘辛

中央警大參訪基隆無人機隊　交流科技救災AI辨識技術

跨域防詐築長城！瑞芳警攜手地政、銀行推「識詐入百業」

2025大溪工藝週11/7-9日登場　五大體驗亮點揭曉

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

100%同意還拖2年！都更最大黑洞不是地主？他揭關鍵：「比蓋樓還慢！」｜地產詹哥老實說完整版 EP282

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

鳳凰颱風最快今天生成　下周不排除以「中颱等級」接近台灣

驚悚畫面曝！桃園貨車遭毒駕擦撞　車身解體噴斷兩截…駕駛慘死

停車格怪怪的「畫到路中央」？　斗六市長親解：未來設行人道

桃園RCA場址解編時程攸關地方發展　市議員黃家齊關切

投縣10萬長輩健保費全額補助　最快明年3至4月實施

台中下坡路段車禍驚險！男子疲勞駕駛撞女車尾　居民：今年好幾次

新北表揚80處金質績優公廁　打造乾淨舒適如廁環境

新北表揚中高齡友善職場　6企業榮獲金質認證

新北浪貓「魷魚哥」康復迎新生　動保處揭貓口炎照護秘辛

中央警大參訪基隆無人機隊　交流科技救災AI辨識技術

跨域防詐築長城！瑞芳警攜手地政、銀行推「識詐入百業」

2025大溪工藝週11/7-9日登場　五大體驗亮點揭曉

停車格怪怪的「畫到路中央」？　斗六市長親解：未來設行人道

直播主玩盜版嗆任天堂「我頻道超多」！踢鐵板遭判罰50萬

黃明志逃往泰國？「最強奶媽」曬截圖求救：請當地朋友給我消息

國際火線／韓國造核潛艦，將打開核武擴散潘朵拉盒子？

【還能吃吧？】幫牛肉河粉倒湯秒悲劇　壺嘴卡住猛一按整壺湯All in

相關新聞

張麗善籲中央儘速核定斗六鐵路高架化

張麗善籲中央儘速核定斗六鐵路高架化

雲林縣政府與斗六市公所今（4）日召開地方說明會，縣長張麗善強調，斗六市區鐵路高架化，消除平交道阻隔與交通安全風險。它不僅是工程，更是城市發展關鍵，也是雲林人尊嚴，呼籲中央回歸專業審議，早日核定，讓雲林、斗六邁向安全宜居新階段。

斗六打造「能散步的城市」　兩大路段即將動工

斗六打造「能散步的城市」　兩大路段即將動工

女老師「人行道散步被絆倒」　獲賠2億多元

女老師「人行道散步被絆倒」　獲賠2億多元

台中北區驚見「完美街景」　他嘆：紅線害走鐘

台中北區驚見「完美街景」　他嘆：紅線害走鐘

雲林民宅1F神明廳竄火！鄰居3人嚇到送醫

雲林民宅1F神明廳竄火！鄰居3人嚇到送醫

關鍵字：

斗六人行道停車格鎮南路

讀者迴響

最夯影音

更多
小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面