大陸 大陸焦點 特派現場

超驚險！陸女誤將「蛇窩」當野生彈跳床猛踩　網嚇：疑眼鏡蛇窩

▲李小姐起初不以為意，還在測試彈性。（圖／翻攝自微博）

▲李小姐起初不以為意，還在測試彈性。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

江西上饒一名李姓女子近日與朋友登山健行時，誤將一處地面鬆軟的區域當作「天然蹦床」跳躍，豈料之後竟遇到兩條蛇，嚇得她連忙撤離。李小姐回憶，當時山中沒有訊號，兩人邊走邊拍攝約3小時，發現蛇後立刻折返，花了一個半小時才走出山區，「如果被咬，山裡難走、車又進不去，根本沒辦法求助。」

據《極目新聞》報導，李小姐返程後將影片上傳網路，才從網友留言得知自己踩踏的地方竟是蛇窩，直呼「後知後覺，有些後怕」，也提醒其他登山客切勿模仿。多名網友根據影片判斷，她誤踩的區域極可能是眼鏡王蛇巢穴。

央視科教頻道紀錄片顯示，眼鏡王蛇築巢時常以枯枝落葉堆出中空結構，外觀看似柔軟平整，與李小姐誤踩的「彈跳地」極為相似。該蛇類通常在繁殖期築巢，女子當時見到的兩條蛇，極可能是一對配對中的成蛇。資料指出，若巢穴遭人破壞，眼鏡王蛇通常會棄巢離開。

▲李小姐開心狂跳。（圖／翻攝自微博）

▲李小姐開心狂跳。（圖／翻攝自微博）

有專家指出，這類知識屬於冷門領域，一般登山客難以分辨危險地形。枯枝敗葉下若有空洞結構，踩上去會感覺柔軟有彈性，容易誤以為只是自然地勢。若因此驚動蛇群或遭咬傷，後果恐怕不堪設想。李小姐事後雖無大礙，但坦言得知真相後「越想越後怕」。

野外徒步看似悠閒，其實潛藏不少危險。許多遊客臨時起意出行，未充分評估天氣變化或野生動物風險；也有人誤以為山上溫度與山下相同，忽略高海拔寒冷與氣候劇變，導致失溫等意外頻傳。

專家提醒，若在野外遇到鬆軟地面或不明凹陷處，應保持警戒，不要隨意踩踏或跳躍。登山途中若遭蛇咬，更要冷靜處理，避免奔跑導致毒液擴散。由於山區救援不易，部分地區缺乏血清與專業醫療設備，任何一次輕忽都可能釀成無法挽回的後果。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

柴山驚魂！男登山遭掉落樹枝砸頭濺血

高雄一名42歲蘇姓男子日前在柴山爬山時，在翠頂坪涼亭附近不慎遭掉落的樹枝砸中，造成頭部撕裂傷，同行的母親見狀趕緊打電話通報求救。警消獲報後入山救援，在山區徒步摸黑搜救1小時，終於發現蘇男的位置。救護人員在現場替蘇男初步包紮止血後，將他救援下山送醫治療。

男獨登宜蘭叢雲山「失蹤7天」　家屬懸賞50萬求協尋

4歲童喝珍奶蹦床「噎死」　母怒嗆店家未提醒

江西上饒村民投訴「乾旱數月」無水可用 靠天吃水還得過濾泥沙

不滿封園批「連中共都幹不出」　雪羊道歉

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

