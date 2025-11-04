獨／中選會任期昨屆滿！　李進勇今火速申請恢復民進黨籍

▲中選會主委李進勇任期屆滿，目前已恢復民進黨籍。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

中選會主委李進勇等6名中選會委員任期至今年11月3日屆滿。回顧2019年，提名李進勇之初掀起諸多討論，當時國民黨以李進勇黨籍色彩過於鮮明為由表達抗議，而李進勇也隨即向民進黨申請註銷黨籍，最終民進黨團憑藉立院的人數優勢通過此人事案。根據《ETtoday新聞雲》掌握，昨天甫任滿中選會主委的李進勇，已於今天（4日）火速申請恢復黨籍。

據《ETtoday新聞雲》掌握，李進勇已於今（4日）申請恢復民進黨籍。對此，民進黨中央黨部下午也向《ETtoday新聞雲》證實此事，李進勇已恢復黨籍，申請日期為今日。

回顧2019年2月25日，行政院宣布提名2018年雲林縣長選舉時，敗給國民黨籍張麗善的李進勇為中央選舉委員會主任委員，函送立法院審查；同月27日，李進勇向民進黨中央申請暫予註銷黨籍，同日核准。

同年的5月28日，立法院會進行中選會主委被提名人李進勇人事同意權案投票，但因為李進勇黨籍色彩過於明顯，引發國民黨以及外界抗議，在院會開始前雙方已陷入僵持。最終歷經約6小時的投票，民進黨團挾著多數優勢通過該人事案，同意票65張，不同意2票，無效票3票。