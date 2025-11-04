百年舊城再啟程　雲林打造「斗六文化園區」串聯歷史記憶

▲雲科大與縣府攜手 「十光隧道」點亮斗六舊城的未來。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府今（4）日於斗六市歷史建築「農糧署宿舍」舉辦「斗六舊城發展計畫暨智能地域設計服務研究中心2025年度聯合成果展」記者會，為「斗六舊城．十光隧道」展覽揭開序幕，展期為期兩週（11月4日至16日），象徵斗六城市文化再生的新頁正式展開。

斗六自清末設縣以來，便是雲林的行政與生活核心。街區巷弄間仍可見歲月痕跡，從太平老街的拱廊，到雲中街文創聚落的紅磚屋脊，都是城市記憶的載體。雲林縣政府近年推動「雲林溪整治」、「舊城再造」及「文化資產修復」等計畫，嘗試以「文化治理」的角度回應城市更新議題，讓斗六的老街巷不只修舊如舊，更延續文化生命。

副縣長謝淑亞表示，斗六舊城區擁有12處登錄文化資產，其中「農糧署宿舍」是極具代表性的據點。該建築於2022年獲文化部「再造歷史現場1.0」計畫補助，今年初修復完工，成為舊城再造的重要節點。縣府積極導入民間能量，與在地業者「晶品咖啡」合作，預計11月15日開幕。未來空間將以「咖啡協會」為核心，結合藝術講座、文創展示與咖啡職人培育，形成兼具歷史感與生活氣息的共享場域。

▲展區藝術裝置重現府前街與太平老街的十字街廓光影。（圖／記者游瓊華翻攝）

文化觀光處長陳璧君指出，縣府已向中央爭取2.2億元經費，推動「再造歷史現場2.0」修復計畫。未來「斗六舊城文化園區」將以原警察局作為核心館舍，規劃地方記憶展示、社區交流與青年回流基地，同時與雲中街文創聚落、太平老街、中央商場與舊縣治串聯，形成文化廊帶，讓城市再生兼顧歷史脈絡與公共生活。

計畫主持人、雲科大王新衡副教授說明，團隊自113年起推動斗六舊城營運計畫，逐步建立地方論述基礎與典藏系統，延續至2026年斗六公園百年之際，將以「人文與自然共構的行政聚落」為主題，籌備斗六舊城文化園區；2027年又適逢市區改正百年，將進一步結合民間街角館及文化創業機制，讓斗六的歷史肌理轉化為文化品牌力量，推動地方產業與文化共生。

今年展覽以「十光隧道」為題，呼應斗六舊城府前街與太平老街交織而成的「十字」格局。展區橫跨勝麗西服、林源美香舖、仁德咖啡、農糧署宿舍、永和銀樓及中央美苑等六處空間，由藝術策展團隊重新詮釋地方故事，讓昔日的老店與巷弄重現光影。

11月9日，主辦單位也推出集章活動，除上述展點外，意文堂、凹凸咖啡館與三小市集＆週日農學市集等在地店家共同響應，形成街區文化節慶氛圍。展覽期間，斗六家商學生更以畫筆描繪家鄉風景，從太平老街的人文氣息到眷舍巷弄的午後光影，透過青春視角描摹「家的想像」，為舊城注入新世代的溫度。

謝淑亞表示，縣府期望藉由藝術展覽、青年創作與學術研究的結合，讓民眾重新理解城市的文化底蘊。「舊城不只是歷史，它是生活的延續」，她說，雲林正在以自己的步調，描繪一座城市與記憶共生的藍圖。

▲民眾可漫步於舊街巷弄間，欣賞藝術策展作品，感受歷史的再生與流動。（圖／記者游瓊華翻攝）