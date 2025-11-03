　
地方 地方焦點

邱昭勝怒批市府一手發照、一手開罰　黃偉哲回應：公權力會貫徹

▲台南市議員邱昭勝在議會質詢時，批市府「一手發照、一手開罰」，盼協助工業區商家解困，將商家陳情書轉交市長黃偉哲。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

成立超過30年的台南市安南區和順工業區，區內商家林立，約有近60家小吃、飲料等店面應運而生，市議員邱昭勝3日在總質詢中抨擊市府「一手發執照、一手開罰單」，指工業區內商家遭以「地目不符」開罰，每張罰單6萬元起跳且連續開罰，讓業者叫苦連天，他當場將商家陳情書轉交市長黃偉哲，希望市府儘速協助解決。

邱昭勝指出，市府經發局當初核發商家營業執照，如今卻由都發局依地目不符開罰，根本自相矛盾。他質詢經發局長張婷媛「若地目不符，當初為何能通過審查？」張婷媛回應，執照核發會聯合都發與水利局審查地目與使用項目。邱昭勝再追問，都發局長林榮川則說，中央於104年公告工業區不得有商業行為，但公告前已存在的商家可繼續營業，市府將再向中央反映修正空間。

針對和順工業區廠商協進會被指「越權干涉」施工一事，邱昭勝批評該會權限過大，竟能阻止廠商遷移電桿或申請自來水管線。他要求市府明確界定權責。工務局長陳世仁澄清，電桿遷移以工務局為主，協進會無權干預。市長黃偉哲也強調，協進會屬民間團體，無公權力可阻止施工，若再越界「市府將貫徹公權力」。警察局長林國清也回應，將依法處理相關情事。

邱昭勝同時關切工業區內流浪犬咬傷民眾問題，指出里長已協調台糖提供兩處用地作為暫置點，市府卻遲無動作。他並展示車輛被浪犬破壞的照片，質疑「誰該負責賠償？」農業局長李芳林回應，目前區內共有11隻浪犬，犬王已捕獲且不會回置，其餘浪犬皆已絕育，由廠商餵養；市府將研議設置暫置點。黃偉哲表示，對里長願配合暫置地設立，市府會盡速辦理後續作業。

另針對和順派出所警力不足問題，邱昭勝指出，該所負責5個里、人口逾2萬7千人，卻僅18名警力，警民比高達1比1800。考量區內新建案與歷史博物館、亞太棒球中心等大型建設陸續進駐，預估至117年人口將再增一萬人，他建議市府儘速遷建派出所。警察局長林國清回應，目前已著手覓地作業。

至於肉品市場遷建進度緩慢，邱昭勝質疑市府「一拖再拖」。農業局長李芳林說，因須待善化屠宰場新屠宰線完工後才能遷移，總經費約2億元，目前規劃設計已完成，將爭取中央全額補助。黃偉哲表示，設計費先由市庫支應，相關公文本週內將完成，後續再向中央爭取經費。

