　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園捷運綠線通車腳步逼近　八德區介壽路第5台潛盾機登場

▲桃園捷運綠線八德介壽路第5台潛盾機發進

▲潛盾機組裝。（圖／捷工局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府捷運工程局3日表示，捷運綠線建設今年第5台潛盾機，再度在桃園八德介壽路登場，這次自G06陽明運動公園站出發，朝 G05小大湳站上行線掘進，推進約 1,300 公尺，預計在 115年10月完成隧道貫通。

捷工局局長劉慶豐表示，這台潛盾機發進最引人注目的亮點之一，是桃園捷運綠線G06陽明運動公園站，同時發進了4台潛盾機，而且這4台潛盾機同時在地底掘進，這在全國捷運工程史上堪稱唯一紀錄！如此密集的發進規劃，正是為了加快捷運綠線隧道完工進度，讓桃園市民能夠早日享受更便捷的公共運輸。

▲桃園捷運綠線八德介壽路第5台潛盾機發進

▲介壽路第5台潛盾機由東側上行線發進。（圖／捷工局提供）

劉慶豐局長強調，捷運綠線是帶動地方繁榮的重要動脈，工程團隊將持續全力推進，未來不僅便利通勤，也將大幅提升城市發展能量。隨著一台又一台潛盾機的成功發進，捷運綠線通車的腳步已愈來愈近。

▲桃園捷運綠線八德介壽路第5台潛盾機發進

▲八德地區潛盾路線圖。（圖／捷工局提供）

此次發進的潛盾機，將在地底下20公尺掘進，並與今年8月發進在地底下30公尺掘進的潛盾機，將以上下疊式的方式穿越國道2號下方直接基礎結構。捷運綠線GC02標工程自G07桃園車站以南至八德區介壽路二段，路線採地下化設計，隧道全長約10.52公里，由直徑6.24公尺的潛盾機鑽掘構築，包含上下行線，共有10條隧道，目前已貫通了2條隧道。

而今年已依續發進了5台潛盾機，預計至今年底捷運綠線八德地區7台潛盾機全數發進鑽掘，預計116年將10條潛盾隧道全部貫通，為119年捷運綠線主線全面通車奠定良好的基礎。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
412 1 2361 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2公噸黑心豬大腸流竄全台　蒼蠅到處飛！屠宰場畫面曝
國民黨主席辯論會太多場了！　18藍委籲停止舉辦全力救災
多人收到「教召動員令」！　竟是花蓮縣府誤發
台中1400萬「龐德戰車」撞3車成廢鐵！　超慘畫面曝
快訊／麥德姆升級中颱！最新路徑曝
被嗆「跟李多慧一樣素顏不露奶」！　祈錦鈅PO近拍照：跟我道歉
快訊／16歲無照猴半夜騎山路！　飛墜70米深谷
非法賣保險吸金破1.5億！　董事長羈押禁見
救災最難1事「體育生都受不了」：結束直接昏睡過去！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園龜山警強加執行降噪專案勤務　還民安寧環境

桃園捷運綠線通車腳步逼近　八德區介壽路第5台潛盾機登場

桃園文學館慶開幕　「東溪綠園」邀您共賞地方文學

最高補助350萬！勞動部助企業培訓人才 計畫說明會即起報名開跑

敏盛醫院中秋關懷弱勢戶　分享月餅禮盒歡喜加倍

陳亭妃爭取15億電纜地下化　卓榮泰允諾納入年度重點預算

「鏟子超人」最強後盾！台糖光復糖廠供水700噸、熱水澡免費開放

中壢仁海宮200年醮壇動土　何志偉溫馨「送暖」祝好孕到

強化草嶺潭堰塞湖防災應變　雲林縣召開跨單位會議

因應國際關稅挑戰！勞動部斗六中心前進工業區　宣導支持方案

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

氣爆影像曝！蘆洲便當店氣爆　殘骸炸出店外路人遭波及

林心如讚許瑋甯兒子：漂亮的嬰兒！　期待「小虎隊合體」報名當嘉賓遭拒XD

胡瓜轉戰YouTube大成功..談電視現況　重現經典綜藝「別比爛」：把觀眾找回來

再喊「別再進災區！」　李鴻源：指揮所應安排志工該去的地方

趙露思超狠「搧綠茶婊巴掌」　秀鑽戒：我沒離婚之前，妳就是第三者

桃園龜山警強加執行降噪專案勤務　還民安寧環境

桃園捷運綠線通車腳步逼近　八德區介壽路第5台潛盾機登場

桃園文學館慶開幕　「東溪綠園」邀您共賞地方文學

最高補助350萬！勞動部助企業培訓人才 計畫說明會即起報名開跑

敏盛醫院中秋關懷弱勢戶　分享月餅禮盒歡喜加倍

陳亭妃爭取15億電纜地下化　卓榮泰允諾納入年度重點預算

「鏟子超人」最強後盾！台糖光復糖廠供水700噸、熱水澡免費開放

中壢仁海宮200年醮壇動土　何志偉溫馨「送暖」祝好孕到

強化草嶺潭堰塞湖防災應變　雲林縣召開跨單位會議

因應國際關稅挑戰！勞動部斗六中心前進工業區　宣導支持方案

小米汽車「自己開走」　調查結果：收到手機泊車指令

快訊／家庭口角變血案！新店弟持菜刀砍姊　頸部狂冒血急送醫

高中生搭公車伸腳「當人肉車輪擋」護輪椅老翁！　暖舉照片感動5.4萬人

免費載百名「鏟子超人」！小黃英雄專車今出發　歌手林吟蔚也現身

2公噸黑心豬大腸流竄全台　蒼蠅到處飛！加工屠宰場超噁畫面曝

幕後／藍白百里侯之戰合作或分裂？　2026三指標區考驗協調機制

「TOYOTA分手速霸陸」找新歡Mazda！下一代GR86、MX-5將成雙生車

「文旦與柚子差別」55%的人答錯　教育部曝挑選3大重點

全台速食店中秋優惠懶人包　炸雞桶買1送1、披薩下殺5折

內行人買亞東醫院站　在地房仲指1優勢「永遠不用罰站」

【勇敢女教師現身】苗栗惡男隨機砍人！她衝上前猛拉救童

地方熱門新聞

蹲點8年、準備8年陳亭妃為最後一哩路

台糖光復糖廠救災為先！供水供地再開放安置空間

一夕破產欠債1500萬　財產剩拖鞋

勞動部助企業培訓人才 計畫說明會報名開跑

陳亭妃爭取15億電纜地下化卓榮泰允諾納入年度重點預算

桃園「東溪綠園」邀您共賞地方文學

中壢仁海宮200年醮壇動土　何志偉溫馨「送暖」祝好孕到

敏盛醫院中秋關懷弱勢戶　分享月餅禮盒

台南A1死亡127人！蔡宗豪轟治安惡化要求公佈事故與犯罪熱點

台南歸仁飄惡臭擾民環保局成立專案全面稽查杜絕污染

全國首創！臺中基準地搭配3D實價登錄6萬戶上線

朴子警東石海之夏煙火秀　實施彈性交管措施

光復家戶清淤進第2階段　邀專業技術人力支援

高雄R20後勁站動工　43億元投資楠梓雙星

更多熱門

相關新聞

捷運綠線再一潛盾機發進　明年4月抵桃園車站

捷運綠線再一潛盾機發進　明年4月抵桃園車站

桃園捷運綠線建設再添亮點！市府捷工局6日表示，緊跟著G03巧克力站一台潛盾機剛順利發進，GC02標的第4台潛盾機，今天也自G06陽明運動公園站正式啟動鑽掘作業，展開一段長達約1,200公尺，最深約40公尺的地底鑽掘任務，預計將於明年4月抵達G07桃園車站，為捷運綠線與臺鐵共構的重大節點打下堅實基礎。

桃園捷運綠線進度曝光　力拚115年首階段通車

桃園捷運綠線進度曝光　力拚115年首階段通車

桃園捷運綠線　7月啟動主線動態測試

桃園捷運綠線　7月啟動主線動態測試

張善政踏勘　綠捷傳統圓隧道及聯絡通道

張善政踏勘　綠捷傳統圓隧道及聯絡通道

桃園捷運綠線延伸中壢　公共工程委員會現勘

桃園捷運綠線延伸中壢　公共工程委員會現勘

關鍵字：

桃園捷運綠線八德區介壽路第5台潛盾機

讀者迴響

熱門新聞

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

韓網美被棄屍深山　兇手竟是豪抖億元大乾爹

台籍詐騙集團頭目落網　姓名長相曝光

即／台積電公告：子公司花5000萬美元買固定收益證券

超正女兵花蓮當「鏟子超人」1.4萬人朝聖

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

麥德姆西奔登陸　估胖成中颱甩雨台灣

再籲志工別進災區　李鴻源曝原因

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

獨／靈修男慘死「胃裡沒食物」　網紅牙醫涉重嫌

花200元抱走2.27億！威力彩得主「買法曝光」

蘆洲便當店氣爆　店外路人遭波及

信義區見保時捷遭噴「渣男包養」

「J女郎」江語晨離婚了！　親揭婚變原因

光復鄉有多大？　郭正亮聽答案嚇到

更多

最夯影音

更多
法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！
痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童報警中刀　傷勢加重進ICU

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

背後偷襲扯頭髮！苗栗隨機砍人第一現場畫面曝　女童遭刺驚恐狂奔

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

第三視角曝！學童目睹砍人四竄逃命　師急拉中刀女童衝對向

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面