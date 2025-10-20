不滿封園批「連中共都幹不出這種骯髒事」　雪羊道歉：氣頭上的話

▲燕子口步道附近土石崩落，立霧溪河道受阻形成堰塞湖。（圖／農業部林業及自然保育署花蓮分署提供，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

花蓮太魯閣國家公園燕子口17日因立霧溪邊坡崩塌形成堰塞湖，水位一度與路面齊高，農業部發布紅色警戒，公路局緊急封閉中橫公路東段禁止人車通行，內政部晚間也宣布「全區封園」。然而此事卻引起部分人士不滿，知名登山作家雪羊更脫口「連中共都幹不出這種骯髒事」，不過針對此言論，他後來也發文道歉了。

知名登山作家雪羊日前在臉書粉專「雪羊視界 Vision of a Snow ram」上發文表示，海拔300公尺的堰塞湖危機，竟導致整個海拔3000公尺的高山區域被迫封閉，形容政策「小腳指被蛇咬到就急著截肢雙腿」。他後來也在留言處表示，「連中共都幹不出這種骯髒事，我們的內政部真的遙遙領先」。

對此，內政部參事方志雄19日在中央前進協調所回應，封園決定主要基於「料敵從寬」原則，考量崩塌面積與預估土石量龐大、近期地震頻繁，以及園區交通動線仍不穩定，因此太管處才採取全面封閉措施。

而雪羊的一番話，也引起部分網友不滿。後來雪羊再發文，提到那句留言是氣頭上的一句話，他檢討自己用詞過重，所以針對該則「連中共都幹不出這種骯髒事」留言，與其他留言中劃分立場的言行道歉，人都有情緒，在情緒上用了錯誤的類比，犯下了傷害民主的錯。他深感抱歉和遺憾，同時盼能將這件事的討論，回歸到「施政手法過當且程序不合理」上。

雪羊最後也說，其實那句話不用刻意指出中共，這無助於討論，他未來也會避免類似用語。至於他的政治立場和國家態度，就不用多說了，他一直以來、未來的言行都會證明一切，他也會繼續站在環境山林角度說話的。