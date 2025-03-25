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港股低開！「小米跌近5%」　小鵬、理想汽車皆跌超3%

▲▼陸股,港股,投資,股票。（圖／視覺中國CFP）

▲港股市場25日早盤低開。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

港股市場25日早盤再次低開。香港恆生指數低開1.1%，恆生科技指數低開1.71%。小米跌超5%，公司公告擬配售8億股現有股份，配售價為每股53.25港元。 新能源汽車股普跌，小鵬汽車跌超4%，理想汽車跌超3%。

據《每日經濟新聞》報導，截至發稿前，恆生指數報23712點，下跌0.83%；恆生科技指數報5655點，下跌1.42%。

小米集團（01810.HK）公布配售方案，擬配售8億股現有股份，配售價為每股53.25港元，此次認購預計籌資淨額約425億港元，將用於業務擴張、研發投資及其他一般用途。今日早間，小米集團跌近5%。小米創辦人雷軍的持股比例降至23.4%。

▲小米公司北京總部外景。（圖／CFP）

▲小米跌超5%。（圖為小米公司北京總部／CFP）

小米集團指出，公司籌劃本次配售及認購事項，旨在進一步擴大股東權益基礎、優化資本結構，以及支持公司健康與永續發展。

其他方面科網股全體下跌，美團、嗶哩嗶哩、阿里巴巴、快手跌超1%；機器人概念活躍，盛業漲超3%，越疆漲超1%，優必選漲近1%。

跨國ETF方面，受昨晚美股大漲刺激，今日納指100ETF漲超3%，納指科技ETF漲超2%，標普油氣ETF、美國50ETF、標普500ETF等漲超1%。港股方面，恆生紅利ETF、恆生消費ETF等小幅上漲。

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