　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

阿里山樂野部落鄒族文化體驗　親子同遊好去處

▲▼ 阿里山樂野部落親子之旅，體驗鄒族原鄉魅力 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 阿里山樂野部落親子之旅，體驗鄒族原鄉魅力 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

入秋的阿里山氣候涼爽宜人，是攜家帶眷入山旅行的最佳時節，阿里山有來吉、樂野、達邦、特富野、里佳、山美、新美、茶山及逐鹿9大鄒族部落，近年推出多元文化體驗，讓遊客看風景之餘還能體驗部落文化，留下美好回憶。

樂野部落景點「YUYUPAS優遊吧斯鄒族文化部落」展現鄒族文化多元樣貌，提供手工愛玉DIY，讓大小朋友搓洗愛玉籽，製作天然甜品；遊客還能聆聽勇士說傳統故事、品嚐烤肉，並親自杵打小米麻糬，體驗原民生活情境。

▲▼ 阿里山樂野部落親子之旅，體驗鄒族原鄉魅力 。（圖／嘉義縣政府提供）

喜愛茶與咖啡的旅客不可錯過茶鄉體驗套裝，茶師在鄒式茶屋中沖泡阿里山烏龍茶，親授沖泡技巧；手工咖啡DIY從採豆、烘焙到手沖，每一步都在達人指導下完成，讓旅客對阿里山咖啡有全新認識。

午後時刻可到I MI NE NU咖啡館休憩，咖啡館位於海拔1200公尺處，一邊欣賞山林美景，一邊品嚐咖啡與甜點，享受山間時光。
若想製作手工藝品可到「金皮雕工作室」親手敲打皮革，將模具紋路敲印上色，完成獨一無二的鑰匙圈或手環；在「FKUO山芙蓉茶業」能品嚐部落無菜單料理，還可體驗森林茶席。

▲▼ 阿里山樂野部落親子之旅，體驗鄒族原鄉魅力 。（圖／嘉義縣政府提供）

遊客前往迷糊步道健行時能感受竹林幽靜氛圍，還能參加「湯爺爺」帶領的步道導覽，探索生態奧秘，吸收芬多精；或是走環狀路線的「頂湖步道」，沿途欣賞杉木林、孟宗竹林、茶園等迷人景致。

嘉義縣文化觀光局指出，阿里山部落之旅結合生態與文化體驗，不論是親子同遊或好友相約都能體驗鄒族文化。今年12月6日、7日「部落旅遊節」將在逐鹿部落文創園區登場，各大部落特色體驗、產品與文化展演一次呈現，更多旅遊資訊，可至嘉義縣親子旅官網查詢(https://familytour.chiayi.travel/)。

▲▼ 阿里山樂野部落親子之旅，體驗鄒族原鄉魅力 。（圖／嘉義縣政府提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
463 2 2795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／黃仁勳登APEC CEO高峰會演說　談與南韓合作「
兩波東北季風「低溫探20度」　下周3天雨區擴大
快訊／黃仁勳獲李在明接見　宣布輝達與南韓企業結「AI同盟」！
快訊／00878宣布預估配息
台積電尾盤遭重砍逾1.4萬張！翻黑收跌
快訊／簡廷芮老公反擊了！　切割粿粿王子不倫戀：別影響我的家庭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

議會施政報告細數政績　邱臣遠代理市長：力拼未來建設建構幸福城市

阿里山樂野部落鄒族文化體驗　親子同遊好去處

身障者權益受重視！　2025嘉義縣國際身障者日踩街熱鬧登場

搶攻雙11商機！　嘉義福容voco酒店1111元續住一晚

環保環境升級！嘉義縣全面禁用廚餘養豬計畫實施

嘉義縣推「50歲↑疫苗接種」服務 　假日開放39接種站

奇美醫院推動社區安寧照護　讓「無人被遺落」不只是一句口號

邁入第62屆！中彰投雲嘉5縣市共推「金馬62聯名商品禮盒」

鹿草鄉百禧日間照顧中心　提供無障礙照顧服務

全國智慧創新競賽在中華醫大登場　中華醫大分組奪冠

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

把握今好天氣！　下波「雨變強擴大」時間曝

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

中山隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹為萬聖節拍片取景

騎士見「隧道有鬼」嚇崩！恐怖黑影照瘋傳　監視器拍到3個人

議會施政報告細數政績　邱臣遠代理市長：力拼未來建設建構幸福城市

阿里山樂野部落鄒族文化體驗　親子同遊好去處

身障者權益受重視！　2025嘉義縣國際身障者日踩街熱鬧登場

搶攻雙11商機！　嘉義福容voco酒店1111元續住一晚

環保環境升級！嘉義縣全面禁用廚餘養豬計畫實施

嘉義縣推「50歲↑疫苗接種」服務 　假日開放39接種站

奇美醫院推動社區安寧照護　讓「無人被遺落」不只是一句口號

邁入第62屆！中彰投雲嘉5縣市共推「金馬62聯名商品禮盒」

鹿草鄉百禧日間照顧中心　提供無障礙照顧服務

全國智慧創新競賽在中華醫大登場　中華醫大分組奪冠

貨櫃船運歐美線11/1漲價案遠不如預期　已有聯盟船確定不漲

外界憂政治歷練不足　吳怡農：如果傳統政治就夠現在不會那麼多問題

家裡突然停電別驚慌！台電曝「常見3原因」：先觀察鄰居家

加油族注意！下週油價預估連2漲　汽、柴油恐各調漲0.1至0.3元

鄭麗文稱普丁不是獨裁者　民進黨：可怕又錯誤言論成國際笑話

議會施政報告細數政績　邱臣遠代理市長：力拼未來建設建構幸福城市

彰化6座放電系親子農場！空中腳踏車、手搖船玩到精疲力精

快訊／2藍委涉指揮「幽靈連署」遭起訴　苦主伍麗華：非常痛心難過

LIVE／黃仁勳登APEC CEO高峰會演說　談與南韓合作「AI同盟」

日女護士院內「裸拍色照」稱遭開除！　網抓包：全是假的

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

地方熱門新聞

路是甜的　台南出古清代糖碎修道路

燕子口堰塞湖狂瀉！Tiffany藍湖水消失

竹溪整治最後拼圖！水質淨化場第二期動土啟航

燕子口6部怪手「向山鞠躬」萬人讚爆

歡送永康砲校遷駐關廟　黃偉哲：感謝守護地方73載

獨臂籃球員Kevin Atlas來台傳遞希望

桃青提案所績優提案團隊決選　山腳狗創意奪冠

日月潭花火音樂嘉年華11/1舉行　周邊將交管

日籍醫學生走進台南消防東門分隊見證台灣救援專業實力

台南國際勞動力一家親外國人體驗台南文化魅力

嘉義水上全民運動館　11/5前免費試營運

公所秘書陳正益代理鄉長　推動大埔鄉建設及民生服務

從日語老師到稻草職人張淑娥以嘉南稻藝延續八田精神

桃園4處UCC輕急症中心　11/2上線

更多熱門

相關新聞

2遊客闖阿里山眠月線鐵軌！最重罰5萬

2遊客闖阿里山眠月線鐵軌！最重罰5萬

阿里山林業鐵路自2024年7月6日全線通車後，增開了嘉義至阿里山的往返列車。不過，林鐵沿線經常出現民眾無視安全警示、冒險走上鐵道的情況，容易遭遇行駛中的列車或作業台車，不僅危及自身安全，也違反《鐵路法》等相關規定。今(30)日，警方又於眠月線1.85公里處發現民眾違規行走鐵道，後續將依法裁罰。

嘉義今年新開幕5大景點

嘉義今年新開幕5大景點

嘉義「沉浸式手作樂園」新開幕

嘉義「沉浸式手作樂園」新開幕

神木下婚禮送大禮包　新人享免費入園+小火車

神木下婚禮送大禮包　新人享免費入園+小火車

男童阿里山健行　墜25公尺邊坡骨折

男童阿里山健行　墜25公尺邊坡骨折

關鍵字：

阿里山鄒族部落文化體驗親子旅遊生態探索

讀者迴響

熱門新聞

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世

王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權

粿粿爆早住進王子家！范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光...富商老公心碎發聲

粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌

粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲

王子不倫粿粿　天后闆妹：那群還有一對沒爆

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始

快訊／蔡依林大巨蛋「只開3場」搶票時間曝

快訊／粿粿閨蜜簡廷芮發聲撇不倫

快訊／簡廷芮老公反擊了！　切割粿粿王子不倫戀

王子人設崩塌！製作人B2真實反應曝

快訊／「最帥展昭」甄志強驟逝！享年59歲

更多

最夯影音

更多
時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面