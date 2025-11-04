批賴清德政府對美外交零分！　國民黨團酸：既生龍何生燮

▲國民黨立法院黨團召開「既生龍，何生燮，台灣對美0分」記者會。（圖／國民黨團提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨團今（4日）召開記者會指出，總統賴清德上任一年多來，對美工作狀況百出，從出訪受阻、對美關稅Ｎ＋20％、軍售交貨延宕、台積電高階製程必須整廠赴美，賴政府對美外交工作慘不忍睹。外交部長林佳龍忙著挺黨內派系初選，而國安會秘書長吳釗燮更把外交部當塑膠，真是「既生龍，何生燮」，現在軍購也延宕，台灣對美關係0分才是現在的真相。

書記長羅智強強調，過去對美外交的標配，是總統上任三個月內要能夠出訪美國本土，結果至今無法成行。更不要說現在無法出席WHO、WHA、邦交國腰斬，國民黨執政過去的成果都被民進黨敗光。民進黨留給國人的只有「德公移山」，台積電赴美，軍購交售延宕到匪夷所思的地步、關稅20+N％、軍購吃掉大量的預算額度。民進黨要把台灣帶到什麼樣的境地？這才是當前最大的警訊。

首席副書記長林沛祥指出，民進黨最喜歡說台美關係史上最好。到底是史上最好，還是史上最凱？民進黨對外交失能成績是0分。在軍購上，我們是付錢付得最快的凱子，美國卻是交貨交得最慢的老爺。我們花了天價，卻一架飛機都拿不到，讓人民對美國的承諾產生懷疑，這種關係不是0分，什麼是0分？

林沛祥強調，台積電在美方的壓力及誘惑下變成「德公移山」、「清德送山」，幫美國建立半導體生態系，武器拿不到，神山送出去。民進黨對美政策是，「台灣有事美國沒事」，台灣真的有事時，武器還在產線上排隊。民進黨對外關係混亂，對內卻鬥翻天，外交體系出現二個太陽。現在國安團隊，既生龍，何生燮。

林沛祥指出，全世界都在因應川習會的影響時，外交部長林佳龍卻在發文力挺林岱樺委員，公然介入民進黨黨內初選，心中沒有外交只有派系。國安會秘書長吳釗變卻派副秘書長趙怡翔繞過體制喬事情。外交部、國安會各自為政、互扯後腿，外交0分、軍購0架、國安混亂，這就是現在民進黨執政下外交的真相。民進黨用史上最好的口號，掩蓋軍購延宕的無能。用民主同盟的包裝，護送護國神山去美國，放任外交、國安兩大系統互鬥、互卡，政府正在擴大台灣的風險，正在把台灣帶向最危險的境地。

副書記長徐巧芯指出，我國對美軍購達新台幣9000多億元，美對台軍購交售延宕，主要包括AGM-154C飛彈約1.1億美元、MK-48重型魚雷約1.7億美元、F-16V BLK70戰機 約80億美元，這三項就高達2665億元台幣。

徐巧芯強調，現在F-16V製造商洛克希德馬丁公司，主要生產F-35戰鬥機，F-16V非生產線主力，所以F-16Ｖ產能較低。且最近洛馬公司裁員10%，也對產能造成影響。現在F-16V電戰系統的測試及整合也出問題。另外我們F-16V軍購，一架都沒有交機，已經付出60%貨款，約1440億元新台幣。而這些款項放入台美軍購的共同信託帳戶，是無法領回的，只有少數的利息。國防部不要用結匯來呼攏人民。後續我對美軍購高達新台幣1.3兆元，這些軍購到底會延宕多久?

徐巧芯更指出，川習會以來看到美方智庫及學者都出現轉向的狀況。蘭德智庫報告要美方運用軍購影響力，要求台灣避免與中方衝突。建議美方要公開反對台灣獨立，並讓中國大陸重申和平統一的進程，在沒有觸及反分裂國家法的狀況下，不動用武力。經濟學人也指出，如果川普放棄台灣，台灣的第二方案在哪裡？在外交事務期刊中也指出，威懾不是靜止的狀態，而美國的角色出現疲態。外交政策期刊也提醒台灣，美國政策出現轉變，台灣準備好了嗎？

