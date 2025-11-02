台南做工行善團完成第312戶修繕！　黃偉哲盼溫暖續傳愛

▲台南市做工行善團2日完成第312戶修繕工程，市長夫人劉育菁代表黃偉哲慰勞志工，現場洋溢溫馨氛圍。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲推動「希望家園」理念不遺餘力，2日勞工局與「做工行善團」分赴關廟、鹽水與安南區完成3戶風災戶修繕工程，讓受颱風丹娜絲侵襲的住家重新煥新，市長夫人劉育菁也代表黃偉哲市長前往關廟區慰勞志工，帶來紅柚與飲品致意，場面溫馨。

勞工局表示，此次修繕行動結合多個工會與企業接力完成，共是「做工行善團」第312戶修繕、也是黃偉哲市長任內第231戶，更是丹娜絲颱風災後第35戶重建完成的個案。

關廟區65歲的吳姓屋主，屋頂被颱風吹壞，雨水滲入影響居住。修繕過程由新舜公司率先完成屋頂與縫隙修補，電氣工會配置全新電線，泥水工會修補牆面與地板，木工工會施作輕鋼架天花板，油漆工會最後粉刷上色，屋內煥然一新。大台南總工會並貼心致贈枕頭與床包，志願服務協會捐贈電扇一台，讓吳先生住進「涼爽又溫暖」的新家。

鹽水區的王林女士為職災勞工，左手四指截肢、生活困難，房屋又因風災受損。勞工局接獲通報後啟動協助，電氣工會10名志工進場更換線路，木工工會協助室內裝修，並自官田倉庫搬運二手傢俱贈與案主。大台南總工會監事張松茂也親自到場支援。

另居住於安南區的潘姓原住民婦人，長期洗腎，兒子膝蓋開刀無法工作，風災後家屋破損嚴重。做工行善團多工會接力協助，泥水工會先行清運拆除，電子加工工會完成屋頂施工，今日電氣工會進場更換電線與安裝水塔，里長陳泰豐也帶來哈密瓜慰勞志工。

勞工局長王鑫基表示，感謝志工無私奉獻，包括多對夫妻檔、父子檔與工會志願者接力協助，體現台南人「手牽手、做工行善」的團結精神，讓弱勢家庭重獲安全的家園，也讓「希望家園」的溫暖持續傳遞。