地方 地方焦點

阿里山神旅行啟動　邀媽祖搭小火車上山拚觀光

▲▼ 阿里山神旅行抵嘉！ 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 阿里山將迎來新港奉天宮媽祖搭乘林鐵上山推廣旅行!。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為推廣嘉義山海觀光、結合信仰文化與在地產業，交通部觀光署阿里山國家風景區管理處(以下稱阿里山管理處)與財團法人嘉義縣新港奉天宮攜手合作，精心策畫「阿里山神旅行抵嘉」活動，此次活動不僅是宗教信仰的盛典，更是一次展示阿里山獨特魅力的觀光大典，將為嘉義山海觀光開啟新篇章。

▲▼ 阿里山神旅行抵嘉！ 。（圖／記者翁伊森攝）

今日活動的啟動記者會上，阿里山管理處黃怡平處長、嘉義縣政府翁章梁縣長、嘉義市政府黃敏惠市長、財團法人嘉義縣新港奉天宮何達煌董事長、農業部林業及自然保育署嘉義分署李定忠分署長、農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處王昭堡處長、立法院蔡易餘委員、王育敏委員及陳冠廷委員辦公室蔡佳樺副主任、王美惠委員辦公室林聖哲特助、阿里山鄉公所高瑞芳鄉長、新港鄉公所葉孟龍鄉長等地方政府與及轄內各村社區發展協會及村里長與各公協會與會等貴賓共同出席，見證此次活動的啟動。各界領袖一致表示，這項活動不僅能促進阿里山觀光業的發展，更能提升整體嘉義縣市的文化和旅遊魅力，期望藉此機會吸引更多國內外遊客，打造阿里山的新觀光熱點。

▲▼ 阿里山神旅行抵嘉！ 。（圖／記者翁伊森攝）

此次活動將於12月19日至22日盛大舉行，並邀請「台澎金馬海神媽祖」首次來到阿里山，走訪在嘉義市、番路鄉、竹崎鄉、梅山鄉及阿里山鄉，並安排了六大主題活動，全面呈現阿里山的自然美景、在地文化和信仰傳承，讓遊客體驗不一樣的「山海之旅」：「栩悅福嵎．日出迎曦」以阿里山日出與林業鐵路－栩悅號為主軸，傳達福嵎啟程，迎曦納福的意涵；「鄒遊部落．啡嚐好咖」媽祖祈福遶境、定點鑽轎賜福平安，結合部落美食與阿里山精品咖啡，辦理市集活動，感受部落文化的深厚底蘊；「海神媽祖．走茶香道」台澎金馬海神媽祖齊聚山間，茶香承福，神靈庇佑，祈願茶產業風調雨順、延續茶鄉文化；「太平雲梯．千人鑽轎」在雲端之上鑽轎祈福，祈願來年安康順遂，將為信眾及遊客帶來心靈上的震撼與安慰；「阿里山平安宴．星光辦桌」以阿里山四鄉特色食材入菜，共享千人平安宴，展現阿里山的熱情與人情味；「山城老街．竹語寄福」寫下心願，隨風輕響，祝福在山城迴盪，感受阿里山獨有的歷史氛圍，並祈願未來一切順利。

阿里山管理處黃怡平處長表示，此次「阿里山神旅行抵嘉」活動不僅是宗教信仰的盛典，更是一次觀光產業振興的重要契機。藉由媽祖的庇佑，讓阿里山不僅是山林、鐵道、茶園、咖啡的代表，更將成為信仰與文化交織的旅遊新名片。這項活動將為當地的觀光業注入新的動力，並吸引遊客親身體驗阿里山獨特的自然景觀和豐富的文化底蘊，從而帶動嘉義縣市整體觀光發展，並為地方經濟注入可持續成長的動力。

▲▼ 阿里山神旅行抵嘉！ 。（圖／記者翁伊森攝）

此外，為讓更多遊客能夠輕鬆規劃與體驗阿里山的旅遊魅力，阿里山管理處也將於未來在阿里山easy go電商平台上架「媽祖走過的遊程」，並推出一系列專屬的觀光行程，讓遊客能夠更便捷地了解媽祖的祈福路徑及阿里山的特色景點。期望這樣的創新安排，能夠將阿里山的美景、文化與信仰傳承帶給更多人，並進一步推動阿里山觀光朝向國際化發展。

透過此次「媽祖來阿里山」活動，阿里山不僅將再次成為宗教信仰的聖地，更成為融合在地文化、產業與旅遊的創新典範。阿里山管理處表示，希望藉由這樣的盛大活動，能夠提升阿里山的知名度，並引領更多遊客來到這片充滿自然奇觀與人文底蘊的美麗山區。誠摯邀請所有民眾及遊客於12月19日至22日，來到阿里山一同參與這場「神之旅」，與媽祖一同祈福，共享嘉義的幸福與美麗。

11/02 全台詐欺最新數據

326 1 0479 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

