阿里山樂野部落鄒族文化體驗　親子同遊好去處

▲▼ 阿里山樂野部落親子之旅，體驗鄒族原鄉魅力 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

入秋的阿里山氣候涼爽宜人，是攜家帶眷入山旅行的最佳時節，阿里山有來吉、樂野、達邦、特富野、里佳、山美、新美、茶山及逐鹿9大鄒族部落，近年推出多元文化體驗，讓遊客看風景之餘還能體驗部落文化，留下美好回憶。

樂野部落景點「YUYUPAS優遊吧斯鄒族文化部落」展現鄒族文化多元樣貌，提供手工愛玉DIY，讓大小朋友搓洗愛玉籽，製作天然甜品；遊客還能聆聽勇士說傳統故事、品嚐烤肉，並親自杵打小米麻糬，體驗原民生活情境。

喜愛茶與咖啡的旅客不可錯過茶鄉體驗套裝，茶師在鄒式茶屋中沖泡阿里山烏龍茶，親授沖泡技巧；手工咖啡DIY從採豆、烘焙到手沖，每一步都在達人指導下完成，讓旅客對阿里山咖啡有全新認識。

午後時刻可到I MI NE NU咖啡館休憩，咖啡館位於海拔1200公尺處，一邊欣賞山林美景，一邊品嚐咖啡與甜點，享受山間時光。

若想製作手工藝品可到「金皮雕工作室」親手敲打皮革，將模具紋路敲印上色，完成獨一無二的鑰匙圈或手環；在「FKUO山芙蓉茶業」能品嚐部落無菜單料理，還可體驗森林茶席。

遊客前往迷糊步道健行時能感受竹林幽靜氛圍，還能參加「湯爺爺」帶領的步道導覽，探索生態奧秘，吸收芬多精；或是走環狀路線的「頂湖步道」，沿途欣賞杉木林、孟宗竹林、茶園等迷人景致。

嘉義縣文化觀光局指出，阿里山部落之旅結合生態與文化體驗，不論是親子同遊或好友相約都能體驗鄒族文化。今年12月6日、7日「部落旅遊節」將在逐鹿部落文創園區登場，各大部落特色體驗、產品與文化展演一次呈現，更多旅遊資訊，可至嘉義縣親子旅官網查詢(https://familytour.chiayi.travel/)。