桃園捷運綠線通車腳步逼近　八德區介壽路第5台潛盾機登場

▲潛盾機組裝。（圖／捷工局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府捷運工程局3日表示，捷運綠線建設今年第5台潛盾機，再度在桃園八德介壽路登場，這次自G06陽明運動公園站出發，朝 G05小大湳站上行線掘進，推進約 1,300 公尺，預計在 115年10月完成隧道貫通。

捷工局局長劉慶豐表示，這台潛盾機發進最引人注目的亮點之一，是桃園捷運綠線G06陽明運動公園站，同時發進了4台潛盾機，而且這4台潛盾機同時在地底掘進，這在全國捷運工程史上堪稱唯一紀錄！如此密集的發進規劃，正是為了加快捷運綠線隧道完工進度，讓桃園市民能夠早日享受更便捷的公共運輸。

▲介壽路第5台潛盾機由東側上行線發進。（圖／捷工局提供）

劉慶豐局長強調，捷運綠線是帶動地方繁榮的重要動脈，工程團隊將持續全力推進，未來不僅便利通勤，也將大幅提升城市發展能量。隨著一台又一台潛盾機的成功發進，捷運綠線通車的腳步已愈來愈近。

▲八德地區潛盾路線圖。（圖／捷工局提供）

此次發進的潛盾機，將在地底下20公尺掘進，並與今年8月發進在地底下30公尺掘進的潛盾機，將以上下疊式的方式穿越國道2號下方直接基礎結構。捷運綠線GC02標工程自G07桃園車站以南至八德區介壽路二段，路線採地下化設計，隧道全長約10.52公里，由直徑6.24公尺的潛盾機鑽掘構築，包含上下行線，共有10條隧道，目前已貫通了2條隧道。

而今年已依續發進了5台潛盾機，預計至今年底捷運綠線八德地區7台潛盾機全數發進鑽掘，預計116年將10條潛盾隧道全部貫通，為119年捷運綠線主線全面通車奠定良好的基礎。