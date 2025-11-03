　
地方 地方焦點

新任波蘭駐台代表拜會黃偉哲　雙方盼以城市交流帶動關係蓬勃發展

▲新任波蘭駐台代表畢爾斯基拜會台南市長黃偉哲，雙方就城市交流及經貿文化合作交換意見。（記者林東良翻攝，下同）

▲新任波蘭駐台代表畢爾斯基拜會台南市長黃偉哲，雙方就城市交流及經貿文化合作交換意見。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

新任波蘭駐台代表畢爾斯基（Janusz Bilski）3日拜會台南市長黃偉哲，雙方就城市交流、文化教育、經貿合作等議題深入交換意見，共同期盼透過台南與波蘭城市的多層次互動，推動台波關係持續蓬勃發展。

黃偉哲表示，得知畢爾斯基處長來自台南姐妹市——波蘭羅茲市，倍感親切，他去年曾親自造訪羅茲，對當地文化印象深刻。未來期待在處長的協助下，持續深化台南與羅茲乃至波蘭各城市的交流，特別是在古蹟保存、文化藝術、教育及體育等領域建立更多合作。

黃市長也指出，台南是台灣最早的城市，擁有豐富的文化底蘊與優質農產。繼鳳梨之後，歐盟已開放芒果、芭樂等農產品進入歐洲市場，這些都是台南的強項，未來也希望能讓波蘭朋友認識、品嚐台南農特產。

▲新任波蘭駐台代表畢爾斯基拜會台南市長黃偉哲，雙方就城市交流及經貿文化合作交換意見。（記者林東良翻攝，下同）

畢爾斯基處長表示，今年8月甫抵任不久便南下拜會台南，顯示對台南在台波合作中扮演的重要角色高度重視。他提到，奇美食品是波蘭重要的外商企業之一，兩國在食品、半導體等產業皆有密切往來。波蘭也盼推動自家蘋果、藍莓等農產輸入台灣，促進雙邊農貿往來。

在文化與教育方面，畢爾斯基透露，波蘭民俗表演團體預計於明年5月來台演出，期盼能將台南納入巡演行程。同時，波蘭亦正積極尋求與台灣優秀大學建立合作，其中包括成大在內的學府，希望未來能推動跨校雙聯學位計畫。

▲新任波蘭駐台代表畢爾斯基拜會台南市長黃偉哲，雙方就城市交流及經貿文化合作交換意見。（記者林東良翻攝，下同）

據了解，畢爾斯基處長外交經驗豐富，曾派駐美國、越南、捷克及馬來西亞等地領事職務。此次除拜會黃偉哲市長外，亦參訪安平文化古蹟區及奇美食品、南科等單位，深入了解台南城市魅力與產業能量。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
326 2 0153 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

成立超過30年的台南市安南區和順工業區，區內商家林立，約有近60家小吃、飲料等店面應運而生，市議員邱昭勝3日在總質詢中抨擊市府「一手發執照、一手開罰單」，指工業區內商家遭以「地目不符」開罰，每張罰單6萬元起跳且連續開罰，讓業者叫苦連天，他當場將商家陳情書轉交市長黃偉哲，希望市府儘速協助解決。

關鍵字：

波蘭駐台代表黃偉哲城市交流

