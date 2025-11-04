青年聲音進市府！　黃偉哲主持青委會讓建言化為行動打造共好城市

▲台南市長黃偉哲主持第四屆青年事務委員會第2次大會，肯定青年積極參與市政。 （記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府3日召開「第四屆青年事務委員會第2次大會」，由召集人黃偉哲市長親自主持，感謝青年委員積極參與市政討論與政策建言，他勉勵青年持續投入城鄉共好與永續發展，並期盼各局處與青年委員攜手合作，讓青年聲音不僅被聽見，更能轉化為具體行動與改變。

副召集人趙卿惠副市長亦全程與會。本次會議除檢視2025年度第一場大會與各工作小組提案執行進度外，並聚焦「青年好成家」主題，由都發局、社會局及警察局分別就社會住宅、託育福利及反詐騙宣導等政策簡報，協助青年委員深入了解青年在成家與婚育歷程中面臨的制度環境與資源支持。

在交流討論階段，青年委員針對博愛座更新作業、導入數位發展部「阻斷詐騙工具」、博物館網站資訊整合、託育資源宣導及原住民族語師資人力等議題提出具體建議，市府各局處現場即時回應，展現跨局處協作精神與青年公共參與能量。相關決議事項將持續追蹤列管，由市府團隊研擬精進作法。

第四屆青年事務委員會由10位專家學者與16位青年代表組成，涵蓋法律、創業、教育、農業、科技與非營利組織等多元領域。成員背景橫跨學生、創業者、社企與社區工作者，並納入原住民及新住民第二代，充分體現多元共融、世代共創精神。本屆青委會聚焦「就業、創業、成家、公參、培力」五大行動議題，串聯局處資源與青年觀點，共同提出創新解方。

研考會主委王效文指出，市府積極爭取教育部青年發展署「推動青年參與公共事務深化計畫」補助，規劃主題講座與實務訓練，並預計11月辦理高屏青年共學交流，期盼結合青年專業與創意，讓青年聲音不只被聽見，更能落實為具體政策，為市政注入前瞻能量。

研考會補充，自108年成立青年事務委員會以來，市府已辦理175場會議與活動，累積49項政策提案，持續強化青年培力與跨域互動。未來將持續透過青年事務委員會平台，凝聚青年力量，共創友善、宜居與永續的城市藍圖。

更多資訊可上台南市青年事務網站查詢：https://yc.tainan.gov.tw/