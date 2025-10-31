　
社會 社會焦點 保障人權

3寶媽激戰兒子體育老師！姦情曝光他哭窮　被抓包鑽戒求婚女友

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲籃球教練劈腿偷吃學生家長被抓包，判賠40萬元。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名3寶媽因接送兒子上下學，和兒子的高中體育老師兼籃球教練阿浩(化名)發展婚外情，兩人在車上、溫泉旅館激戰共3次。姦情爆發後，丈夫不滿阿浩向他哭窮求原諒，卻拿卡地亞鑽戒和正妹女友求婚成功，還不斷出國、出入高檔餐廳、聽演唱會，怒將阿浩告上法院。新北地院審理，法官判定阿浩侵害配偶權屬實，要賠40萬元。

人夫控訴，他和妻子小美(化名)婚後生了3個小孩，小美於2023年間接送子女上下課時，認識了小孩的高中體育老師，同年6月兩人發展婚外情，除了至少發生2次性行為，還討論吃藥避孕、性癖好等細節，更提到雙方各有配偶或女友，這段感情該如何維持或停止等。直到同年11月間，他無意中在小美隨身碟裡，發現小美截圖保存的LINE訊息，才知道妻子竟出軌小孩的體育老師。

人夫提出訊息為證，內容為阿浩說「我想看現場版的撒嬌」、「我會像那天直接把妳抱起來」、「一直問妳舒不舒服嗎」、「雖然我們第一次約會就發生」、「就我也可以把妳坳來坳去的啊」、「不然我應該會更…色吧，因為我有點S，妳會喜歡嗎」、「就打屁股 扯頭髮 或是做一些難為情的事 例如那天跑到鏡子前」、「我是真的蠻喜歡妳的」、「妳是真的很好吃 看我的反應也看得出來吧 我的反應真的很強烈」，小美也回應「我也怕我暈」、「嗯！後來碰面你都一副想馬上吃掉我的感覺」。

另還有阿浩說「我喜歡很熱 狀態會比較好」、「我第一次在這麼擠的地方…但是蠻好的」、「超輕 感覺一隻手 就可以了」、不用怕 你就是 跳上來就對了」，小美則回「那也要有機會啊 我們都在車裡·…」，人夫認為兩人顯然已逾越一般男女關係，他提告向阿浩求償80萬元。

▲桃園市陳姓男子2021年6月至年底期間，偷拍女友洗澡與睡覺照片，女友察覺後一怒提告。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲體育老師僅承認和學生家長上溫泉旅館1次，認為情節沒那麼嚴重。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

審理時，阿浩當庭承認在2023年7月和小美到新北土城某溫泉旅館激戰1次，但辯稱他在暑假出席謝師宴，因而認識學生的母親小美，小美請他當兒子的暑期籃球家教，又送吃的、到校探視，主動示好後雙方關係逐漸密切。那天小美又主動邀他吃飯，因兩人因身分怕被誤會，才決定前往摩鐵吃飯聊天，互動時他因一時感情衝動，和小美發生性行為。

阿浩認為，他和小美短暫交往時還未婚，之後和女友結婚，女友在2024年4月得知他曾劈腿，見他真誠反省，也只做過1次不當行為，已經選擇原諒，可見他不是反覆出軌不忠成性的人，整個案情離「情節重大」尚遠。且他母親罹癌、寵物犬年老也要看醫生，他還要扶養父親，也依人夫要求辭去教職，因而要賠學校6萬多元違約金，依他現在的經濟狀況，人夫求償金過高。

不過人夫反駁，阿浩生活奢華、衣著精緻、配戴高級腕錶及首飾，除了有觀賞演唱會、吃高級餐廳等消費紀錄，2024年更拿卡地亞(Cartier)鑽戒向女友求婚，今年至7月開庭前更是至少出國旅遊2次，絲毫沒有為錢所困的跡象。

全案經新北地院審理，法官檢視相關證據，判定阿浩於2023年7月間和小美到溫泉旅館發生1次性行為，8月間又在車上和小美發生2次性行為，加上其他親密對話，已侵害配偶權且情節嚴重，判阿浩要賠40萬元。可上訴。

10/29 全台詐欺最新數據

3寶媽激戰兒子體育老師！姦情曝光他哭窮　被抓包鑽戒求婚女友

粉紅超跑今駕臨　400警維持秩序

苗栗拱天宮白沙屯媽祖繼2013年後，睽違12年今天（31日）再度駕臨新北！今年「白沙屯拱天宮媽祖祈安賜福贊境」為期3天的活動，結合土城北辰宮48週年慶與板橋慈惠宮百年會香，轄區土城、板橋2分局接連規劃規劃交通動線，並由分局長陳建龍、廖誌銘親自坐鎮指揮，加強轄內安全維護。

賴清德要「凱達格蘭大道」注入新意義　將舉辦更多「非政治」活動

控尪花72萬包養小三　妻告討百萬吞敗

粿粿「1句話笑話」被挖出　網傻：一語成讖

粿粿「突冒1句話」　過來人嘆：9成出軌了！全場吵翻

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

