唐伯虎落款畫作淪上海法院拍賣物　起拍價350元人民幣...不保證真偽

▲上海法院拍賣的唐伯虎畫作（人物圖）。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

上海市第一中級人民法院近期在阿里拍賣平台掛出一批司法拍賣字畫，其中，有作品落款署名齊白石、唐寅（唐伯虎）和紀曉嵐等知名歷史人物，然而，起拍價最低僅350元人民幣（約1517元新台幣），且法院明確不對這批藝術品真偽作任何保證，引起外界關注。

▲上海法院拍賣的紀曉嵐書法作品。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，該批字畫來自上海一宗集資詐騙案件的涉案財物。由於被執行人至今未履行法律文書確定的義務，辦案機關在案件偵查階段依法扣押的首飾擺件、藝術品、酒類、傢具等一批貴重物品，依規定將通過拍賣、變賣折抵杜某某的違法所得。

裁定文書顯示，上海市第一中級人民法院審理杜某某集資詐騙案，相關判決已生效。生效法律文書認定，被告人杜某某犯集資詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；扣押、凍結在案贓款按比例返還各名被害人；查封、凍結、扣押在案的房產、車輛、股權等依法處置後，所得款項亦按比例返還被害人；對涉案單位及各被告人的違法所得予以追繳，不足部分責令退賠。

▲上海法院拍賣的齊白石畫作（蝦）。（圖／翻攝極目新聞）

據了解，這批涉案字畫已在阿里司法拍賣網站上架，截至今（4）日，其中一幅落款為紀曉嵐的書法作品，起拍價700元（人民幣，下同），已有20人報名；一幅落款為唐寅的人物圖，起拍價350元，有22人報名；另一幅落款為齊白石的蝦圖，同樣以350元起拍，報名者達60人。

法院在這些拍品的《競買須知》中特別提醒，標的物「按實物現狀拍賣」，競買人應在競拍前仔細審查標的，調查是否存在瑕疵，並親自到展示現場實地看樣。

此外，拍賣說明也明確提到，法院對拍賣標的的包裝、品質、成色、真偽及是否存在瑕疵「不作任何保證，不承擔瑕疵擔保責任」，也不對標的物的完整性、完好性、安全性及再次利用性承擔保證責任；網站提供的照片、影片僅供參考，買受人最終取得的標的物以交接日的實際狀況為準，相關風險與責任由買受人自行承擔。