地方 地方焦點

桃園捷運綠線GC03標被爆工程缺失　互助營造：不實報導

▲桃園捷運綠線GC03標被爆工程缺失互助營造澄清

▲桃園捷運綠線GC03標被爆工程缺失。（圖／擷取自桃園事臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府自辦的首條捷運綠線工程，因週刊爆出為趕工，在GC03標工程出現未按圖說施工等情事，繼捷運工程局27日提出7點澄清後，承包商互助營造晚間也發出澄清稿指出，週刊報導指陳該公司承攬桃園捷運綠線GC03土木建築標有「未按圖說施工」、「採購停權廠商商品」及「違法使用中國建材」均屬曲解之不實報導。

互助營造表示，該公司承攬之桃園捷運綠線GC03土木建築標為規模龐大之統包工程，不同於一般傳統工程，係採設計併施工之模式進行，所有相關設計及施工依合約均需經捷運局審核通過後始得施作，合先敘明。

▲桃園捷運綠線GC03標被爆工程缺失互助營造澄清

▲互助營造澄清說明。（圖／擷取自互助營造網站）

針對週刊報導地磚溝縫寬度10(mm)毫米不符規範之質疑，純係地磚規範遭誤解所致。GC03標地磚施工規範規定為不得小於3mm或大於10mm，實際設計圖之施工縫標記為10mm，本公司現場施作亦為10mm，查無未按圖說施工之事實。

另就報導停權廠商精工陶瓷係於民國113年4月22日因他案受公告自113年4月23日起停權3年，不能參與政府採購投標。本公司就該商品早於民國112年11月間完成採購簽約，捷運局亦於該公司停權公告前已完成審查在案，且依據工程會之政府採購法常見問題Q&A第十八點說明，該廠商就已得標或已簽約之案件仍得繼續履約，因此本公司並無任何違法情事。

再者，關於報載使用中國建材部分，對於前經核定之石材，實際上於原石合法依「臺灣地區與大陸地區貿易許可辦法」進口台灣後，尚須經加工製造始能使用於桃園捷運工程，該加工後之附加價值率達35%以上，依據「進口貨物原產地認定標準」之規定，已非屬中國建材，且本公司為免認定上之疑慮，已主動更換為國內廠商，誠亦無違法使用中國建材之情況。

民宅信箱「被塞滿往生被」！居民嚇壞報警
藝術家曲德義過世　享壽73歲

玉山金晚間發布重訊！

玉山金控27日晚間發布澄清媒體報導重訊，回應近日玉山金換股併購三商美邦人壽的相關消息。玉山金控／銀行行銷長、發言人林俊佑表示，依據相關規定，公司進行合併、分割、收購或股份受讓，相關訊息應於董事會決議後對外公告，有關外界傳聞，公司不予評論，一切都依公司程序及相關法令發布之重大訊息為準。

桃捷綠線遭爆用大陸石材　捷運工程局：惡意曲解

被立委爆估金價衝6000美元　央行急喊「與事實不符」

花蓮縣府公布民間水電修繕　處長怒：有圖利就移送我

誤傳設計「台版迪士尼」　豪門國際再發8點聲明

桃園捷運綠線GC03標互助營造澄清

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

