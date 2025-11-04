中選會委員缺額　國民黨團推薦蘇嘉宏、江岷欽、高思博、李禮仲

▲中華人權協會理事長高思博。（圖／ETtoday資料照）



記者崔至雲／台北報導

中選會委員有6位委員已於11月3日任期屆滿，行政院原應於8月提名但至今尚未提出。國民黨團指出，10月28日國民黨團突接行政院來函，要求5日前推薦適任中選會委員。為此，國民黨推薦四位法政專業之人士，擔任中選會委員，包含，輔英科技大學教授蘇嘉宏、世新大學管理學院院長江岷欽、中華人權協會理事長高思博，以及中華科技大學校長李禮仲。

對於行政院要求國民黨推薦中選會委員人選，國民黨團指出，本黨團依據中選會組織法第三條，同一黨籍不得超過三分之一之規定，推薦四位學有專精且法政專業之人士，擔任中選會委員。

國民黨團推薦名單為，輔英科技大學教授蘇嘉宏、世新大學管理學院院長江岷欽、中華人權協會理事長高思博，以及中華科技大學校長李禮仲。除李禮仲為無黨籍，其餘被推薦人皆具國民黨黨籍，以符相關法律規定。

國民黨團強調，本次主委李進勇、副主委陳朝建、委員陳恩民、許惠峰、王韻茹及許雅芬等六人任期屆滿。過去中選會委員相關決策及決議多次受外界非議，質疑其中立性，李進勇更被認證為民進黨政府的側翼打手，一再打擊中選會對外之公信力。期許中選會委員在未來新任委員加入後，能秉持中立、專業，重建全民對中選會的信任，以維繫台灣得來不易的民主成果。

▲中世新大學管理學院院長江岷欽。（圖／世新大學提供）

