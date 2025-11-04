　
政治

批賴清德政府對美外交零分！　國民黨團酸：既生龍何生燮

▲▼ 國民黨立法院黨團召開「既生龍，何生燮，台灣對美0分」記者會。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨立法院黨團召開「既生龍，何生燮，台灣對美0分」記者會。（圖／國民黨團提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨團今（4日）召開記者會指出，總統賴清德上任一年多來，對美工作狀況百出，從出訪受阻、對美關稅Ｎ＋20％、軍售交貨延宕、台積電高階製程必須整廠赴美，賴政府對美外交工作慘不忍睹。外交部長林佳龍忙著挺黨內派系初選，而國安會秘書長吳釗燮更把外交部當塑膠，真是「既生龍，何生燮」，現在軍購也延宕，台灣對美關係0分才是現在的真相。

書記長羅智強強調，過去對美外交的標配，是總統上任三個月內要能夠出訪美國本土，結果至今無法成行。更不要說現在無法出席WHO、WHA、邦交國腰斬，國民黨執政過去的成果都被民進黨敗光。民進黨留給國人的只有「德公移山」，台積電赴美，軍購交售延宕到匪夷所思的地步、關稅20+N％、軍購吃掉大量的預算額度。民進黨要把台灣帶到什麼樣的境地？這才是當前最大的警訊。

首席副書記長林沛祥指出，民進黨最喜歡說台美關係史上最好。到底是史上最好，還是史上最凱？民進黨對外交失能成績是0分。在軍購上，我們是付錢付得最快的凱子，美國卻是交貨交得最慢的老爺。我們花了天價，卻一架飛機都拿不到，讓人民對美國的承諾產生懷疑，這種關係不是0分，什麼是0分？

林沛祥強調，台積電在美方的壓力及誘惑下變成「德公移山」、「清德送山」，幫美國建立半導體生態系，武器拿不到，神山送出去。民進黨對美政策是，「台灣有事美國沒事」，台灣真的有事時，武器還在產線上排隊。民進黨對外關係混亂，對內卻鬥翻天，外交體系出現二個太陽。現在國安團隊，既生龍，何生燮。

林沛祥指出，全世界都在因應川習會的影響時，外交部長林佳龍卻在發文力挺林岱樺委員，公然介入民進黨黨內初選，心中沒有外交只有派系。國安會秘書長吳釗變卻派副秘書長趙怡翔繞過體制喬事情。外交部、國安會各自為政、互扯後腿，外交0分、軍購0架、國安混亂，這就是現在民進黨執政下外交的真相。民進黨用史上最好的口號，掩蓋軍購延宕的無能。用民主同盟的包裝，護送護國神山去美國，放任外交、國安兩大系統互鬥、互卡，政府正在擴大台灣的風險，正在把台灣帶向最危險的境地。

副書記長徐巧芯指出，我國對美軍購達新台幣9000多億元，美對台軍購交售延宕，主要包括AGM-154C飛彈約1.1億美元、MK-48重型魚雷約1.7億美元、F-16V BLK70戰機 約80億美元，這三項就高達2665億元台幣。

徐巧芯強調，現在F-16V製造商洛克希德馬丁公司，主要生產F-35戰鬥機，F-16V非生產線主力，所以F-16Ｖ產能較低。且最近洛馬公司裁員10%，也對產能造成影響。現在F-16V電戰系統的測試及整合也出問題。另外我們F-16V軍購，一架都沒有交機，已經付出60%貨款，約1440億元新台幣。而這些款項放入台美軍購的共同信託帳戶，是無法領回的，只有少數的利息。國防部不要用結匯來呼攏人民。後續我對美軍購高達新台幣1.3兆元，這些軍購到底會延宕多久?

徐巧芯更指出，川習會以來看到美方智庫及學者都出現轉向的狀況。蘭德智庫報告要美方運用軍購影響力，要求台灣避免與中方衝突。建議美方要公開反對台灣獨立，並讓中國大陸重申和平統一的進程，在沒有觸及反分裂國家法的狀況下，不動用武力。經濟學人也指出，如果川普放棄台灣，台灣的第二方案在哪裡？在外交事務期刊中也指出，威懾不是靜止的狀態，而美國的角色出現疲態。外交政策期刊也提醒台灣，美國政策出現轉變，台灣準備好了嗎？
 

11/02 全台詐欺最新數據

賴清德：經濟成長有望破5％、股市全球第8　誓言打造亞洲那斯達克

賴清德：經濟成長有望破5％、股市全球第8　誓言打造亞洲那斯達克

總統賴清德4日出席「壯大資產管理，迎向黃金年代」論壇時表示，今年台灣全年經濟成長率，可望超越5％，股市總市值更躍升到全球第八。他說，「打造台灣成為亞洲資產管理中心」是國家級重大施政目標，期望能將台灣資本市場，打造成亞洲的那斯達克。

外交語言的邊界　川普「不動武」爆料與習近平的戰略定力

外交語言的邊界　川普「不動武」爆料與習近平的戰略定力

川普的「後果論」　說明美中對台已有默契

川普的「後果論」　說明美中對台已有默契

林岱樺岡山造勢湧3萬人？　柯志恩：聽聽就好「有派人去數過椅子」

林岱樺岡山造勢湧3萬人？　柯志恩：聽聽就好「有派人去數過椅子」

凌濤曝正國會挺林岱樺「叫板賴清德」動機

凌濤曝正國會挺林岱樺「叫板賴清德」動機

賴清德外交國民黨團

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」
偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

