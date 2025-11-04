5600公尺瞬間崩塌！喜馬拉雅山雪崩奪走9命　雪巴嚮導目擊慘況

▲喜馬拉雅暴風雪奪9命，雪巴嚮導親眼見遺體。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

尼泊爾官方今（4）日證實，喜馬拉雅山區近日天候惡劣，連續出現暴風雪與雪崩事故，已造成9人不幸罹難，其中包括5名來自義大利的登山客。

根據法新社報導，自10月31日起，尼泊爾境內接連發生兩起獨立山難。最新一宗發生在海拔約5630公尺的亞隆日峰（Yalung Ri）基地營，該山位於尼泊爾中部、靠近中國邊界。一支12人登山隊於3日遭遇雪崩襲擊，造成7人喪生。

探險公司「夢想目的地」（Dreamers Destination）的雪巴嚮導普巴．丹增（Phurba Tenjing Sherpa）向媒體表示，罹難者包括3名義大利人、2名尼泊爾人、1名德國人及1名法國人。他說：「我親眼看到那7具遺體，情況非常慘重。」

多拉卡區（Dolakha）警官馬哈托（Gyan Kumar Mahato）透露，5名倖存者已於4日上午獲救，並由直升機送往首都加德滿都接受治療，生還者中包含2名法國籍與2名尼泊爾籍登山者。

另一起事件則發生於10月31日，地點位於尼泊爾西部的潘巴里山（Panbari，海拔6887公尺），當時兩名義大利登山者因暴雪失溫喪生。

尼泊爾擁有全球十大高峰中的八座，包括世界最高峰聖母峰（Mount Everest），每年吸引大批國際登山與健行愛好者造訪。然而，據「喜馬拉雅資料庫」（Himalayan Database）統計，自1950年至今，已有超過1090人在登山過程中喪命，約三分之一的死因與雪崩有關。