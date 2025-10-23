斗六打造「能散步的城市」　兩大路段即將動工

▲林聖爵市長率市公所團隊舉行說明會，詳細說明人行道建置計畫。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

斗六市區又有新進度！市長林聖爵昨（22）日親上火線召開「明德路及大學路二段人行道建置計畫說明會」，現場聚集地方民代與居民，里長們拿著資料邊聽邊點頭，討論聲此起彼落。這場看似平凡的工程說明，其實牽動著斗六外環道路「最後三公里」的城市願景。

斗六市長林聖爵說，自2023年起，市公所積極推動人行道建置計畫，靠著內政部國土管理署「提升道路品質計畫」與「永續提升人行安全計畫」的補助，一步步完成外環道超過7公里的人行道拓寬，不只鋪了平整步道，也讓停車格與公共設施煥然一新。如今，明德路與大學路二段這兩條關鍵路段，終於獲中央核定補助，總經費高達9,575萬元，預計本月27日正式開工。

雲林縣政府交通工務局人員也親自到場指導，市民代表會主席胡克勤、副主席黃尤美及多位代表、里長都一同出席，關心市容改造進度。林聖爵指著大學路段說「這裡從成功路延伸到鎮南路口，再到中山路，全長約1,750公尺；明德路則從鎮南路接到公明路，約1,039公尺，兩條路會把整個外環人行系統串起來。」

未來施工不只鋪設人行道，還要整合照明改善、電纜地下化、路側停車格規劃與收費管理。林聖爵強調，這不只是「做路」，而是「做生活」——希望讓斗六的街道變成市民散步、停車、購物都能安心使用的公共空間。

林聖爵進一步透露，市公所今年也成功爭取大同路、民生南路與成功路三條人行改善計畫，總經費達1億600萬元，其中國土管理署補助比例高達88%。預計新增4.4公里的人行道網絡，將延伸至校園、車站與市場等生活節點，形成人性化的步行路網，林聖爵強調「我們希望2年內，讓斗六整體步行環境全面升級，打造一個安全、舒適、宜行的城市。」

▲市民代表與里長們出席踴躍，現場互動熱烈，關心地方建設進度。（圖／記者游瓊華翻攝）