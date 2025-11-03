　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

探索上新莊！新北推薦4處共融公園　親近自然、動靜皆宜

▲探索上新莊！新北推薦4處共融公園。（圖／新北市景觀處提供）

▲新莊區中港公園有趣的擺盪大索、旋轉攀爬網讓孩子鍛鍊平衡感、專注力。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新莊為本市人口第2多的行政區，其中上新莊，除了浪漫的新月橋、歷史悠久的新莊廟街、親近水生生態的中港大排外，還有多座特色共融公園，新北市景觀處推薦4處在地極具特色公園，透過這些介紹可以讓大家認識住家周邊的公園環境，並提供市民休憩、運動與接觸自然的好去處。

景觀處表示，頭前運動公園遊戲場以漫步森林冒險島為主題，有樹梢觀察站、螺旋步道及磨石子溜滑梯，旁邊的原木探險區增添挑戰感，還有大彈跳床、天梯體能組，及各式高低單槓，讓青少年朋友都來好好鍛練一下肌肉，公園有了無障礙坡道，行動不便的小朋友也不會錯過好玩的大沙坑。

▲探索上新莊！新北推薦4處共融公園。（圖／新北市景觀處提供）

▲新莊體育園區日前還有民眾目擊可愛的白鼻心趴在樹上（拍攝者：林品萱）。

此外，越過中港大排來到黃城公園，這裡有火箭造型的高塔溜滑梯，一旁的旋轉盤、翹翹板與搖搖馬，在這裡不同年齡的小孩都能找到適合自己的遊具，園內還有水車生態池，等你來探索。再往南走來到中港公園，有趣的擺盪大索、旋轉攀爬網讓孩子鍛鍊平衡感、專注力，手腳並用的遊具讓孩子們玩的不亦樂乎。

來到新莊體育園區，這裡不但有4座以球類及田徑運動為主題的特色遊戲場，日前還有民眾目擊白鼻心（俗稱果子狸），悠哉地趴在樹幹上與市民共享這座城市。白鼻心近年來已在城市中建立族群，是城市與自然共榮發展的結果，提醒市民朋友，請勿餵食或逗弄白鼻心，以免驚擾牠們或發生誤傷情況，與野生動物保持距離，共享自然空間。

景觀處長林俊德表示，目前本市改善完成的特色共融或全齡公園數量已達247座，希望讓每個人都能在公園內體驗豐富的休憩活動，也展現人與自然共存的美好可能。歡迎大家走進公園活動身體，想知道最新的公園資訊，歡迎查詢景觀處「來新北玩公園」網站。

▲探索上新莊！新北推薦4處共融公園。（圖／新北市景觀處提供）

▲新莊區黃城公園火箭造型的高塔溜滑梯。

▲探索上新莊！新北推薦4處共融公園。（圖／新北市景觀處提供）

▲新莊區頭前運動公園以漫步森林冒險島為主題，是城市中的綠洲更是孩子們的遊戲場。

【更多新聞】

►狠男押人打3針海洛因棄屍核二廠！一審判無期　3共犯1人暴斃

►用LINE徵才誘騙少女6度性交易　馬伕上次緩起訴這回栽了

►手機掉車上！女上山掃墓祭祖迷路　「給祖先吃的蘋果」救她一命

►基隆市府救攤商「減1個月租金」　生鮮豬肉攤最高補助4萬

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 2 0153 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
周末可能又有颱風生成　下周最接近台灣
馬郁雯宣布參選北市議員　段宜康力挺爭取民進黨提名
范姜彥豐直播現場喝「粿王飲料」　網友安慰：離開臭粿會更好
閃兵首腦堅稱只收260萬　王大陸將作證對質
泰29男同志「只穿內褲」開淫毒趴！　臥底警混入嚇壞：滿地保險

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

教部數位學習績優徵選南投傳捷　縣府加碼補助埔中設飛行模擬教室

「名間好物」產業實體店面開幕　四社區協力打造在地特色產品品牌

歷經14年努力！新北市立學校全數獲「低碳校園標章」

愛心送暖！彰化同鄉總會捐300萬　力挺新北待用餐計畫

第21屆台南府城夕照茶會「霞光煮茗」　11／8雅集安平古堡

探索上新莊！新北推薦4處共融公園　親近自然、動靜皆宜

新北五股27戶「合力自拆」違建　 助污水接管終結抽水肥惡臭

非洲豬瘟引發廚餘去化難題　南投擬建有機廢棄物資源化中心因應

雲林禁廚餘養豬7年　「廢棄物」成功轉為「綠金」

麻豆新樓護理之家獲「五心職場績優單位第一名」　打造全人幸福家園

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

山本由伸連兩戰登板奪勝！　賽後曝「不確定能有最佳水平」

河智媛、禹洙漢親臨封王遊行直呼新奇　廉世彬許願：下次想親手拋彩帶

撞擊畫面曝光！新竹老夫妻過馬路　遭酒駕特斯拉撞飛雙亡

韋禮安助陣「理想混蛋⭢鳥蛋」　笑喊：要第一次不太容易了XD

教部數位學習績優徵選南投傳捷　縣府加碼補助埔中設飛行模擬教室

「名間好物」產業實體店面開幕　四社區協力打造在地特色產品品牌

歷經14年努力！新北市立學校全數獲「低碳校園標章」

愛心送暖！彰化同鄉總會捐300萬　力挺新北待用餐計畫

第21屆台南府城夕照茶會「霞光煮茗」　11／8雅集安平古堡

探索上新莊！新北推薦4處共融公園　親近自然、動靜皆宜

新北五股27戶「合力自拆」違建　 助污水接管終結抽水肥惡臭

非洲豬瘟引發廚餘去化難題　南投擬建有機廢棄物資源化中心因應

雲林禁廚餘養豬7年　「廢棄物」成功轉為「綠金」

麻豆新樓護理之家獲「五心職場績優單位第一名」　打造全人幸福家園

樂天封王岱縈清晨先找媽祖還願　曲曲、若潼夢回2019年

錶上月相與星星暗夜齊發光　Arnold ＆ Son詩意浪漫

黃仁勳南韓「炸雞趴」女兒策畫1個月！選店暗藏《魷魚遊戲》巧思

教部數位學習績優徵選南投傳捷　縣府加碼補助埔中設飛行模擬教室

「名間好物」產業實體店面開幕　四社區協力打造在地特色產品品牌

足協爭議不斷！祕書長趙士強、技術總監陳亮辰卸下職務

超大型油輪已有兩航次日租破10萬美元、均價近8萬　明年上看20萬

范姜彥豐直播現場喝「粿王飲料」　網友安慰「離開偷吃的臭粿會更好」

黃仁勳炸雞局全球關注！背後推手是「暖心千金」

新營工廠切紙機夾人　南消、奇美醫聯手搶救黃偉哲肯定表現

【酒測值0.87】新竹特斯拉「酒駕」撞飛行人！　老夫妻「違規過馬路」重傷送醫雙亡

地方熱門新聞

台南羊肉老店「員工蹲地切肉」曝光挨轟

中市府搶先消毒挨批　中央取消明記者會

安定慈善會三度捐贈復康巴士善行讓城市更有愛

中市先消毒惹怒中央！稱基層誤解指令

2025桃園萬聖城落幕　10天吸引逾108萬人次

樂天桃猿封王　桃園11/ 3-4全市泳池+健身房免費

三安社區賀耶誕　蘇俊賓和居民做環保聖誕樹

南投市3座親子公園　同日同時開幕啟用

藍光壓力襲眼！營養師揭「枸杞＋花青素」是護眼黃金組合

桃園加碼　廚餘清運450家豬肉攤營業補貼

網傳羊肉店地上切肉惹議台南市府稽查責令限期改善

台中北屯清潔隊貪案中檢帶回19人聲押1人

台南桌球男雙倫敦奪冠培養選手不只看今天更要保障未來

數十部愛心重車齊聚集集鎮為弱勢戶送暖

更多熱門

相關新聞

走訪上新莊、公園串連城市綠意

走訪上新莊、公園串連城市綠意

新莊為本市人口第2多的行政區，其中上新莊，除了浪漫的新月橋、歷史悠久的新莊廟街、親近水生生態的中港大排外，還有多座特色共融公園，新北市景觀處在此推薦4處在地極具特色的公園，透過這些介紹可以讓大家認識住家周邊的公園環境，並提供市民休憩、運動與接觸自然的好去處。

粉紅超跑衝30年書店！老闆娘哭了：我在這裡

粉紅超跑衝30年書店！老闆娘哭了：我在這裡

3寶媽激戰兒子體育老師　姦情曝光他哭窮被抓包

3寶媽激戰兒子體育老師　姦情曝光他哭窮被抓包

粉紅超跑今駕臨　400警維持秩序

粉紅超跑今駕臨　400警維持秩序

即／新北大道連環撞！通緝犯疑毒駕追撞2車

即／新北大道連環撞！通緝犯疑毒駕追撞2車

關鍵字：

新北新莊特色公園自然休憩

讀者迴響

熱門新聞

即／黃明志被捕照曝光！身上搜出9顆藍藥丸

MV製片開嗆黃明志「我忍了5年」黑幕全爆

黃明志被驗4毒品陽性！　警：疑與護理女神性交、遺體被移動

護理女神浴缸亡！　黃明志認「共度一夜」驚見壯陽藥、毒品

龍山寺外攤位「買賣個資」排爆　全場看傻

護理女神全身赤裸陳屍浴缸！黃明志見救護抵達「慌張走人」

快訊／王子不倫人妻粿粿慘了！ 　公司宣布：停止所有演藝工作

22歲YTR遭小黃司機「爬後座性侵」

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

「范姜彥豐、粿粿、王子」結局　律師預言：三輸

黃明志驗出4毒　警搜出藍藥丸疑「愛他死」

台大女學霸「早餐少1樣」 結果狂甩7kg

即／冷氣工18樓墜落卡天井亡　2樓露臺戶才剛交屋

台灣1景點「外國遊客必去」！一票愣：吹太大

更多

最夯影音

更多
山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練

山本由伸一句「大丈夫」撐到底　羅伯斯：多虧他我看起來像好教練
蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

海豚見冰塊秒撇頭不吃　同伴一靠近竟擠開對方

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

送李在明「小米手機」！　被問「通訊安全如何」習近平笑答：看有無後門

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

肇逃畫面曝！瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛滑手機走巷子閃人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面