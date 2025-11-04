桃園捷運綠線列車北段五站動態測試　張善政感恩施工團隊履傳捷報

▲桃園捷運綠線列車北段五站動態測試，張善政感恩施工團隊全力以赴。（圖／捷工局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運綠線建設持續傳出捷報！市長張善政4日帶領捷運施工和測試團隊，於捷運綠線列車進一步擴大測試範圍，從原今年7月中旬的G13（南竹中正北）站至G14（蘆竹中正北）站2個高架車站區間，再延伸至G15b（坑口）站北段5個高架車站區間展開動態測試，宣示捷運綠線朝向115年北段7站優先通車的目標邁進關鍵一大步。

張善政市長首先於G15b站視察車站工程進度，隨後與測試團隊共同搭乘綠線列車，進行高架路段的動態測試，並於G13站下車，整個測試過程圓滿順利。張善政並以深深一鞠躬，感謝捷運施工團隊日以夜繼投入工程，縮短工期，只為綠線捷運工程能夠如期並超前完，對於前陣子有媒體對綠捷工程的不實報導，張善政除強力譴責並表示，今日也是來給捷工局團隊打氣加油的。

▲張善政市長與測試團隊共同搭乘綠線列車。（圖／捷工局提供）

張善政感恩道，上任3年多，綠線捷運施工團隊履傳出捷報，包括：在112年，成功完成了跨越高鐵的鋼構橋安裝及南崁溪景觀橋的合龍；至113年，實現了全線高架橋的合龍、優先通車地下路段潛盾隧道的全面貫通、北機廠管理中心上梁，以及北主變電站的永久供電啟用，並提前接收首列電聯車。

今年，工程持續推進，優先通車地下段的G11（藝文特區）、G12（蘆興埤）車站主體結構已大致完成，高架車站也成功送電，同時列車也在7月份在G13至G14站車站進行低速測試，隨著今日列車進入北段5站高架路段進行列車動態測試，標誌著綠線朝向115年通車的目標又跨出了重要一步。

▲視察捷運綠線G15b站工程進度。（圖／捷工局提供）

張善政市長勉勵所有捷運工程人員繼續努力，迎接並克服下一階段的各項測試挑戰，堅信在不久的未來，桃園市民將能享受到這套既便捷又安全的捷運系統，從而提高整個城市的交通運輸效能。

捷運工程局劉慶豐局長指出，為達成115年優先通車目標，並確保行車安全與服務品質，除了列車必須通過嚴格的多階段測試程序外，相關主線基礎工程亦持續推進，所有工作正有條不紊地加速進行。

▲測試刷卡進出站。（圖／捷工局提供）

在列車整備方面，車輛如期自韓國陸運續抵北機廠，現已累積18列，預計今年底第一批次共20列的列車將全數如期交付。列車測試工作依序展開，列車首先在北機廠測試軌進行靜態測試與低速動態行駛，隨後移交號誌子系統進行測試軌的手動駕駛、半自動、無人駕駛等多種模式切換的測試，機廠內測試進度一切順利。

同時，主線優先通車路段的軌道旁纜線鋪設與第三軌供電進度也已取得重大進展，完成了列車進入主線測試前的先決條件。劉慶豐表示，列車今日開始在主線上進行為期數月的動態測試，測試項目涵蓋列車推進與煞車性能、靠站精準度、過彎穩定性、集電系統可靠度及乘車舒適度等，核心目的在於確保列車自身性能皆能符合契約的規格與標準，為未來營運服務奠定堅實基礎。

此外，北段5座車站（G13至G15b）的內部裝修工程亦在加速進行，部分車站屋頂板工程已完成，而帷幕牆、內外油漆、天花板及地坪鋪設等作業，皆按照預定時程穩健施工。捷運綠線團隊透過定期的協調會議和工地巡察，緊密配合機電系統測試進程，精準掌握工程節點，全力以赴朝向115年的通車目標邁進。