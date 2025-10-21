　
    • 　
>
地方 地方焦點

捷運三鶯線最關鍵一哩路！全線動態測試進行中　三鶯線年底完工頂埔站轉乘僅需2分鐘

▲▼捷運三鶯線,動態測試,市長侯友宜。（圖／新北市政府捷運工程局提供）

▲三鶯線出入站轉乘板南線時間減半。

圖、文／新北市政府捷運工程局提供

備受矚目的新北捷運三鶯線，正式邁入完工倒數！目前三鶯線整體工程進度已達95%，列車10月開始進入最關鍵里程碑「全線全系統整合測試」，全力衝刺年底完工，10/20新北市長侯友宜，前往三鶯線起點頂埔站（LB01）視察轉乘設計，並搭上列車關心全線動態測試情況，也到三峽站（LB06）了解車站進度與進出動線，期待新捷運帶來新生活，三鶯線啟動雙北新引擎，帶動區域發展。

▲▼捷運三鶯線,動態測試,市長侯友宜。（圖／新北市政府捷運工程局提供）

▲三鶯線年底完成全線穩定性測試。

▲▼捷運三鶯線,動態測試,市長侯友宜。（圖／新北市政府捷運工程局提供）

▲三鶯線最後一哩路全系統整合測試。

▲▼捷運三鶯線,動態測試,市長侯友宜。（圖／新北市政府捷運工程局提供）

▲捷運三鶯線全線動態測試中。

▲▼捷運三鶯線,動態測試,市長侯友宜。（圖／新北市政府捷運工程局提供）

▲三鶯線進入關鍵全線全系統整合測試。

新北捷運三鶯線全線全系統整合測試進行中，邁入通車前最關鍵一哩路！新北市長侯友宜說明，三鶯線29列車已於今年8月全數運抵機廠、繼去年完成主維修廠送電、全線軌道及道岔、列車速限等動態測試；今年4月完成全線第三軌、7月已全線送電及完成LB01-LB08動態測試等項目，目前「全線全系統整合測試」是通車前最關鍵的安全驗證階段，全線以無人駕駛模式模擬營運情境，測試包括營運速度、多列車高密度間距控制、月台門與列車停準的自動控制，同時測試如安全煞車、開門等連鎖功能，以確保列車運行安全無虞，年底前完成穩定性測試，確認系統可靠度超過99%後就能完工，經過初勘及交通部履勘後通車，未來三鶯地區到台北市中心通勤可快20分鐘。

▲▼捷運三鶯線,動態測試,市長侯友宜。（圖／新北市政府捷運工程局提供）

▲市長侯友宜致詞。

▲▼捷運三鶯線,動態測試,市長侯友宜。（圖／新北市政府捷運工程局提供）

▲市長視察頂埔站轉乘動線。

市長侯友宜強調，三鶯線頂埔站與板南線共構，是雙線交會的重要樞紐，兩線採「垂直分層」設計，板南線位於地下三層，三鶯線位在地上三層，為因應尖峰時段的轉乘需求，規劃直達轉乘通道，設置8座直通電扶梯（上下行各4座），出入站轉乘時間較銜接既有電扶梯轉乘時間減半，不到2分鐘，相較台北大都會區其他高架車站轉乘地下車站動線較為便利；另外，為友善三鶯線搭車人潮，特別在3號出口至月台層新設8座電扶梯銜接，加上板南線總計共有28座電扶梯，運輸量最高可達每小時3萬6千人，預期能有效分散人潮，讓轉乘過程更加順暢。

▲▼捷運三鶯線,動態測試,市長侯友宜。（圖／新北市政府捷運工程局提供）

▲新北捷運局長李政安簡報說明。

新北捷運工程局長李政安表示，轉乘設計以「最短路徑+無障礙直通動線」為目標及考量無障礙通行需求設置2部電梯，可直達三鶯線月台，有效節省轉乘時間，目前12座車站機電部分包含旅客諮詢處（PAO）、照明燈具、監視器、廣播喇叭、偵煙器、閉路電視器、自動售票機及加值查詢機等相關設備陸續完成進行調試；土木部分進入收尾階段，努力朝年底完工目標邁進。

▲▼捷運三鶯線,動態測試,市長侯友宜。（圖／新北市政府捷運工程局提供）

▲三鶯線貴賓大合影

10/19 全台詐欺最新數據

「溜」進新景點！三鶯線飛鳶廣場思古迴廊啟用

捷運三鶯線目前進度約94%，10月列車將進行全線動態測試，持續朝年底完工邁進。新北捷運局特別注重捷運工程與在地文化深度融合，強調「捷運不只是捷運」，打造全台唯一「仿紅磚拱型設計」的捷運橋梁，今(22)日新北市長侯友宜、臺北大學校長林道通與新北捷運局長李政安，一同揭幕，宣布飛鳶廣場思古迴廊正式啟用，未來將成為畢業拍照及婚紗照熱門景點。

「捷運三鶯線延伸八德計畫」政院核定

購屋搶先佈局　三鶯線、淡江大橋、高雄新車站　未來2年內完工

將捷簽約三峽聯開案　創辦人林長勳：自己整地太辛苦

北大學勤路均價直逼5字頭　在地：房源超稀缺

