陸倒閉品牌「爛尾車」受歡迎！　年輕人低價搶購

▲哪吒汽車。（圖／翻攝新華社）

記者陳冠宇／綜合報導

面對經濟大環境不振、消費降級，大陸年輕人對於購物正產生新思維。正當威馬、哪吒等汽車品牌面臨倒閉窘境時，大陸青年卻以低價搶購這些品牌的爛尾車，因為對他們來說，要的不是智慧駕駛，而僅是一輛可以開的車。

陸媒《快科技》報導，近日，有一批消費者購買二手極越07、高合HiPhi X等汽車，他們只看「100度寧德時代三元鋰+高通8295晶片+雙叉臂懸掛+原價七折」配置單，他們賭的不是「這個品牌能復活」，而是「寧德時代的電芯不會壞」。

在這些消費者看來，車企倒了，服務器關了，車機變磚了，但電池沒衰減，懸掛沒異響，就夠用了。至於遠程控制、OTA升級、智慧駕駛輔助「那都是錦上添花，我想要的是車」。

「一方面，你現在撿的便宜，未來可能變成燙手山芋。另一方面，如今市場上的一些熱門車型，未來也可能成為它們中的一員。」一位剛在爛尾車停車場下定的用戶坦言，「但我考慮不了那麼大的盤子，我需要一輛車，現在就要，而且預算只有10萬（人民幣）。」

另一方面，小鵬汽車董事長、CEO何小鵬近日接受採訪時表示，中國的汽車行業淘汰賽大概還有五年時間，「再過10年，中國汽車廠家可能只剩5家左右」。他表示，這5家是指5家強的，其他家都叫做Others；同時，海外車企在中國市場也仍會存在。

何小鵬表示，「我覺得沒有人說已經拿到船票了，每一家都沒有拿到船票，這既是挑戰，也是機遇。」

早前，華為常務董事、終端BG董事長余承東也談過這個問題，當時他認為，2030年大陸新車銷量中，新能源車銷售佔比將接近100％。同時競爭下汽車企業會越來越少，也許中國市場的主要玩家數量會小於5家。

在比亞迪2022年年度股東大會上，公司董事長王傳福也指出，大陸的汽車行業已進入淘汰賽階段，而且行業機遇窗口期只有三至五年。