國際

「戶頭入帳270萬」變富翁！俄男買車搬家拒還　公司提告了

▲▼提款機,ATM,領錢,存款,銀行,帳戶,戶頭。（圖／CFP）

▲俄羅斯男子突然收到700多萬盧布，不願歸還公司。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯一名工廠員工今年突然變成百萬富翁，當他收到銀行App通知的那一刻簡直不敢相信，因為他的戶頭多出700多萬盧布（新台幣約270萬元）。原來是公司進行薪水入帳程序的時候出包，其他人的薪水被錯誤匯入他的帳戶，但他堅稱依法有權保留這筆意外之財，並已用這筆錢購車搬家，如今與公司鬧上法院。

根據Oddity Central，男子雷恰戈夫（Vladimir Rychagov）在領到這筆錢之前，就已經聽說公司可能會發放一筆可觀的「第13個月薪水」當作給員工的獎勵，因為工廠業績不錯。只不過當他收到這筆錢的時候仍然感到相當震驚，因為除了原本應得的近4.7萬盧布年假薪資之外，還收到711萬2254盧布的巨額獎金。

不過變成百萬富翁的喜悅瞬間消逝，因為公司會計部門隨即致電要求雷恰戈夫歸還這筆錢。原來這筆巨大款項原本是要支付給其他分公司34名員工的薪資，因出現軟體錯誤才誤轉給他，公司要求雷恰戈夫退還。

對於公司的要求，雷恰戈夫並不同意，主張「如果是技術性錯誤，歸還與否由我決定」，加上這筆錢已經被標註為「薪資」，因此他有權保留。

面對公司施壓，雷恰戈夫用這筆錢買車並舉家搬到另外一個城市。工廠則對雷恰戈夫提告，雷恰戈夫銀行帳戶遭到凍結。一審法院以及上訴法院均裁定雷恰戈夫敗訴，認定該筆款項並非其應得薪資，須全額歸還。但他不服提起上訴，最高法院已受理此案，並不打算還錢。

針對此事，公司代理執行長圖達奇科夫（Roman Tudachkov）表示不予置評，將採取法律途徑來解決。

11/02 全台詐欺最新數據

