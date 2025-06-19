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長安汽車：多能源車企更有優勢　單一動力未來恐倒閉

▲▼中國大陸汽車出口,奇瑞汽車。（圖／CFP）

▲等待出口的汽車。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸長安汽車執行副總裁張曉宇18日表示，中國汽車市場也是全球競爭最激烈的市場，「未來多能源的集團會有更多的優勢，單一動力且批量小的品牌將會面臨最大的挑戰，很有可能會關停閉轉。」

張曉宇在2025MWC世界移動通信大會上演講，他提到，中國品牌正在全球市場中呈現出前所未有的強勁動力，全球市場中，前20大汽車品牌佔據了全球80%的銷量，中國品牌佔比為21.5%；在中國市場上，中國品牌更是佔據了半壁江山。

張曉宇指出，中國品牌與國際品牌同台競爭，在造型、新能源、智能化方面引領全球。源於激烈的競爭，中國品牌加速向智能化新能源的新商業模式轉型、成功實現換道超車，同時構建起了「全球唯一有經濟價值的生態」。

不過，張曉宇也坦言，中國汽車市場是全球競爭最激烈的市場。據長安統計共有10股力量在角逐，包括傳統自主品牌、傳統合資品牌、新勢力、ICT企業等。

他提到，中國汽車市場銷量兩極分化加劇，馬太效應凸顯，目前中國市場上有147個汽車品牌，共計提供840款產品，「前30名的品牌的市佔率高達86%，剩餘117個品牌的市佔率僅有14%；前40名的品牌市佔率高達92%，剩餘107個品牌則僅有8%的市佔率。」

張曉宇指出，「我們堅定認為未來多能源的集團會有更多的優勢，單一動力且批量小的品牌將會面臨最大的挑戰，很有可能會關停閉轉。」

張曉宇強調，長安汽車始終認為未來汽車是可進化的智能汽車機器人，是平台型的產品，當然也是移動能源的儲存體，是大型的移動空間，「對我們每個用戶來講，它是生活幫手、掙錢能手，是工作助手和情感伴侶。那進而，汽車企業一定是平台型企業，產業是平台性產業。基於以上的認知，長安汽車將持續地深入與世界一流的ICT企業合作，加大AI等前瞻領域的投入。」

長安汽車今年總體收入目標為3000億元，銷量目標為300萬輛，其中新能源車為100萬輛；2030年的銷量目標則為500萬輛，其中新能源車為300萬輛。

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