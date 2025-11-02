　
社會 社會焦點 保障人權

硬上女友人！人夫錄呻吟片「自保」　法官不買單重判7年半

▲▼女性,酒醉,撿屍,性侵,床（圖／pixabay）

▲台中賴姓人夫KTV性侵酒醉女友人還拍片遭判刑。（示意圖／pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中已婚賴姓男子和一群朋友上KTV唱歌，見喝醉的女友人小美(化名)起身到包廂上廁所，竟進廁所強壓侵犯，並用手機拍下犯行。事後小美將他告上法院，賴男還反控小美當天主動到讓他害怕，為了自保他才拍片。不過台中地院法官不採信賴男荒謬的說詞，判定他犯行屬實，依他犯對被害人為錄影而犯強制性交罪，處7年6月徒刑。

判決指出，賴男於去年4月21日和一群友人到KTV唱歌，歡唱到凌晨5、6點時，賴男見女友人小美(化名)走到包廂廁所外，正打開廁門，竟將她拉入廁所內，趁她酒後無力抗拒，強壓在洗手台前侵犯得逞，同時拿出手機錄下自己的犯行。事後被小美告上法院。

庭審時，賴男辯稱，當時是他在上廁所，小美進來問他為何沒鎖門，還主動親他，小美說「你有老婆」，他回「我不會跟我老婆說」，兩人「感覺到了」就發生性行為，他只承認自己不經同意就偷拍性愛影片，但因為小美非常主動，他會怕，他是為了自保才拍攝。賴男律師也說，影片中小美沒有反抗，賴男也沒有用手強制小美不發出聲音，小美大可轉頭出聲求救，可見小美說詞不可信。

小美則證述，她和賴男不熟，雖見過幾次面，連話都沒有說過，只知道他有老婆、小孩。當天賴男趁她上廁所時闖入，強拉她侵犯，還摀住她的嘴巴叫她閉嘴，直到朋友敲門才罷手，她一出去回座位就哭了，受不了就先叫車回家。後來還聽友人說，友人會去敲門，是猜到賴男可能會對她做什麼，因為「賴男也有跟別人發生類似的事，但他們和解了」。

▲▼性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲賴男聲稱「拍片自保」，影片反成證據之一。（圖／取自免費圖庫123RF）

法官檢視相關證據，發現賴男的影片並沒有拍攝到兩人如何開始發生性行為，而是從中途開始錄影，據影片勘驗結果記載，小美發出喘氣聲、抽泣聲、呻吟聲，全長僅片段共1分22秒。

法官認為，賴男既表示拍影片為自保，可見他刻意拍攝對自己有利的片段，而賴男確實將手靠近小美的嘴巴附近，並要她不要叫，和小美證詞一致。雖然檢方和律師對影片聲音一節表示意見，但性高潮反應既由自律神經系統所控制，並非小美可靠意志加以支配，而是性交過程中因摩擦、撞擊觸動自律神經所導致的自然生理反應。小美是否願意性交，和性交過程中是否感到愉悅，並沒有必然關聯，不論聽聞者認為影片中發出的聲音為何，都和賴男是否違反她意願無關，無須在交互詰問時詢問小美，以免造成二次傷害。

法官指出，小美除酒醉無力推開賴男外，也因引發童年險遭侵犯的創傷，而產生凍結反應，可見她確實發生受害者常見的驚懼、羞愧、退縮等反應，直到審理時情緒都無法平復，也可補強小美遭性侵的真實性。

法官表示，賴男自承曾有「未釐清他人發生性行為之意願，而生訟累之經驗」，並經不起訴處分，卻仍不記取教訓，對小美強制性交，造成小美難以抹滅的傷害，犯後不但毫無悔意，也沒和小美調解，判定賴男犯對被害人為錄影而犯強制性交罪，處7年6月徒刑。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

10/31 全台詐欺最新數據

464 5 4303 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

台中性侵判刑KTV法院

