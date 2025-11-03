新營工廠切紙機夾人　南消、奇美醫聯手搶救黃偉哲肯定表現

▲台南市消防局第一救災救護大隊與柳營奇美醫療團隊合力搶救，被切紙機夾住受困的黃男搶救脫困送醫。（民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市新營區3日晚上發生一起工安意外，45歲黃姓男性員工操作切紙機時，不慎遭機具夾住手部受困機台情況危急，消防局晚上6時41分接報後，立即派遣第一大隊新營分隊及新營高級救護隊、特搜分隊趕赴現場，並同步請求柳營奇美醫院院外支援，約30分鐘順利將傷者脫困送醫，惟手掌被「壓扁」，醫療團隊全力救治。

據了解，柳營奇美醫院急診部部長王思進親自到場指導，協助現場醫護團隊進行緊急醫療處置。救護人員抵達後，立即為傷者施以止血帶止血、建立靜脈輸液管路穩定循環，並在王部長指導下施打 Morphine 及 Goodgen 藥物，協助緩解劇痛。經消防與醫療團隊通力合作約30分鐘，最終順利將傷者脫困。

消防局指出，患者脫困時意識清醒、生命徵象穩定，已由救護車送往柳營奇美醫院治療。市長黃偉哲得知後，第一時間關心傷者狀況，並肯定消防與醫療團隊即時應變與專業救援，指示消防局持續加強工安宣導與救援訓練。

消防局長李明峯表示，本案展現跨單位協作的高效率，感謝柳營奇美醫療團隊即時支援，讓患者在最短時間內脫困。第一救災救護大隊長邱國禎也指出，現場人員沉著應對、分工明確，從機具破壞、醫療處置到脫困運送就醫均展現高度專業與默契，堪稱團隊合作的典範。消防局提醒，工廠操作大型機械時應落實安全措施並加強教育訓練，避免類似意外再次發生。

據了解，受傷的46歲黃姓男子，意識清醒、生命徵象穩定、右手腕到手掌完全壓平，傷勢嚴重；目前由醫療團隊全力動手術搶救手部相關組織結構與功能中，希望將傷害降到最低，也考驗醫療團隊的醫術能力。