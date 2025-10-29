產能過剩下　中國「十五五」規劃沒提發展新能源汽車

▲中國電動車工廠。（圖／路透社）



文／中央社台北29日電

中共中央昨天公布「十五五」規劃建議全文，路透社分析，在布局未來產業的部分，沒有提到發展新能源汽車，取而代之是量子科技、生物製造、氫能和核聚變能等，相信這與新能源汽車產能過剩有關。

中共中央昨天公布「十五五」規劃建議全文，當中提到要前瞻布局未來產業，探索多元技術路線，「推動量子科技、生物製造、氫能和核聚變能、腦機接口、具身智能、第六代移動通訊等成為新的經濟增長點」。

路透社今天報導，在之前3個五年規劃中，新能源汽車被列為戰略新興產業，旨在增強產業競爭力。但在「十五五」規劃中沒有提及發展新能源汽車，只在大力提振消費的部分中，將汽車與房屋並列，指要「完善促進消費制度機制，清理汽車、住房等消費不合理限制性措施，建立健全適應消費新業態新模式新場景的管理辦法」。

新能源汽車包括純電動車、插電式混合動力汽車和燃料電池汽車。中國的中央政府及地方政府此前動用數十億美元補貼發展新能源汽車，令中國在全球的新能源汽車及相關產業占有領先位置。

但近年中國經濟低迷，民眾消費謹慎，中國國內新能源汽車市場出現產能過剩、價格戰及過度競爭。隨著中國與西方國家的貿易關係漸趨緊張，汽車出口市場籠罩著陰霾。