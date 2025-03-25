港股低開！「小米跌近5%」　小鵬、理想汽車皆跌超3%

鴻海（2317）集團旗下衛星通訊廠台揚（2314）每股淨值不及5元，自3月18日起遭列為全額交割股後，股價無量跌停，3月21日又被列為注意股，25日接著被列入處置股票，每10分人工撮合一次，今（25）日再度亮綠燈，來到14.5元，連續苦吞 7根，跌停委賣排隊張數接近1.3萬多張。