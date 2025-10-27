　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

柴山驚魂！男登山遭掉落樹枝砸頭濺血　警消摸黑搜救1小時尋獲

▲▼ 柴山驚魂！男登山遭掉落樹枝砸頭濺血　警消摸黑搜救1小時脫困。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柴山驚魂！男登山遭掉落樹枝砸頭濺血。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名42歲蘇姓男子日前在柴山爬山時，在翠頂坪涼亭附近不慎遭掉落的樹枝砸中，造成頭部撕裂傷，同行的母親見狀趕緊打電話通報求救。警消獲報後入山救援，在山區徒步摸黑搜救1小時，終於發現蘇男的位置。救護人員在現場替蘇男初步包紮止血後，將他救援下山送醫治療。

經了解，蘇男19日下午陪同母親前往柴山登山運動，行經柴山往七蔓站步道翠嶺坪涼亭前，遭掉落的樹枝砸到頭部，母親見狀趕緊撥打119通知救護人員到場。

▲▼ 柴山驚魂！男登山遭掉落樹枝砸頭濺血　警消摸黑搜救1小時脫困。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄男登山遭掉落樹枝砸頭濺血，警消摸黑搜救1小時救援。（圖／記者賴文萱翻攝）

鼓山分局於當天17時許獲報後，立即會同保七總隊及救護人員入山，並於山區徒步摸黑搜救1小時後，最終順利找到傷者位置，並於現場進行包紮止血及初步處置。所幸經警消合力將傷者抬下山上救護車後，立即送醫治療，傷勢穩定無大礙。

鼓山分局呼籲，民眾進入山區活動時，應注意天候與環境變化，避免於天色昏暗或氣候不佳時登山，並留意山區樹木、落石等潛在危險；同時建議攜帶照明及通訊設備，以確保自身安全。若遇突發狀況，應立即撥打110或119求助，爭取黃金救援時間。

更多新聞
高雄登山救援意外急救

