　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南友誼市韓國慶州市主辦APEC　黃偉哲獻上祝福盼交流更深化

▲韓國慶州市主辦2025年APEC峰會，台南市長黃偉哲獻上祝賀並盼兩市深化交流。（記者林東良翻攝，下同）

▲韓國慶州市主辦2025年APEC峰會，台南市長黃偉哲獻上祝賀並盼兩市深化交流。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

韓國慶州市是台南的友誼市，同時也是2025年亞太經合會（APEC）峰會主辦城市，迎來全球各地領袖齊聚。台南市長黃偉哲2日表示，對於友誼市承擔如此國際盛會深感榮焉，並委請出身台南的APEC領袖代表林信義先生轉達祝賀與誠摯祝福，期盼兩市在文化與產業領域持續深化合作。

▲韓國慶州市主辦2025年APEC峰會，台南市長黃偉哲獻上祝賀並盼兩市深化交流。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲指出，感謝外交部駐釜山辦事處積極促成，邀請台南與慶州兩市共40名藝術家，在當地舉辦為期10天的「台韓藝術交流特展」，不僅為慶州市成功主辦APEC表達祝賀，也象徵兩市文化藝術合作邁入新篇章。

▲韓國慶州市主辦2025年APEC峰會，台南市長黃偉哲獻上祝賀並盼兩市深化交流。（記者林東良翻攝，下同）

他特別感謝駐釜山辦事處郭承凱處長與同仁的精心規劃與安排，強調這是自2024年締盟以來兩市首場大型藝術交流活動。「感謝台南市書法學會藝術家踴躍參與，讓這場展覽更具文化厚度，也更能體現兩市深厚的情誼。」黃偉哲說。

▲韓國慶州市主辦2025年APEC峰會，台南市長黃偉哲獻上祝賀並盼兩市深化交流。（記者林東良翻攝，下同）

此外，黃偉哲也透露，他已委請林信義於赴慶州出席會議時，代為轉交台南市的恭賀信與禮物給慶州市政府。信中除表達祝賀外，也提到本屆峰會聚焦人工智慧等議題，正與台南產業轉型方向密切相關，他並誠摯邀請慶州市長朱洛榮在峰會後再度訪台，進一步推動智慧科技與文化觀光的雙邊合作。

▲韓國慶州市主辦2025年APEC峰會，台南市長黃偉哲獻上祝賀並盼兩市深化交流。（記者林東良翻攝，下同）

慶州市為韓國歷史悠久的千年古都，與台南同為「歷史都市聯盟」成員。雙方於2024年「台南400」時締結友誼市關係，當時朱洛榮市長曾率團來訪並參加「2024台灣燈會」，為兩市友好互動奠定穩固基礎。黃偉哲表示，期盼藉由此次APEC契機，讓「古都對古都」的情誼更上層樓，共創文化與科技並進的新局。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
464 5 4303 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／護理師女神亡　黃明志發聲：我沒有吸毒！
等待6年！　樂天桃猿封王遊行嗨翻
上原亞衣爆AV引退秘辛！　1個月拍25天…覺得「下半身痛」
快訊／嘉縣嚴重車禍！　2歲女童亡
「護理師女神」飯店浴缸昏迷　黃明志當場CPR搶救無效
大谷、朗希狂灑香檳慶祝山本由伸　道奇教練亂入喊日語

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南友誼市韓國慶州市主辦APEC　黃偉哲獻上祝福盼交流更深化

謝龍介「子弟兵」」童小芸　投入台南中西、北區2026市議員選戰

吹上百汽球給病人當坐墊！慈院第一位報到醫師　陳英和獲奉獻獎

醫療機構推動庇護就業　幸福源庇護工場獲評鑑「優等」

重建光復！中央挹注3百億專案經費　徐榛蔚：專業規劃才能重生

嘉市醫療到府服務計畫成果發表　串聯醫院社區照護系統守護市民

聖馬爾定醫師宋茂林化身藝術家　展出釉上彩瓷繪作品

颱風+洪災！花蓮壽豐西瓜納入災害救助　每公頃6萬2千元

職棒選手徐若熙分享復健經驗　嘉義長庚運動醫學研討會熱烈舉行

林岱樺造勢晚會籲「接民調電話答28歲」網炸鍋　對手反應曝

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

中和大貨車擦撞機車！32歲男騎士送醫不治　驚悚畫面曝

台南友誼市韓國慶州市主辦APEC　黃偉哲獻上祝福盼交流更深化

謝龍介「子弟兵」」童小芸　投入台南中西、北區2026市議員選戰

吹上百汽球給病人當坐墊！慈院第一位報到醫師　陳英和獲奉獻獎

醫療機構推動庇護就業　幸福源庇護工場獲評鑑「優等」

重建光復！中央挹注3百億專案經費　徐榛蔚：專業規劃才能重生

嘉市醫療到府服務計畫成果發表　串聯醫院社區照護系統守護市民

聖馬爾定醫師宋茂林化身藝術家　展出釉上彩瓷繪作品

颱風+洪災！花蓮壽豐西瓜納入災害救助　每公頃6萬2千元

職棒選手徐若熙分享復健經驗　嘉義長庚運動醫學研討會熱烈舉行

林岱樺造勢晚會籲「接民調電話答28歲」網炸鍋　對手反應曝

德克士炸雞回歸板橋！「新埔門市」明開幕　優惠一次看

胡宇威靠辣度保鮮婚姻 　曝夫妻吵架如喝苦茶

推進聯合政府！黃國昌11月底率團訪日取經　擬接觸自民黨、維新會

《A-TEEN 2》CP再度搭檔！　李娜恩沉寂6年回歸戲劇

破千萬銷量《晨曦公主》將完結！16年中華奇幻冒險劃句點

為聯合政府互槓　許甫揭賴清德昔談內閣制：卓冠廷賞老闆巴掌？

快訊／黃明志發聲：我沒有吸毒！護理師女神飯店同房猝死…他被逮

留才久用遭指讓仲介收買工費　勞動部：最重可停業

告五人熱力領唱、陳綺貞溫柔壓軸登場　呼叫音樂節首日浪漫破表

別急著往大醫院跑　「5大症狀」可先去假日UCC

GD喊自己「龍哥」　誇台灣粉絲可愛！

地方熱門新聞

台中北屯清潔隊貪案中檢帶回19人聲押1人

中華電信善化機房11／4汰換工程部分用戶通訊短暫中斷

桃園問政犀利兩位議員　談寵物眼裡都是愛

新北凝聚都市原民力量　侯友宜：讓政策更貼近族人需求

桃園身心障礙者職業重建嘉年華　展現職重服務成果

新北社區照顧關懷據點成果展　侯友宜：打造世代共融城市

前瞻停車場進度全國之冠　侯友宜：核定27案已完成19案

新北影響力分享會登場　10位傑出人物照亮城市

林岱樺造勢晚會教「民調電話答28歲」　對手反應曝

苗栗縣宣布：永久禁止廚餘養豬

謝龍介「子弟兵」」童小芸投入台南中西、北區2026市議員選戰

光復災後重建　中央挹注3百億專案經費

燕子口堰塞湖狂瀉！Tiffany藍湖水消失

嘉義長庚醫院運動醫學研討會　職棒選手分享經驗

更多熱門

相關新聞

台南瑪莎拉蒂高速撞女騎士　失控轉3圈火花四濺

台南瑪莎拉蒂高速撞女騎士　失控轉3圈火花四濺

台南永成路三段今（2）清晨發生車禍事故，瑪莎拉蒂撞飛女騎士後失控，高速旋轉3圈衝到對向後停下，期間波及路邊3輛自小客車，事發當時的畫面也曝光，女騎士受傷送醫，生命跡象穩定無生命危險，警方積極追緝瑪莎拉蒂駕駛中。

瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛走巷子滑手機閃人

瑪莎拉蒂連撞4車女騎士噴飛　駕駛走巷子滑手機閃人

台南嚴重車禍現場曝　瑪莎拉蒂撞女騎士車頭全毀2傷

台南嚴重車禍現場曝　瑪莎拉蒂撞女騎士車頭全毀2傷

美財長超好奇！林信義曝台科技聚落秘辛

美財長超好奇！林信義曝台科技聚落秘辛

黃仁勳與韓國AI合作　台韓AI差異曝光

黃仁勳與韓國AI合作　台韓AI差異曝光

關鍵字：

台南友誼市慶州市APEC黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／道奇世界大賽二連霸

快訊／E級護理女神猝死！　驚傳黃明志在場涉毒被逮

CNN揭台灣宴請美官員竟「無1人出席」！　引發外交焦慮

衛星照曝蘇丹慘況！叛軍屠殺　活人所剩無幾

范姜彥豐最新反擊粿粿　律師揭「3人難得共識」

鄭家純親解「月子中心業配」階級內幕！

孩子哭范姜卻戴耳機　網挖2年前影片曝真相

快訊／新竹特斯拉撞上2行人　命危搶救中

王子粿粿爆不倫代言又掉1個！品牌方宣布「合作關係結束」

快訊／8級強風來了　今雨區擴大

即／連鎖旅館台中店傳房客陳屍

粿粿道歉片「這段是最大亮點」　律師推測：大量女性倒向她

山本由伸獲選世界大賽MVP出爐！

范姜彥豐「細到60、37元都記帳」　網傻：荒謬又好笑

粿粿范姜爆料婚變　律師：法庭上絕對不利

更多

最夯影音

更多
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害
GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面