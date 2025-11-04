新北表揚80處金質績優公廁　打造乾淨舒適如廁環境

▲新莊龍鳳公園獲公廁金質獎。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

走進乾淨明亮、舒適友善的公廁，是展現城市貼心溫度的重要指標！為感謝公廁管理單位與清潔人員長期維護如廁環境，新北市環保局於今（4日）舉辦「2025年公廁金質獎」頒獎典禮，由副局長陳美玲表揚80處金質公廁、8處永續公廁及21位績優清潔人員，肯定他們為打造優質公廁環境所付出的努力。

陳美玲表示，公廁是城市中最基礎的公共設施，也最能展現城市的文明與細膩度。新北市長期重視公廁環境的提升與改善，透過定期巡檢、評鑑分級、健檢輔導及金質獎評選等多元機制，全面提升公廁品質。目前全市特優級公廁比例已達91.5%，這項成果歸功於各管理單位的積極投入與用心維護。

▲新莊龍鳳公園則是性別友善廁所，共設有8間獨立廁間，且配置兒童馬桶、座椅及尿布台。

陳美玲說，每座公廁依據地點與使用特性，建立適合的清潔制度，從清潔頻率、分區整理、督導管理到智慧巡檢，每個細節都展現專業與實踐。同時，管理單位也積極提升硬體設施，營造友善環境、融入在地特色，並導入智慧聯網系統與節能設計，展現打造優質如廁環境的決心。

環保局說明，今年「公廁金質獎」為使評選更客觀公平，依公廁屬性及使用性質分為8個組別，包括公共服務組、人文社服組、觀光遊憩組、交通運輸組（一組及二組）、行車補給組、生活消費組及友善綜合組。本次共計362個公廁管理單位參與，其中交通運輸一組（停車場公廁）及行車補給組（加油站公廁）報名最為踴躍，清潔人員更有超過百人競爭。

▲東北角行政中心獲公廁金質獎。

經評審委員進行預警式評比及秘密客突擊考評後，最終選出80處公廁管理單位榮獲「金質獎」，並評選出21位金質績優清潔人員。此外，環保局延續去年「永續公廁獎勵制度」，鼓勵廁齡逾30年、硬體設施較老舊但仍維持良好整潔度的大齡公廁參與，今年共有8處單位獲頒「永續公廁模範獎」。

本次評選中，觀光遊憩組表現亮眼，在創新與用心方面深受委員肯定。例如三重五常公園公廁結合公園元素，以「歡樂」為主題設計，並在局部屋頂開設天窗引入自然光，提升通風效果，成功打造明亮、乾爽且具特色的如廁環境；新莊龍鳳公園則為性別友善廁所，共設有8間獨立廁間（含3個小便斗廁間、3間坐式廁間、1間蹲式廁間及1間親子廁間），尊重每位使用者的隱私，並配置兒童馬桶、座椅及尿布台，去年更取得新北市性別友善廁所標章認證，充分展現友善設計理念。

▲東北角管理處公廁導入智慧化管理，透過感測器監測洗手乳使用量。

此外，使用率高的加油站公廁也表現卓越。位於林口區的車容坊文化二路加油站已創下七連霸金質獎紀錄，該站建置「廁所設備衛生檢查卡」，每小時至少清潔檢查1次，並由值班站長分上午、下午及大夜班三班複查，24小時確保廁間保持「不髒、不濕、不臭」。而交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景管理處行政中心公廁則導入智慧化管理，透過感測器監測人流、洗手乳與衛生紙使用量，實現即時調配人力及補給，大幅提升管理效率與使用舒適度。

環保局強調，市民與遊客對一個城市的第一印象，往往從一間乾淨、舒適的公廁開始。未來將持續以「乾淨舒適、性別友善、智慧管理」三大面向推動公廁環境，並呼籲各管理單位與使用者共同維護，從公廁環境展現尊重與體諒，讓新北市每一座公廁不僅更乾淨、更友善，也更能體現這座城市的溫度。

▲三重五常公園獲公廁金質獎。

▲三重五常公園公廁結合公園元素，以「歡樂」為主題設計。

▲東北角管理處公廁導入智慧化管理，透過感測器監測人流。

▲車容坊文化二路加油站獲公廁金質獎。