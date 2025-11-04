　
地方 地方焦點

張麗善籲中央回歸專業回應民意　儘速核定斗六鐵路高架化

▲斗六市區鐵路立體化可行性研究地方說明會於斗六廳舉行。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲斗六市區鐵路立體化可行性研究地方說明會於斗六廳舉行。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府與斗六市公所今（4）日召開地方說明會，縣長張麗善強調，斗六市區鐵路高架化，消除平交道阻隔與交通安全風險。它不僅是工程，更是城市發展關鍵，也是雲林人尊嚴，呼籲中央回歸專業審議，早日核定，讓雲林、斗六邁向安全宜居新階段。

交通部鐵道局將於本月20日再度研商「斗六市區鐵路立體化」計畫。斗六市長林聖爵今日當面遞交逾8500多份連署書給交通部出席官員。他表示，斗六鐵路高架化已是全民共識，短短一個月內即獲得超過8,500份連署支持，充分顯示市民的迫切期待。他呼籲中央排除政治干擾，不分藍綠共同為地方發展努力，勿讓行政程序成為延宕建設的藉口。

斗六市區鐵路立體化可行性研究地方說明會於斗六廳舉行。縣長張麗善、副縣長謝淑亞、斗六市長林聖爵、議長黃凱、立委張嘉郡、許宇甄、多名縣議員與交通部、交通部鐵道局、台鐵公司派員參加。現場湧入滿滿斗六市民參與聆聽。
 
斗六市區鐵路立體化計畫高架化全長約6.5公里，將一併消除市區內7處平交道、3處陸橋及2處地下道，全面改善交通動線與市容景觀。工程範圍涵蓋斗六車站、大學陸橋、內環陸橋、雲林路及西平路地下道等重要節點。此案完成後，不僅可縮短通行時間，亦可促進鐵路兩側土地再利用，帶動整體城市更新與發展。

▲斗六市區鐵路立體化可行性研究地方說明會於斗六廳舉行。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲斗六市長林聖爵今日當面遞交逾8500多份連署書給交通部出席官員。（圖／記者游瓊華翻攝）

縣長張麗善表示，她上任後積極推動斗六鐵路高架化計畫。為了讓計畫能夠順利進入交通部審查，在議會大力協助下，預先編列27億地方配合款（因計畫延宕，增至32.89 億元），台鐵公司也協助發出同意函，使計畫得以正式啟動。

張麗善指出，歷經多次審查修正，去年6月張嘉郡委員協調台鐵公司、鐵道局及縣府，共同針對剩餘三項技術問題提出解決方案，最終坡度設計千分之14.79符合規範，也兼顧安全與景觀。而縣府去年完成三項修正後，台鐵與鐵道局均已同意此計畫，未料中央卻在今年接連要求再修正60項內容，延宕已超過一年半。斗六鐵路立體化核備後需再進行綜合規劃與環境影響評估，加上用地徵收、環境影響評估到施工，至少需10年以上，實在不容繼續延宕。
 
張麗善強調，中央對地方期待多年的重大交通建設，一再拖延讓鄉親無法接受。她呼籲交通部與中央單位正視地方民意，勿再設限阻撓，讓斗六鐵路高架化順利通過審查、儘速核定，讓雲林人能與其他縣市一樣，擁有安全、便捷、有尊嚴的城市交通環境。斗六市長林聖爵指出，近年市區平交道頻傳事故，僅近五年間即發生7起、造成4人死亡、3人受傷，顯示推動高架化不僅是交通建設，更是守護生命安全的必要工程。

立法委員張嘉郡表示，斗六鐵路高架化是市民引頸期盼重大工程。自去年6月6日協調會後，縣府與相關單位努力將問題收斂至僅剩三項技術面疑義，並逐一克服，但一年多後卻突增為60項修正，導致計畫再度延宕、成本不斷上升。原先估算經費約百餘億元，如今已飆升至220億元，地方自籌款從27億元增加至32億元。
 
張嘉郡強調，縣府與議會從未退縮，她在立法院仍會全力爭取，盼中央能以專業為依歸，儘速完成審查，讓這項攸關斗六交通安全與城市發展的重要建設早日啟動。
 
立委許宇甄指出，鐵路高架化不僅是都市建設，更關乎市民生命安全。斗六人長期受鐵道東西阻隔之苦，多年來地方各界齊心努力，已展現充分的誠意與專業成果，她呼籲中央排除政治干擾、回歸專業判斷，讓計畫能順利通過審查、加速執行。她強調，這不分藍綠，是全體斗六人共同的願望，也是提升城市發展格局關鍵。

▲斗六市區鐵路立體化可行性研究地方說明會於斗六廳舉行。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲張麗善指出，斗六鐵路立體化核備後需再進行綜合規劃與環境影響評估，加上用地徵收、環境影響評估到施工，至少需10年以上，實在不容繼續延宕。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

張麗善籲中央回歸專業回應民意　儘速核定斗六鐵路高架化

張麗善籲中央回歸專業回應民意　儘速核定斗六鐵路高架化

