　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸倒閉品牌「爛尾車」受歡迎！　年輕人低價搶購

▲▼哪吒汽車。（圖／翻攝新華社）

▲哪吒汽車。（圖／翻攝新華社）

記者陳冠宇／綜合報導

面對經濟大環境不振、消費降級，大陸年輕人對於購物正產生新思維。正當威馬、哪吒等汽車品牌面臨倒閉窘境時，大陸青年卻以低價搶購這些品牌的爛尾車，因為對他們來說，要的不是智慧駕駛，而僅是一輛可以開的車。

陸媒《快科技》報導，近日，有一批消費者購買二手極越07、高合HiPhi X等汽車，他們只看「100度寧德時代三元鋰+高通8295晶片+雙叉臂懸掛+原價七折」配置單，他們賭的不是「這個品牌能復活」，而是「寧德時代的電芯不會壞」。

在這些消費者看來，車企倒了，服務器關了，車機變磚了，但電池沒衰減，懸掛沒異響，就夠用了。至於遠程控制、OTA升級、智慧駕駛輔助「那都是錦上添花，我想要的是車」。

「一方面，你現在撿的便宜，未來可能變成燙手山芋。另一方面，如今市場上的一些熱門車型，未來也可能成為它們中的一員。」一位剛在爛尾車停車場下定的用戶坦言，「但我考慮不了那麼大的盤子，我需要一輛車，現在就要，而且預算只有10萬（人民幣）。」

另一方面，小鵬汽車董事長、CEO何小鵬近日接受採訪時表示，中國的汽車行業淘汰賽大概還有五年時間，「再過10年，中國汽車廠家可能只剩5家左右」。他表示，這5家是指5家強的，其他家都叫做Others；同時，海外車企在中國市場也仍會存在。

何小鵬表示，「我覺得沒有人說已經拿到船票了，每一家都沒有拿到船票，這既是挑戰，也是機遇。」

早前，華為常務董事、終端BG董事長余承東也談過這個問題，當時他認為，2030年大陸新車銷量中，新能源車銷售佔比將接近100％。同時競爭下汽車企業會越來越少，也許中國市場的主要玩家數量會小於5家。

在比亞迪2022年年度股東大會上，公司董事長王傳福也指出，大陸的汽車行業已進入淘汰賽階段，而且行業機遇窗口期只有三至五年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 1 0479 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流
高雄爸媽四貼上路　1童無座「懸空掛車外」
驚悚畫面曝！車身解體噴斷兩截…駕駛慘死
謝侑芯遺體「已剖驗」在太平間　家屬近日抵大馬
快訊／國道「軍卡撞軍卡」！　來不急煞車
快訊／台中火車站2號月台「1男突倒下」死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸倒閉品牌「爛尾車」受歡迎！　年輕人低價搶購

11歲陸抗癌網紅「滿腹腫瘤離世」　家屬嘆：生前遺憾未見到媽媽

10歲男童腹痛就醫「竟被摘6器官」！母崩潰：兒無法正常進食

許褚轉世！陸170公斤壯哥秀8塊腹肌　體脂率超15％顛覆外界印象

戰國漆器鳳鳥圖與人民幣紋樣「90％相似」！　網驚：穿越了嗎

星巴克中國易主！　陸資產管理公司合資進駐最多佔60％

中國曾支持德國統一　王毅與德外長提及「台灣問題」重申一中原則

中央軍委副主席張升民同出席　張又俠：推進「十五五」軍隊現代化

破跳水史紀錄！全紅嬋3年拿下13個滿分　207C被公認為教科書等級

價格連漲！「糖葫蘆界愛馬仕」一串超260元　陸媒分析爆紅2關鍵

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

Alan誇陳喬恩：像一個太陽！　曝真實家世「只有我配不上她」

信義豪宅雙屍手機破解！9億CEO大量購毒...清秀女藥頭落網

蔡依林自信簽很快：讓大家去看GD　曝演唱會跨年場「不唱倒數原因」

三重墜樓

陸倒閉品牌「爛尾車」受歡迎！　年輕人低價搶購

11歲陸抗癌網紅「滿腹腫瘤離世」　家屬嘆：生前遺憾未見到媽媽

10歲男童腹痛就醫「竟被摘6器官」！母崩潰：兒無法正常進食

許褚轉世！陸170公斤壯哥秀8塊腹肌　體脂率超15％顛覆外界印象

戰國漆器鳳鳥圖與人民幣紋樣「90％相似」！　網驚：穿越了嗎

星巴克中國易主！　陸資產管理公司合資進駐最多佔60％

中國曾支持德國統一　王毅與德外長提及「台灣問題」重申一中原則

中央軍委副主席張升民同出席　張又俠：推進「十五五」軍隊現代化

破跳水史紀錄！全紅嬋3年拿下13個滿分　207C被公認為教科書等級

價格連漲！「糖葫蘆界愛馬仕」一串超260元　陸媒分析爆紅2關鍵

9億CEO「極樂毒趴」內幕曝！富家女留學返台...竟淪「上流藥頭」

一盆薔薇的溫暖故事　美和警助婦找回心愛花盆

竹科效應造就「新天龍國」　新竹縣市房價存款雙翻倍

花壇清潔隊施工調整倒垃圾時間　鄉親照樣丟！門口慘況曝光

日本「2常見行業」爆倒閉潮！破產數創新高　成本飆漲成主因

川普再提「任內習近平不犯台」　卓榮泰：沒有任何國家可侵犯台灣

台中違停男遭警盤查「秒丟包包」詭辯壯陽藥　全是毒咖啡

替吳音寧抱屈　綠黨團：柯文哲用同學、連勝文掌悠遊卡才是酬庸

陸倒閉品牌「爛尾車」受歡迎！　年輕人低價搶購

11歲陸抗癌網紅「滿腹腫瘤離世」　家屬嘆：生前遺憾未見到媽媽

【兒親眼目睹】婦撿浪貓誤闖斑馬線　遭2機車撞飛...

大陸熱門新聞

破跳水史紀錄！全紅嬋3年拿下13個滿分

0分！陸全運會跳水選手大失誤「垂直落水」 尷尬鞠躬致歉

全紅嬋奪冠燦笑衝向觀眾…接「娃娃雨」

吸引台灣人赴陸？　台胞證落地簽口岸增至100個

許褚轉世！陸170公斤壯哥秀8塊腹肌 體脂率超15％顛覆外界印象

中德外長提及「台灣問題」重申一中原則

「鴻蒙5」用戶突破2300萬 余承東發豪語：下一步要實現上億覆蓋

白貓被燉成「龍虎鳳」　餐廳：只是加工

全球首條「飛行汽車」量產線落成　小鵬「陸地航母」明年交付

張又俠、張升民同出席　強調貫徹「十五五」軍隊建設

世界最大蒙皮拉伸機亮相！　陸媒：中國航空製造裝備重大突破

隔183天！全紅嬋回歸首場「奪冠」打臉酸民

陸拳師出戰打耳光大賽　被3掌打到昏迷

衛星拍台灣高清照　陸國防部回應

更多熱門

相關新聞

中國「十五五」規劃沒提發展新能源汽車

中國「十五五」規劃沒提發展新能源汽車

中共中央昨天公布「十五五」規劃建議全文，路透社分析，在布局未來產業的部分，沒有提到發展新能源汽車，取而代之是量子科技、生物製造、氫能和核聚變能等，相信這與新能源汽車產能過剩有關。

長安汽車：單一動力車企未來恐倒閉

長安汽車：單一動力車企未來恐倒閉

港股低開！「小米跌近5%」

港股低開！「小米跌近5%」

「黑馬」深圳奪「汽車第一城」封號 比亞迪埋頭20年助逆襲登頂

「黑馬」深圳奪「汽車第一城」封號 比亞迪埋頭20年助逆襲登頂

中國新能源汽車年產量　首度突破1千萬大關

中國新能源汽車年產量　首度突破1千萬大關

關鍵字：

爛尾車新能源汽車

讀者迴響

熱門新聞

粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包！同居小王3個月

遭粿粿「全方位不倫」羞辱成媽寶男　范姜彥豐握裸體相擁證據

黃明志被捕照曝光！身上搜出9顆藍藥丸

即／9億CEO大量購毒　清秀女藥頭落網

粿粿為何很受男生歡迎？　網吐實話

謝侑芯猝逝前一天　好友曝她反常舉動

鳳凰最快2天生成　初估路徑大轉彎逼台

非洲豬瘟案場台中豬農父子遭羈押禁見

國道7連撞　29歲BMW女下車看被撞死

真美子好美！靠在大谷手臂上閃瞎眾人

妻當面跳樓！棒棒堂小馬：我人渣

快訊／王子不倫人妻粿粿慘了！ 　公司宣布：停止所有演藝工作

殷仔獲得傳說中那張卡！王建民第2人

小S大女兒Elly留美「辣度狂飆」　低胸戰袍曝光

黃明志有15年女友　謝薇安：渣中之王非你莫屬

更多

最夯影音

更多
186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」
偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

偷女高中生內褲被抓懷恨報復　 變態男竟縱火母女雙亡　倒車撞屋斷生路　父兄4人不在家躲死劫

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

老婦撿浪貓闖斑馬線…遭2機車撞飛身亡！兒全程目睹驚悚畫面

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

小哥跟遊客接歌唱《沒出息》　被糾正反嗆「呀！你不會」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面