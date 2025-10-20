　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不滿封園批「連中共都幹不出這種骯髒事」　雪羊道歉：氣頭上的話

▲▼ 太魯閣國家公園燕子口步道附近土石崩落，立霧溪河道受阻形成堰塞湖。（圖／農業部林業及自然保育署花蓮分署提供）

▲燕子口步道附近土石崩落，立霧溪河道受阻形成堰塞湖。（圖／農業部林業及自然保育署花蓮分署提供，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

花蓮太魯閣國家公園燕子口17日因立霧溪邊坡崩塌形成堰塞湖，水位一度與路面齊高，農業部發布紅色警戒，公路局緊急封閉中橫公路東段禁止人車通行，內政部晚間也宣布「全區封園」。然而此事卻引起部分人士不滿，知名登山作家雪羊更脫口「連中共都幹不出這種骯髒事」，不過針對此言論，他後來也發文道歉了。

知名登山作家雪羊日前在臉書粉專「雪羊視界 Vision of a Snow ram」上發文表示，海拔300公尺的堰塞湖危機，竟導致整個海拔3000公尺的高山區域被迫封閉，形容政策「小腳指被蛇咬到就急著截肢雙腿」。他後來也在留言處表示，「連中共都幹不出這種骯髒事，我們的內政部真的遙遙領先」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，內政部參事方志雄19日在中央前進協調所回應，封園決定主要基於「料敵從寬」原則，考量崩塌面積與預估土石量龐大、近期地震頻繁，以及園區交通動線仍不穩定，因此太管處才採取全面封閉措施。

▲花蓮太魯閣燕子口一帶因地震再度發生土石坍塌，堰塞湖。（圖／林業及自然保育署花蓮分署提供）

而雪羊的一番話，也引起部分網友不滿。後來雪羊再發文，提到那句留言是氣頭上的一句話，他檢討自己用詞過重，所以針對該則「連中共都幹不出這種骯髒事」留言，與其他留言中劃分立場的言行道歉，人都有情緒，在情緒上用了錯誤的類比，犯下了傷害民主的錯。他深感抱歉和遺憾，同時盼能將這件事的討論，回歸到「施政手法過當且程序不合理」上。

雪羊最後也說，其實那句話不用刻意指出中共，這無助於討論，他未來也會避免類似用語。至於他的政治立場和國家態度，就不用多說了，他一直以來、未來的言行都會證明一切，他也會繼續站在環境山林角度說話的。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
潘迎紫合體嗶啵釣出幻波公子！李承泰日本賣鹹酥雞27年…親曝現
比特犬狠咬小模愛犬　飼主恐遭罰61.5萬
林襄銀色比基尼炸出「超巨車頭燈」！薄荷島激辣穿搭
快訊／車頭斷裂！41歲駕駛噴飛墜6ｍ橋下亡
快訊／韓3大咖來台！金唱片超猛卡司登大巨蛋
快訊／堰塞湖溢流水位上漲　台9線太魯閣大橋準備封閉
快訊／害死3條人命！主謀等3人確定逃死
快訊／北市賓士休旅撞雙載機車！騎士倒地無心跳
快訊／五股疏洪道豪雨成河！2人1狗受困車內…驚險畫面曝光
阿聯酋回應了！貨機墜海2死　「機身泡水、逃生梯彈出」畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大雨狂下「共伴效應是什麼？」　氣象署解答

不滿封園批「連中共都幹不出這種骯髒事」　雪羊道歉：氣頭上的話

空服員工會發布公開信　號召穿白衣赴長榮馬拉松陳情

淨灘阿伯超大咖「被虧在撈魚擺拍」　網喊敬佩：全台沒人資格說他

Rosé吃我家的鹹酥雞！攤位照遭盜用　老闆收負評急澄清：已報警

快訊／氣象署12:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」　15:30記者會說明

親子變裝萌翻全場！「好事愛花聲」音樂日花蓮溫馨登場

BLACKPINK狂吸3億觀光產值！夜市排隊到凌晨　攤商笑：手沒停過

雙北雨量下破300毫米　氣象署不排除啟動「大規模劇烈豪雨作業」

日本居酒屋「被台人狂刷5星」用途超意外　網驚呆：超有才

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

羅浮宮藏品被盜！　蒙面人闖入「奪走珠寶」

女行人凌晨疑闖紅燈　斑馬線上被撞飛不治

「象迷真的滿可怕」陳冠宇撐過滿壘危機　大讚林子偉高水準演出

大雨狂下「共伴效應是什麼？」　氣象署解答

不滿封園批「連中共都幹不出這種骯髒事」　雪羊道歉：氣頭上的話

空服員工會發布公開信　號召穿白衣赴長榮馬拉松陳情

淨灘阿伯超大咖「被虧在撈魚擺拍」　網喊敬佩：全台沒人資格說他

Rosé吃我家的鹹酥雞！攤位照遭盜用　老闆收負評急澄清：已報警

快訊／氣象署12:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」　15:30記者會說明

親子變裝萌翻全場！「好事愛花聲」音樂日花蓮溫馨登場

BLACKPINK狂吸3億觀光產值！夜市排隊到凌晨　攤商笑：手沒停過

雙北雨量下破300毫米　氣象署不排除啟動「大規模劇烈豪雨作業」

日本居酒屋「被台人狂刷5星」用途超意外　網驚呆：超有才

14歲少年在家打電動「突然被射殺」　家人慟：他只是坐在那裡

大雨狂下「共伴效應是什麼？」　氣象署解答

假日急症中心11月上路　醫師公會提隱憂：人力恐流失到基層

高雄海神主場開幕周　送限量應援T還有全新環廊美食街

川普警告！　若關稅遭最高法院推翻「美國恐陷多年困境」

高雄拼「新10大建設」　經濟部評估矽光子產業技術開發落腳

高雄9冰飲品「腸桿菌超標」！名單驚見網紅店　複驗沒過挨罰3萬

北市公立醫院爆性騷！醫師被記過...竟反控3女妨害名譽遭打臉

江啟臣進場看台灣大賽挺中信兄弟！　喊話奪冠發千份「台中炸肉排」

妻生理期中獎！　男星結婚11年還很旺「上節目求助降低性慾」

首位越南籍視帝「獎金全捐」　連炳發：捐給外籍移工

生活熱門新聞

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

「驚人雨勢才剛開始」　下更大時間曝

豪雨升級　專家：北北基桃明上班早出門

太魯閣封園挨轟昏庸蠻橫！內政部回應了

快訊／氣象署12:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

北台一片紫紅！氣象署調強降雨

「共伴效應」下不停！　北部人哀號：狂風暴雨

行李箱「多1張神祕紙條」別丟！地勤曝原因

即／北北基大雷雨狂轟　淹水警戒區擴大

燕子口堰塞湖「早有2次前例」　1地標淹入湖中看不到了

回波上陸　3地區紫爆豪雨↑警戒

「政大漂漂河」出現！　學生回宿舍要溯溪

更多熱門

相關新聞

燕子口堰塞湖「早有2次前例」　1地標淹入湖中看不到了

燕子口堰塞湖「早有2次前例」　1地標淹入湖中看不到了

花蓮太魯閣國家公園燕子口近日因大量土石崩塌，使得立霧溪遭阻斷，形成新的堰塞湖。太魯閣國家公園表示，同樣位置在過去曾2次形成堰塞湖，所幸借助現今科技監測技術，讓相關人員得以快速應變、預防性撤離，但地標之一的「酋長岩」已消失在湖中。

太魯閣封園挨轟昏庸蠻橫！內政部回應了

太魯閣封園挨轟昏庸蠻橫！內政部回應了

李鴻源示警恐有新堰塞湖　季連成：看法一致

李鴻源示警恐有新堰塞湖　季連成：看法一致

燕子口最新上升水位　發第4次國家警報

燕子口最新上升水位　發第4次國家警報

即／花蓮太魯閣口、天祥等地明停班停課

即／花蓮太魯閣口、天祥等地明停班停課

關鍵字：

太魯閣國家公園燕子口登山堰塞湖封園雪羊

讀者迴響

熱門新聞

BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰嗆「偷情不要臉」下場曝

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

「驚人雨勢才剛開始」　下更大時間曝

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

新北深夜暴雨突襲多處淹水　中和人傻眼曝慘況

豪雨升級　專家：北北基桃明上班早出門

即／台中女吃芭樂噎死！搶救一夜家屬忍痛拔管

台灣人16萬買下北海道獨棟房　開箱影片掀鄉民大戰

新娘結婚坐車一路罵　新郎吼20字墜河亡

太魯閣封園挨轟昏庸蠻橫！內政部回應了

更多

最夯影音

更多
王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！
高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面