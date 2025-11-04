　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中選會委員缺7人「會議停擺」　卓榮泰道歉：這個月會補齊

▲行政院長卓榮泰4日指11月會把中選會委員補齊。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長卓榮泰4日指11月會把中選會委員補齊。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

中選會6名委員因任期至昨日，行政院長卓榮泰今（4日）表示，正式缺額是6名，另外有一位是中途離開，所以要再補「6+1」；他要跟大院（指立法院）抱歉，因為考量比較多，現在先向各方徵詢適當公正人士或法律專業人士能進到中選會，而時間上，因為這個月沒辦法開會，但上月已經把明年地方選舉日期訂了，會在這個月中，無論如何會把人選補齊。

卓榮泰4日上午到立法院進行施政總質詢，中選會代理主委吳容輝列席。國民黨立委4日質詢卓榮泰時表示，現在中選會委員缺額幾名？提名作業開始了嗎？卓榮泰說，正式缺額是6名，另外有一位是中途離開，所以剩4名，所以要再補「6+1」。

張智倫詢問吳容輝，目前中選會如何運作？吳容輝回應，現在因為委員沒有超過半數，「5位才有辦法召開委員會議」，所以針對除了必須經過委員會議決議外的業務，他代理期間會全力以赴，而原則上中選會每個月開會一次，但這個月沒辦法開會。

張智倫提到，因為他質詢李進勇時，李特別提出中選會業務有所停盪，會是國家危機。卓榮泰聽聞後說，再次跟大院抱歉，因為考量比較多，現在先向各方徵詢適當公正人士或法律專業人士能進到中選會，而時間上，因為這個月沒辦法開會，但上月已經把明年地方選舉日期訂了，會在這個月中，無論如何會把人選補齊，希望大院能同意。

張智倫追問，這個月會把名單送到立法院？卓榮泰說：「是，感謝委員體諒」。

中選會10月31日召開第622次委員會議後表示，因主委李進勇、副主委陳朝建、委員許惠峰、陳恩民、王韻茹及許雅芬，於11月3日任期屆滿，惟繼任的主委、副主委及委員尚須經立法院同意後任命，為利業務運作，會中由現任委員互推由吳委員容輝代理主任委員行使職權。據了解，卓榮泰所指的「中途離開」的委員是蒙志成。

中選會置委員9至11人，其中1人為主任委員，1人為副主任委員。委員由行政院院長提名，經立法院同意後任命。主任委員、副主任委員為有給職，其餘委員為無給職。委員任期4年，連任一次。

分享給朋友：

追蹤我們：

