社會 社會焦點 保障人權

2遊客闖阿里山眠月線鐵軌！最重罰5萬　林鐵處重申安全規定

記者翁伊森、潘鳳威／嘉義報導

阿里山林業鐵路自2024年7月6日全線通車後，增開了嘉義至阿里山的往返列車。不過，林鐵沿線經常出現民眾無視安全警示、冒險走上鐵道的情況，容易遭遇行駛中的列車或作業台車，不僅危及自身安全，也違反《鐵路法》等相關規定。今(30)日，警方又於眠月線1.85公里處發現民眾違規行走鐵道，後續將依法裁罰。

▲▼林鐵處會同竹崎分局執行取締，今(30)日於眠月線1.8公里處發現2名違法行走軌道遊客 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲林鐵處會同竹崎分局執行取締，今(30)日於眠月線1.8公里處發現2名違法行走軌道遊客 。（圖／記者翁伊森翻攝

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處，自2024年12月至2025年10月中旬，已會同嘉義縣警察局竹崎分局進行21次聯合取締，共有16名違規民眾被裁罰。

▲▼林鐵處會同竹崎分局執行取締，今(30)日於眠月線1.8公里處發現2名違法行走軌道遊客 。（圖／記者翁伊森翻攝）

今日上午，林鐵處再次會同嘉義縣警察局竹崎分局阿里山派出所，前往眠月線沼平車站至十字分道區段執行取締。在眠月線1.85公里處，發現2名遊客違規行走鐵道，進入眠月線台灣一葉蘭自然保留區，後續將交由竹崎分局函送交通部鐵道局裁罰。依《鐵路法》第70條規定，行人及車輛不得進入鐵路路線、橋梁或隧道內，違者將處新臺幣1萬至5萬元罰鍰。

林鐵處提醒，前往眠月線台灣一葉蘭自然保留區的遊客，可先搭乘林鐵至沼平車站下車，沿步道前往姊妹潭，再依「塔山登山步道」指標前往木棧平台登山口進入眠月線。由於此路線位於自然保留區，入內前需先至林業及自然保育署網站「自然保護區域進入申請系統」申請。

林鐵處呼籲民眾，阿里山鐵路沿線景色優美，但仍須遵守相關規定，切勿走入鐵路、橋梁或隧道，共同維護行車與旅遊安全。

▲▼林鐵處會同竹崎分局執行取締，今(30)日於眠月線1.8公里處發現2名違法行走軌道遊客 。（圖／記者翁伊森翻攝）
 

