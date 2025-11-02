台南友誼市韓國慶州市主辦APEC　黃偉哲獻上祝福盼交流更深化

▲韓國慶州市主辦2025年APEC峰會，台南市長黃偉哲獻上祝賀並盼兩市深化交流。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

韓國慶州市是台南的友誼市，同時也是2025年亞太經合會（APEC）峰會主辦城市，迎來全球各地領袖齊聚。台南市長黃偉哲2日表示，對於友誼市承擔如此國際盛會深感榮焉，並委請出身台南的APEC領袖代表林信義先生轉達祝賀與誠摯祝福，期盼兩市在文化與產業領域持續深化合作。

黃偉哲指出，感謝外交部駐釜山辦事處積極促成，邀請台南與慶州兩市共40名藝術家，在當地舉辦為期10天的「台韓藝術交流特展」，不僅為慶州市成功主辦APEC表達祝賀，也象徵兩市文化藝術合作邁入新篇章。

他特別感謝駐釜山辦事處郭承凱處長與同仁的精心規劃與安排，強調這是自2024年締盟以來兩市首場大型藝術交流活動。「感謝台南市書法學會藝術家踴躍參與，讓這場展覽更具文化厚度，也更能體現兩市深厚的情誼。」黃偉哲說。

此外，黃偉哲也透露，他已委請林信義於赴慶州出席會議時，代為轉交台南市的恭賀信與禮物給慶州市政府。信中除表達祝賀外，也提到本屆峰會聚焦人工智慧等議題，正與台南產業轉型方向密切相關，他並誠摯邀請慶州市長朱洛榮在峰會後再度訪台，進一步推動智慧科技與文化觀光的雙邊合作。

慶州市為韓國歷史悠久的千年古都，與台南同為「歷史都市聯盟」成員。雙方於2024年「台南400」時締結友誼市關係，當時朱洛榮市長曾率團來訪並參加「2024台灣燈會」，為兩市友好互動奠定穩固基礎。黃偉哲表示，期盼藉由此次APEC契機，讓「古都對古都」的情誼更上層樓，共創文化與科技並進的新局。