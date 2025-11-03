安定慈善會三度捐贈復康巴士　黃偉哲：善行讓城市更有愛

▲安定慈善會第3度捐贈復康巴士，黃偉哲市長代表受贈並回贈感謝狀。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

秉持「照顧弱勢優先」的施政理念，台南市安定慈善會2日於安定保安宮舉辦成立第二屆會慶，現任理事長謝鈺珍率全體理監事捐贈1輛復康巴士予市府，市長黃偉哲親自出席受贈，並回贈感謝狀致意，包括立委林俊憲、陳亭妃、郭國文及多位市議員與局處首長均到場見證，共同為友善城市的善舉喝喝采。

黃偉哲市長表示，安定慈善會自2021年、2023年各捐贈1輛復康巴士後，今年再度慷慨捐車，三度善行展現「大愛恆心」。復康巴士對身心障礙及行動不便者而言，是通往社會參與與自立生活的重要交通工具。市府將持續媒合企業、團體及熱心市民，共同補足公共運輸資源，讓弱勢族群能安心出行、享有平等便利的交通權。

社會局長郭乃文指出，目前復康巴士平均每輛每月行駛約1800公里，使用年限約10年即需汰換。此次捐贈的車輛將優先配置給需汰換的區域，以維持安全與服務品質。郭局長感謝安定慈善會長期投入公益，不僅提供交通協助，也實踐社會溫暖與關懷。

安定慈善會自2017年成立以來，會員已達2700人，長期投入急難救助、弱勢關懷與往生者協助等服務。謝鈺珍理事長表示，希望藉此拋磚引玉，帶動更多社會善心與企業力量投入公益，讓需要的人都能感受被照顧的力量。

目前台南市共有155輛小型與1輛中型復康巴士，每年平均提供超過30萬趟次服務，其中多數車輛皆由民間捐贈。社會局提醒，復康巴士每日服務時間為上午6時至晚上11時，市民可撥打06-2975678（永華、溪南區）、06-6328899（溪北區），或加入LINE官方帳號（@tnrehabus）預約使用。