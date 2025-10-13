　
地方 地方焦點

桃園捷運綠線今年第6台潛盾機發進　全力推進八德捷運建設

▲桃園捷運綠線今年第6台潛盾機發進

▲八德介壽路今年第6台潛盾機發進。（圖／捷工局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府捷工局12日表示，桃園捷運綠線位於八德介壽路的工地，迎來今年第6台潛盾機的發進，這台巨型工程機器將自 G05小大湳站出發，朝G04大湳站上行線掘進，推進約 1,170 公尺，預計在115年10月完成隧道貫通。

捷工局局長劉慶豐表示，這次發進的潛盾機之前已成功完成八德地區第一條潛盾隧道貫通的艱鉅任務，如今再次肩負起推動捷運綠線的重要使命，「換刀再戰」特別換裝了符合這段隧道全數卵礫石地質條件的全新設計製造切刃盤，採用破碎式魚板型刃齒及增加滾輪刀，可望將大幅提升掘進效率與安全性。

▲桃園捷運綠線今年第6台潛盾機發進

▲潛盾機由東側上行線發進。（圖／捷工局提供）

劉慶豐局長指出，捷運綠線是桃園市首條自行規劃與建設的捷運路線，隨著潛盾機陸續發進與隧道接連貫通，未來市民將能享有更便捷的交通路網，縮短通勤時間，提升城市競爭力，而一台一台潛盾機發進、一條一條潛盾隧道貫通，象徵八德區居民將更快迎接屬於自己的捷運時代。

▲桃園捷運綠線今年第6台潛盾機發進

▲八德地區潛盾路線圖。（圖／捷工局提供）

捷運工程局表示，捷運綠線GC02標工程自G07桃園車站以南至八德區介壽路二段，路線採地下化設計，隧道全長約10.52公里，由直徑6.24公尺的潛盾機鑽掘構築，包含上下行線，共有10條隧道，目前已貫通了2條隧道，而今年已依續發進了6台潛盾機，至今年底捷運綠線八德地區7台潛盾機全數發進鑽掘，預計116年將10條潛盾隧道全部貫通，期119年捷運綠線主線全面通車。

10/11 全台詐欺最新數據

ET快訊
